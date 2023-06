Notes commerciales NBA 2023: les Warriors s’engagent dans le noyau des vétérans avec le pivot de Chris Paul

L’agence libre est largement considérée comme la principale attraction de l’intersaison NBA, mais l’été est aussi le moment où les équipes décident de remanier leurs listes avec une vague d’échanges, comme nous l’avons déjà vu.

Malheureusement, tous les échanges ne sont pas équilibrés, et le plus souvent, il y a un gagnant et un perdant. Voici comment nos rédacteurs NBA de FOX Sports ont noté les échanges qui ont été effectués jusqu’à présent :

Les Celtics échangent Smart contre Porzingis

Les Celtics obtiennent : Kristaps Porzingis, 25e choix au total, choix de premier tour en 2024 (via Warriors)

Les grizzlis obtiennent : Marcus intelligent

Les sorciers obtiennent : Jyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala, 35 choix au total

Note pour les Celtics : UN-

Sur le papier, les Celitcs de Boston sont repartis avec le plus gros butin: un gros tronçon à son apogée et deux premiers tours. C’est pourquoi Brad Stevens a dû appuyer sur la gâchette. Ce qui est impossible à évaluer, c’est l’impact de la perte de leur chef émotionnel, Marcus Smart, et très probablement de l’utilisation de Porzingis pour rendre Grant Williams consommable. C’est beaucoup de ténacité perdue pour une équipe qui n’en avait sans doute pas assez. La perte de Smart reflétera-t-elle ce qui s’est passé lorsque les Cs ont échangé Kendrick Perkins ou lorsque Kyrie a quitté la ville ? C’est à déterminer.

— Bucher

Les guerriers misent sur le CP3

Les guerriers obtiennent : Chris Paul

Les sorciers obtiennent : Jordan Poole, Ryan Rollins, rick protégé au premier tour en 2030, choix au deuxième tour en 2027

Classement des Guerriers : B

Je dois admettre que je suis surpris. Mais ce genre de sens.

Du côté des Warriors, alors qu’ils passaient du temps avec eux lors de leur série éliminatoire du deuxième tour contre les Lakers de Los Angeles, il est devenu clair comme de l’eau de roche qu’ils devaient s’occuper de Jordan Poole. Il était sous-performant. La tension était palpable. Sans oublier, bien sûr, qu’un nuage planait sur l’équipe toute la saison après l’incident entre Poole et Draymond Green en octobre dernier. Poole devait partir, surtout si Green (qui a renoncé à son contrat et est un agent libre sans restriction) revenait, ce qui, selon lui, est son objectif.

Paul donne aux Warriors un meneur du Temple de la renommée, qui, à 38 ans, est un vétéran avisé qui pourra mettre en place Steph Curry et Klay Thompson. En concluant cet accord, les Warriors ont réduit leurs coûts, étant donné que Paul en est à son avant-dernière année d’un contrat non garanti pour la saison prochaine. Et ils ont fait une déclaration forte : ils sont préoccupés par le présent, pas par le long terme. Ce qui m’intéresse le plus ici, c’est que si Green revient, comment les styles de leadership démonstratifs de Paul et Green vont-ils s’intégrer ?

Note pour les sorciers : B+

Quant aux sorciers, cela a du sens lors de leur reconstruction. Cela aide également à expliquer pourquoi ils ont distribué Bradley Beal à Phoenix. Poole, 24 ans, qui entamait une prolongation de 123 millions de dollars sur quatre ans avec Golden State à partir de la saison prochaine, jouait derrière un groupe de stars avec les Warriors. Maintenant à Washington, nous pourrons voir s’il peut devenir ce qu’il pense pouvoir devenir.

Cela pourrait permettre à Poole de déployer ses ailes et de devenir un All-Star. Par exemple, Kyle Kuzma (qui a décliné son option de joueur avec les Wizards et deviendra un agent libre) a déclaré à FOX Sports en janvier qu’après que les Lakers l’aient échangé à Washington, il a pu « élargir mon jeu et prospérer ». Pour le bien des sorciers, espérons que Poole deviendra la star qu’il est censé devenir, et que l’équipe pourra construire avec succès autour de lui.

— Rohlin

