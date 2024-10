Notes dans les coulisses de WWE NXT de Last Night, Rhea Ripley Angle

– Sélection combative a quelques notes en coulisses de l’édition d’hier soir de WWE NXT TV sur The CW, y compris l’angle impliquant Rhea Ripley. Comme indiqué, Rhea Ripley a fait une apparition surprise, mais elle a été battue par Liv Morgan et Raquel Rodriguez sur le parking NXT.

Des informations controversées selon lesquelles l’apparition sanglante de Ripley lors de l’attaque ont suscité des inquiétudes dans les coulisses. Cependant, le segment WWE NXT avec Rhea Ripley aurait reçu le feu vert d’une « puissance supérieure ». Cela signifierait qu’il a été approuvé par les producteurs exécutifs de NXT Shawn Michaels, le directeur de la création de la WWE Triple H, Lee Fitting ou un dirigeant de CW.

– Fightful rapporte également que l’endroit où le bras de Brinley Reece sortait de sa place était un endroit prévu pour son match avec Zaria. Reece a réussi à réussir parce qu’elle est à double articulation, un peu comme Alexa Bliss, qui a déjà joué des spots similaires.

– De plus, le rapport note que d’autres camées sont attendus pour NXT TV la semaine prochaine à la 2300 Arena (anciennement ECW Arena). Les membres du WWE Hall of Fame et ECW Originals, Bubba Ray Dudley et Rob Van Dam, sont tous deux apparus dans l’émission d’hier soir.

Comme indiqué précédemment, alors que Lita aurait été sélectionnée pour le match par équipe à dix pour la semaine prochaine, elle n’a pas été annoncée pour le prochain match qui a été révélé hier soir. Il mettra plutôt en vedette Jordynne Grace faisant équipe avec Giulia, Stephanie Vaquer, Zaria et Kelani Jordan.