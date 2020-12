Arsenal est tombé à une défaite 2-1 contre Everton samedi soir pour mettre encore plus de pression sur le patron des Gunners, Mikel Arteta. Le côté voyageur a démarré très lentement et s’est rapidement retrouvé un but lorsque Rob Holding a converti un centre des Toffees en son propre filet.

Le but contre son camp a suscité une réponse rapide de la part des hommes d’Arteta, Nicolas Pepe convertissant un penalty à la 35e minute pour une faute commise sur Ainsley Maitland-Niles. La parité n’a cependant pas duré très longtemps, car juste avant la pause à la mi-temps, la superbe tête de Yerry Mina a ajouté le deuxième but du match d’Everton – et ce qui serait le vainqueur. Le résultat laisse Arsenal languir à la 15e place – à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Positifs

Bien qu’ils aient été largement surclassés pendant une grande partie du match, Arsenal avait l’air dangereux sur le comptoir. Bukayo Saka et Nicolas Pepe ont momentanément secoué la ligne arrière d’Everton chaque fois que l’équipe à l’extérieur a eu l’occasion de battre en nombre. La deuxième mi-temps s’est beaucoup améliorée, Jordan Pickford étant même contraint de faire une poignée d’arrêts. Néanmoins, ils n’ont pas réussi à faire une percée décisive alors qu’ils étaient au sommet.

Négatifs

Dès le départ, il est devenu clair qu’Arsenal allait lutter contre les croix et la menace aérienne qu’Everton posait. Cela a été rapidement réalisé, quand un centre bas a été transformé en filet d’Arsenal par Holding. Leur incapacité à gérer les balles volées était à nouveau évidente juste avant la pause, alors que Mina profitait du manque d’organisation pour rentrer chez elle depuis un coin. Les choses se sont légèrement améliorées en seconde période pour les Gunners, mais une mauvaise finition des attaquants leur a coûté cher.

Note du manager (sur 10)

5 – En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, Arteta a choisi de jouer Eddie Nketiah au poste d’attaquant solitaire. L’international anglais des moins de 21 ans a montré un réel manque de sang-froid devant le but, ce qui a fini par blesser Arsenal. Tactiquement, le côté extérieur était apparemment prêt à absorber la pression et à frapper Everton à la pause. Cependant, le plan de match d’Arteta a de nouveau été miné par des erreurs individuelles en défense et un marquage de mauvaise qualité sur les coups de pied arrêtés. Ce dernier préoccupera davantage le manager espagnol.

Rob Holding a marqué un but mais malheureusement c’était pour Everton. PETER POWELL / POOL / AFP via Getty Images

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 5 ans – On aurait sans doute dû faire mieux avec la tête de Mina, à laquelle il a mis la main.

DF Rob Holding, 5 ans – Un cauchemar sur Merseyside pour le défenseur anglais, qui a été si impressionnant cette semaine contre Southampton. Converti un centre d’Everton en son propre filet pour donner une avance rapide à l’équipe locale.

DF David Luiz, 5 ans – Avait l’air décent dans les airs, mais a été pris en position à plusieurs reprises.

DF Kieran Tierney, 6 ans – Impressionné en s’aventurant en avant, établissant une liaison efficace avec Saka sur la gauche. Probablement le meilleur des trois arrières défensifs.

MF Ainsley Maitland-Niles, 7 ans – A remporté la pénalité d’Arsenal à la 35e minute après un puissant entraînement dans la surface. Semblé défensivement solide lorsqu’il est appelé à l’action.

MF Mohamed Elneny, 5 ans – Réservé en première mi-temps, remplacé au début de la seconde mi-temps. Un affichage très décevant dans l’ensemble.

MF Dani Ceballos, 6 ans – Décent dans les sorts, mais finalement, ni lui ni Elneny n’ont pu établir le contrôle au milieu du parc.

MF Bukayo Saka, 6 ans – Ajout d’une bonne énergie sur la gauche, posant une menace sérieuse pour la défense d’Everton en première période. Cela n’a cependant pas pu soutenir cet effort.

FW Nicolas Pepe, 7 ans – L’Ivoirien a calmement inscrit le penalty d’Arsenal pour égaliser. Sa balle finale l’a peut-être parfois laissé tomber, mais l’intention de faire un impact était très certainement là.

FW Willian, 5 ans – Pratiquement invisible pendant une grande partie du match, mis à part l’étrange centre sans but dans la surface. J’ai fait un pas en arrière ce soir.

FW Eddie Nketiah, 5 ans – Tiré large avec sa meilleure opportunité de tir du match. L’attaquant semble parfois manquer d’un avantage clinique.

Remplacement

Joe Willock, 6 ans – Mettez une poignée de croix dangereuses qui ont malheureusement conduit à très peu.

Gabriel Martinelli, 6 – A fait son retour à l’action bienvenu à la suite d’une blessure à long terme. Était étonnamment forte compte tenu de la durée de la mise à pied.

Alexandre Lacazette, N / A – N’a pas réussi à avoir un impact significatif.