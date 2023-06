Notes de bas de page MLS: LAFC a du travail à faire en finale de la Ligue des champions

Doug McIntyre Journaliste de football

Note de l’éditeur: MLS Footnotes vous emmène à l’intérieur des principaux points de discussion autour de la ligue et du football américain.

Ce n’est pas juste une autre semaine normale au cours d’une autre longue saison régulière de la MLS. Partout dans la ligue, il se passe des choses.

Les Sounders de Seattle et les Timbers de Portland s’affrontent samedi (16 h 30 HE, FOX / FOX Deportes) dans la dernière édition de la rivalité la plus ancienne, la plus profonde et la plus authentique du football professionnel américain de haut niveau.

Pour la deuxième fois en quatre jours, LAFC affronte le club de Liga MX León dimanche (21 h HE, FS1) en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF ; après que l’attaquant vedette Dénis Bouanga a retiré un but en fin de match aller 2-1 au Mexique, les champions en titre de la ligue doivent gagner la moitié arrière du match aller-retour par deux buts, ou aux tirs au but, si la MLS veut capturer une deuxième couronne régionale consécutive.

Dans toute la ville, le record quintuple champion LA Galaxy a limogé le président de longue date du club Chris Klein après des mois de protestations et de boycotts par des groupes de supporters; le Galaxy a rapidement mis fin à sa séquence de trois défaites consécutives, au cours de laquelle il n’a pas marqué, en battant le Real Salt Lake 3-2 dans les airs de l’Utah mercredi soir.

Et à Miami, où les rumeurs d’un accord avec Lionel Messi continuent de tourbillonner, une autre révolte de fans réussie combinée à une autre défaite sans but – celle-ci à domicile en milieu de semaine contre les New York Red Bulls – a vu David Beckham et ses collègues propriétaires de l’Inter Miami licencier la troisième année l’entraîneur Phil Neville, ami proche de Beckham et ancien coéquipier de Manchester United et de l’équipe nationale d’Angleterre.

Il se passe clairement beaucoup de choses à la campagne 2023 qui approche de la mi-parcours. Plongeons dedans.

NOTES DE BAS DE PAGE MLS

1. Seattle-Portland met en lumière l’ardoise du week-end

Quelle meilleure façon de lancer la semaine 17 qu’avec Sounders-Timbers ? Aucun des deux clubs n’est en forme optimale en ce moment; tandis que les Sounders mènent la Conférence Ouest, Seattle a perdu trois de ses quatre derniers – y compris à domicile contre San Jose en milieu de semaine – et a disputé trois matchs de plus que St. Louis City et quatre de plus que LAFC, les deux prochaines équipes du classement. Les hôtes seront également privés de leur meilleur buteur, Jordan Morris, qui soigne toujours la blessure à l’aine qu’il a subie la semaine dernière.

La campagne lamentable de Portland s’est poursuivie le week-end dernier avec une défaite 2-1 à Kansas City. Les Timbers n’ont que 15 points après 16 matchs, à égalité avec leur pire début de saison en MLS l’an dernier, lorsqu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. Portland occupe actuellement le 10e rang dans l’Ouest, à deux points du Dynamo de Houston pour la dernière place en séries éliminatoires. Cette apparition finale de la Coupe MLS 2021 semble longue ces jours-ci.

Pire encore, Yimmi Chará manquera les prochaines semaines pour Portland, le vétéran milieu de terrain colombien qui n’est que le dernier habitué des Timber à se blesser. Mais comme l’un des rares clubs à ne pas avoir joué mercredi, l’équipe de Gio Savarese est reposée. Il a également possédé cette rivalité ces derniers temps, remportant les quatre rencontres de saison régulière depuis août 2021. Portland a surclassé les Sounders 11-2 dans ces matchs.

« J’ai toujours dit que cette rivalité motivait les joueurs à un niveau différent », a déclaré Savarese jeudi. « Ils voient nos fans, à quel point ils se soucient de nous, à quel point ce jeu est historiquement important.

« Cela élève tout cette semaine. »

2. Commencé par le bas

Les trois points gagnés à Salt Lake City ont éloigné le Galaxy du classement général de la ligue. Le Colorado occupe maintenant la dernière place après la défaite 3-2 de mercredi à Columbus, la cinquième défaite consécutive des Rapids. L’équipe de Robin Fraser tentera d’arrêter le dérapage à domicile face aux Earthquakes samedi. Après une semaine de congé bien nécessaire, le Galaxy se rendra à Saint-Louis le 11 juin.

