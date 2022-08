NOTES DE COLE : Est-il temps de mettre des étiquettes d’avertissement sur les produits à base de combustibles fossiles ?

Il y a une étiquette d’avertissement sur à peu près tout de nos jours.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que de nouvelles étiquettes de mise en garde seront apposées sur toutes sortes d’aliments sains. Il a même été question de placer des étiquettes d’avertissement individuelles sur chaque cigarette d’un paquet, et pas seulement sur le paquet lui-même.

Puisqu’il semble que nous soyons dans une renaissance des étiquettes d’avertissement au Canada, est-il temps de commencer à mettre des étiquettes d’avertissement sur les combustibles fossiles et autres produits qui contribuent au changement climatique ?

Nous sommes déjà habitués aux étiquettes d’avertissement de sécurité à la pompe à essence, alors pourquoi ne pas en ajouter une autre qui indique aux conducteurs combien d’émissions de carbone proviennent de la combustion de carburant ? Ou lorsque vous achetez un billet d’avion, pourquoi ne pas inclure les émissions totales de ce vol ? Que diriez-vous d’un avertissement sur les cuisinières à gaz qui contribuent à la pollution de l’air intérieur ?

J’ai parlé avec Leah Temper de l’idée. Temper est avec l’Association canadienne des médecins pour l’environnement et elle dirige leur campagne pour interdire toutes les publicités sur les combustibles fossiles.

“La campagne reconnaît le fait que la combustion de combustibles fossiles conduit à une crise de santé publique”, a-t-elle déclaré. “Cette crise de santé publique tue – et tuera – beaucoup plus de personnes et a beaucoup plus d’effets néfastes sur la santé que le tabagisme.”

Des études ont montré que la pollution mondiale – principalement attribuée à l’air pollué des voitures, des camions et de l’industrie – est responsable de 9 millions de décès chaque année.

L’ACEP demande que toutes les publicités sur les combustibles fossiles incluent la divulgation d’informations relatives aux émissions de carbone afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés.

Mais les étiquettes d’avertissement devront suivre une ligne fine où elles informent le public sans imposer trop de responsabilité aux individus ou désensibiliser les gens au problème.

Les étiquettes d’avertissement sur les carburants ne sont pas sans précédent. La Suède a introduit des “éco-étiquettes” à code couleur sur les pompes à essence qui indiquent aux consommateurs la composition et l’origine de leurs carburants.

Que les étiquettes d’avertissement se retrouvent ou non sur ces produits, Temper affirme que les impacts de la pollution de l’air ont déjà un impact sur les gens.

« Cela nécessite un changement de mentalité. Nous avons besoin de ces informations si nous envisageons sérieusement une transition verte. Le niveau actuel d’alphabétisation ou de considération concernant les causes du changement climatique et notre consommation est très faible, nous devons donc travailler pour l’améliorer.

