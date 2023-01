Notes commerciales NBA 2023: comment les Lakers et les Wizards se sont-ils comportés dans l’accord Rui Hachimura?

La saison commerciale de la NBA est arrivée ! La date limite est le 9 février, mais nous voyons déjà des équipes se lancer et même conclure des accords.

Lundi, les Lakers et les Wizards auraient conclu un accord centré sur l’attaquant Rui Hachimura.

Voici nos notes pour les transactions conclues. Remarque : Cette histoire sera mise à jour, alors revenez régulièrement.

23 janvier: Les Lakers renforcent leur frontcourt et auraient conclu un accord avec les Wizards

Lakers obtenir: Rui Hachimura

Assistants obtenir: Kendrick Nunn, choix de deuxième tour en 2023 via les Bulls, choix de deuxième tour en 2028, choix de deuxième tour des Lakers en 2029

Note pour les Lakers : B

Il s’agit d’une mise à niveau pour les Lakers. Hachimura, le choix n ° 9 du repêchage de 2019, marque en moyenne 13 points par match avec 48,8% de tirs, il pourrait donc aider à étendre le sol et potentiellement donner aux Lakers une autre arme offensive indispensable. Mais les Lakers ont vraiment besoin d’un spécialiste 3-D et Hachimura tire 33,7% au-delà de l’arc cette saison, une baisse significative par rapport à l’impressionnant 44,7% qu’il a tiré la saison dernière. De plus, il n’est pas considéré comme un défenseur hors pair, ce qui est un autre domaine que les Lakers doivent aborder, étant donné qu’ils sont 20e de la ligue en termes de note défensive (113,8).

Cela étant dit, les Lakers ont très peu cédé dans cet accord, étant donné que Nunn a été inefficace, atteignant en moyenne des creux en carrière cette saison en points (6,7), pourcentage de buts sur le terrain (40,6) et minutes (13,5). Et peut-être le plus important, après avoir respecté la date limite des échanges la saison dernière, les Lakers signalent à leurs stars qu’ils vont essayer d’apporter des changements. Hachimura n’a que 24 ans et a beaucoup d’avantages. C’est un bon joueur de catch-and-shoot qui a prouvé qu’il pouvait faire un 3 – et il a l’athlétisme pour devenir un bon défenseur.

Note pour les sorciers : C

Quant aux Wizards, il est clair que leur priorité est d’essayer de signer à nouveau Kyle Kuzma pour un contrat à long terme. Et après n’avoir pas été en mesure d’accepter une prolongation de recrue avec Hachimura, il est devenu de plus en plus probable que les choses n’allaient pas s’arranger. Les Wizards n’ont pas obtenu grand-chose en retour pour Hachimura – ils auraient probablement pu faire mieux que Nunn et trois futurs choix de deuxième tour en échange d’un récent top 10. Cela étant dit, Nunn jouait un bien meilleur basket-ball avant qu’une blessure au genou ne l’écarte toute la saison dernière, alors peut-être qu’un changement de franchise lui sera bien utile. De plus, il reste encore beaucoup de temps avant la date limite des échanges, alors peut-être que les Wizards ont Nunn et les choix en tête pour un autre accord.

– Mélissa Rohlin

En savoir plus sur la NBA :

Les meilleures histoires de FOX Sports :