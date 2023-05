Notes de bas de page MLS: St.Louis City ressent les effets secondaires de la parité de la ligue

Doug McIntyre Journaliste de football

Note de l’éditeur : MLS Footnotes vous emmène à l’intérieur des principaux points de discussion autour de la ligue et du football américain.

Roman Bürki s’est habitué à gagner au Borussia Dortmund, la puissance allemande et éternel participant à l’UEFA Champions League dont il a été le gardien partant de 2015 à 2021.

Bürki s’est également habitué à perdre: son rival, le Bayern Munich, a remporté le titre de Bundesliga lors de chacune de ses six saisons avec le BVB, Dortmund terminant deuxième ou troisième dans cinq d’entre elles. Ces expériences contradictoires ont été utiles lors de la première saison de l’ancien joueur de l’équipe nationale suisse de 32 ans avec le nouveau club de la Major League Soccer, St. Louis City.

Après un record fracassant de cinq victoires consécutives pour commencer leur vie en MLS, les chouchous de l’expansion sont depuis retombés sur terre. Ils n’ont maintenant remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs, avec l’arrivée en ville du Sporting Kansas City samedi (21h30 HE, FS1 / FOX Deportes). Non pas que Bürki se plaigne.

« En Allemagne, deux, peut-être trois équipes ont une chance de remporter le titre », a-t-il déclaré dans une interview à FOX Sports cette semaine. « Ici, vous pouvez terminer neuvième et gagner quand même la ligue. Bien sûr, certaines équipes sont meilleures ou ont un peu plus d’expérience en séries éliminatoires, mais ici, c’est beaucoup plus égal. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre. »

Le concours de samedi fournira une autre leçon. Après avoir échoué à remporter l’un de ses 10 premiers matchs de championnat en 2023, SKC est allé 2W-0L-1T depuis, y compris une victoire à Seattle et un match nul mercredi à LAFC – deux des matchs les plus difficiles à l’extérieur de la MLS. C’est un rappel de la vitesse à laquelle les fortunes peuvent changer dans une compétition conçue pour donner à chaque équipe toutes les chances de réussir.

« La parité de la ligue se prépare pour cela », a déclaré l’entraîneur de City Bradley Carnell à FOX Sports. « Comment les équipes font-elles face lorsque le temps se réchauffe? Comment ont-elles géré le voyage? Changer les fuseaux horaires, le plafond salarial – tout cela est unique à la MLS.

« C’est l’une des ligues les plus difficiles au monde à mon avis », a-t-il ajouté. « C’est vraiment difficile de se frayer un chemin tout au long de la saison. »

C’est en partie pour cette raison que le départ historique de Saint-Louis a été si surprenant, même dans son propre vestiaire. Carnell, un ancien assistant des Red Bulls de New York, n’a intentionnellement pas placé les attentes trop haut.

« Et maintenant, tout à coup, les attentes internes et externes ont changé », a-t-il déclaré. « Nous sommes passés de ne pas avoir de chance à être des batteurs du monde et des qualifiés automatiques pour les séries éliminatoires. En tant que groupe, nous avons dû traverser ce tourbillon d’émotions. »

Les joueurs et les fans de St. Louis le prendront toujours. Les supporters du foyer de football américain de longue date ont attendu des décennies pour enfin obtenir une équipe MLS, et ils ont été aussi importants dans les premiers succès du club que dans les résultats obtenus.

St. Louis a établi un record de fréquentation au troisième tour de l’US Open Cup le mois dernier, attirant plus de 22 000 fans dans le nouveau City Park étincelant un mardi soir. Les billets pour les matchs de la MLS ont été si rares qu’un nombre important de supporters ont fait le trajet aller-retour de 10 heures à Chicago pour la défaite 1-0 du week-end dernier, forçant le Fire à étendre sa section à l’extérieur pour le match à Soldier Field.

« Même ces derniers temps, lorsque les résultats n’étaient pas bons, ils nous poussaient toujours et essayaient de nous aider », a déclaré Bürki à propos des fidèles de Saint-Louis. Cela a également été une nouvelle expérience pour le vétéran.

« Ils sont un peu plus indulgents », a-t-il déclaré, « que les fans de Dortmund. »

NOTES DE BAS DE PAGE MLS

1. San Diego obtient l’équipe 30

Malgré la première liste complète de matchs MLS du mercredi cette année, la plus grande nouvelle de la semaine est sortie du terrain avec l’annonce jeudi que San Diego deviendrait la 30e franchise de la ligue. Le club encore inconnu commencera à jouer en 2025 au stade Snapdragon de 35 000 places, domicile de la vague de San Diego de la NWSL. L’ancien président du LAFC, Tom Penn, est le PDG du nouveau club.

Alors que la révélation était attendue, c’est quand même un peu gênant. Le prix du joueur le plus précieux de la MLS porte le nom de la légende de la ligue Landon Donovan, qui se trouve être le co-fondateur et ancien entraîneur-chef du deuxième niveau San Diego Loyal. Jusqu’à présent, Donovan et les Loyal n’ont rien à voir avec le côté de l’expansion, qui est majoritairement détenu par le milliardaire égyptien Mohamed Mansour.

Alors que le Loyal a publié une déclaration le mois dernier insistant sur le fait que l’équipe du championnat USL « n’ira nulle part », il reste encore beaucoup de temps pour que les deux entités parviennent, espérons-le, à un accord pour unir leurs forces et impliquer Donovan. Ce serait dommage que cela n’arrive pas.

2. La course au bouclier reste grande ouverte

LAFC a dominé le classement général pendant presque toute la saison l’an dernier. En 2023, il semble y avoir un nouveau leader chaque semaine.

En mettant fin à la séquence de quatre victoires consécutives du CF Montréal en MLS en milieu de semaine, Cincinnati est de retour aux commandes du Supporters Shield. Le FCC a dépassé le New England Revolution, qui s’est incliné 2-1 mercredi à l’Inter Miami.

3. Araújo quitte Atlanta United

Il y a quelques semaines, nous nous demandions quand les Five Stripes vendraient le milieu de terrain argentin vainqueur de la Coupe du monde Thiago Almada à l’un de ses nombreux prétendants européens. Atlanta encaisserait-il cet été au détriment de ses espoirs en Coupe MLS ou, de préférence de son point de vue, attendrait-il la fin de la saison?

Cette question reste sans réponse. Mais cette semaine, Atlanta a accepté de laisser un autre attaquant sud-américain de haut niveau – le Brésilien Luiz Araújo – partir le mois prochain. Acquis du club français de Lille pour 10 millions de dollars en 2021, l’ailier de 26 ans sera transféré pour Flamengo dans son pays d’origine fin juin pour un montant non divulgué.

Le départ d’Araújo, qui a ouvert le score pour Atlanta lors du triomphe 4-0 de mercredi sur les Rapids qui a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives, ouvre une place de joueur désigné que le vice-président de Five Stripes et directeur technique Carlos Bocanegra tentera sûrement de combler quand La fenêtre de transfert secondaire de la MLS s’ouvre en juillet.

4. Semaines de rivalité

En ajoutant 11 nouvelles équipes – sans compter San Diego – depuis 2015, la MLS s’est développée au point qu’il est impossible de regrouper tous les derbies locaux en une seule journée de match. Ainsi, après une foule de matchs de rivalité au cours de la semaine 13, plusieurs autres sont à l’affiche samedi.

La bataille de tout l’Ohio entre Cincinnati et Columbus est probablement la plus convaincante pour les neutres. Pourtant, ce n’est que l’un des quatre avec des droits de vantardise dans l’État sur la ligne. Les autres sont Miami-Orlando City, FC Dallas-Houston Dynamo et LAFC-San Jose Earthquakes.

5. Une passe décisive pour Gio Reyna

Lorsque le directeur sportif de St. Louis, Lutz Pfannenstiel, a contacté l’agent de Bürki pour voir si le vétérinaire serait prêt à quitter l’Europe pour la MLS, Bürki s’est dirigé vers son coéquipier de l’époque, Gio Reyna, qui est passé par l’académie du New York City FC avant de devenir pro avec Dortmund.

« Il n’avait que de bons mots pour cette ligue », a déclaré Bürki à propos de Reyna. Idem pour l’actuel attaquant des Chicago Fire Xherdan Shaqiri, coéquipier suisse de Bürki lors des Coupes du monde 2014 et 2018. Une fois l’affaire conclue, un autre vieil ami a tendu la main. « Christian Pulisic et moi sommes restés en contact », a déclaré Bürki, qui a fait ses débuts au BVB quelques mois avant l’équipe nationale masculine des États-Unis. « Il a envoyé un texto pour dire à quel point il était heureux pour moi quand je suis allé en MLS. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports, et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports MLS Saint Louis City SC Sporting KC