« Vous n’êtes jamais trop loin si vous pouvez laisser passer le dernier match et vous concentrer sur le prochain, et ne pas laisser le dernier match affecter votre performance », a déclaré l’entraîneur du Galaxy, Greg Vanney, après la troisième victoire du club cette saison. « L’une des choses à propos de la MLS en saison régulière, surtout au début, c’est qu’il peut être indulgent si vous pouvez trouver votre équilibre et vous lancer dans une sorte de course et établir une certaine cohérence. »

Après le voyage dans le Missouri, LA disputera cinq de ses huit prochains matchs à domicile, dont un match phare entre El Tráfico et LAFC le 4 juillet.

3. La Coupe des Ligues occupe une place importante

Nous sommes maintenant en juin, ce qui signifie que le début du premier tournoi élargi de la Coupe de la Ligue est maintenant officiellement à l’horizon. Les entraîneurs de la MLS commencent maintenant à penser à l’événement d’un mois, qui commence le 19 juillet, implique les 47 clubs de première division du Mexique, du Canada et des États-Unis, et interrompra la saison régulière de la MLS jusqu’à la fin août.

Pour certaines équipes, la pause pourrait être une aubaine du point de vue des séries éliminatoires de la MLS. Un club qui a craché tôt, le Sporting Kansas City, par exemple, pourrait donner la priorité à la santé et à la forme de tous ses principaux contributeurs plutôt qu’à tout mettre en œuvre pour remporter la compétition transfrontalière.

« Nous pouvons l’utiliser presque comme une mini-pré-saison », a déclaré l’entraîneur du SKC Peter Vermes à propos de la Coupe des ligues dans une interview à FOX Sports la semaine dernière. « Cela nous donnera une chance de nous préparer pour cette poussée là-bas à la fin de la saison. »

4. Quatre MLSers reçoivent un appel USMNT

Deux jours après avoir remplacé Anthony Hudson en tant qu’entraîneur par intérim de l’USMNT, l’ancien entraîneur adjoint de l’Union de Philadelphie, BJ Callaghan, a nommé une liste de 24 joueurs pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF ce mois-ci.

Seuls quatre joueurs de la MLS ont été sélectionnés : les gardiens Drake Callender (Miami) et Sean Johnson (Toronto) et les défenseurs centraux Miles Robinson (Atlanta) et Walker Zimmerman (Nashville).

Il n’y avait pas de place pour le capitaine du FC Dallas, Jesús Ferreira, malgré ses neuf buts en MLS qui n’ont devancé que Bouanga (10) dans la poursuite du Soulier d’Or. L’arrière de Nashville, Shaq Moore, a également été négligé.

Morris et son coéquipier des Sounders Cristian Roldan sont blessés, tandis que Kellyn Acosta de LAFC est récemment revenu à l’action. S’ils sont en bonne santé, les cinq vétérans de la Coupe du monde 2022 devraient être sérieusement pris en considération pour l’équipe de la Gold Cup.

Callender, Johnson, Robinson et Zimmerman se présenteront en équipe nationale dimanche – tous sauf Robinson sont en action avec leurs clubs la nuit précédente.

5. Cincinnati ne peut pas arrêter de gagner

Il était facile de rejeter le départ à chaud du FC Cincinnati il ​​y a un mois ou deux. Quinze matchs en 2023 et au sommet du Supporters Shield par huit points sur Nashville, il est sûr de dire que l’équipe de Pat Noonan est réelle. Noonan est également le favori probable pour le prix Sigi Schmid de l’entraîneur de l’année à sa deuxième saison seulement à la barre.

Il y a beaucoup de crédit pour tout le monde, cependant. Le succès de Cincinnati a été un effort d’équipe total. Le FCC n’a aucun joueur parmi les 10 meilleurs buteurs de la ligue. (Luciano Acosta se classe 12e, avec six.) Neuf joueurs ont plus de passes décisives qu’Álvaro Barreal, le leader de Cincy.

FCC vise sa sixième victoire consécutive samedi contre le Chicago Fire en visite. Le club est un parfait 8-0 à domicile cette année.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .