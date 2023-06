Notes commerciales dans la LNH: les Blues ajoutent le centre Kevin Hayes dans le vidage salarial des Flyers

L’échange

Les Bleus obtiennent : Kevin Hayes (50% de la valeur annuelle moyenne de 7,14 millions de dollars de Hayes pour les trois prochaines saisons retenue par Philadelphie)

Les dépliants obtiennent : Choix de sixième ronde au repêchage 2024 de la LNH

Éric Duhatschek : C’est le nouveau thème émergent du jeu d’échange pré-2023 NHL Draft : JOUEURS GRATUITS ! (Tant que vous êtes prêt à absorber les frais de plafond salarial associés à ces joueurs).

Les Predators ont créé ce précédent en envoyant Ryan Johansen au Colorado et en conservant 50% de son contrat – et c’est le même plan essentiel qui a finalement vu Hayes devenir membre des Blues mardi matin. Hayes a coûté aux Blues un choix de repêchage sans conséquence (sixième tour, 2024), et ils ont pu l’obtenir pour la moitié de son AAV de 7,14 millions de dollars.

C’est juste du vol pur et simple de la part des Bleus.

Bien sûr, l’entraîneur de Hayes et des Flyers, John Tortorella, n’était pas d’accord sur l’engagement nocturne qu’un joueur de la LNH doit mettre en jeu, mais c’est la réalité de la LNH d’aujourd’hui. À part Connor McDavid et Cale Makar peut-être, il n’y a pas de joueurs parfaits. Le travail d’un entraîneur est de mettre un joueur dans des situations qui maximisent ses chances de réussite et de le protéger dans les domaines où il a des faiblesses perçues.

Dans le cas de Hayes, bien que son engagement défensif puisse vaciller et qu’il joue probablement trop sur le périmètre, il peut être un meneur de jeu rusé et efficace, qui a contribué à un sommet en carrière de 36 passes la saison dernière, le sommet des Flyers. Hayes a terminé deuxième de l’équipe pour les points en avantage numérique; et deuxième pour les tirs au but.

À son salaire initial, il ne fournissait pas assez pour justifier sa rémunération initiale. Mais à la moitié de son salaire ? À une époque où le plafond salarial devrait augmenter dans un an ? Dans une équipe des Bleus qui doit remplacer Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly, tous deux échangés à terme la saison dernière ?

C’est la vraie valeur.

Côté talent, Hayes devrait facilement se glisser dans le top six des Blues. Peut-être plus important encore, il sera un joueur motivé, quelqu’un qui voudra prouver aux Flyers — et au reste de la LNH — qu’il peut contribuer à gagner.

Vraiment, ce sera l’os de chaque transaction dans un avenir prévisible. Un joueur offre-t-il de la valeur pour son niveau de rémunération ? Et à un peu plus de 3,5 millions de dollars, pendant trois ans, Hayes semble être un ajout à faible risque et à haute récompense pour les Blues. Comparé à certaines équipes qui essaient de planer dans leur fenêtre de compétition, Philadelphie est en train de le démolir jusqu’aux poteaux maintenant – et de le faire quel que soit le prix. Difficile d’imaginer qu’ils ne pourraient pas extraire un peu plus étant donné le montant du salaire qu’ils devaient conserver.

Classement des bleus : UN

Classement des flyers : C

Shayna Goldman : Compte tenu de la direction des Flyers et du fait que Hayes ne s’est pas allié à Tortorella, il est logique de l’échanger. Autant qu’une saison de rebond aurait pu aider sa valeur commerciale, il y avait le blocus géant d’un plafond de 7,1 millions de dollars que très peu d’équipes pouvaient (ou voudraient) se permettre sur le marché à court de plafond d’aujourd’hui. La rétention de salaire était donc une évidence pour les Flyers.

Mais idéalement, cette rétention aurait pu acheter plus qu’un sixième tour.

Considérant les limites de Hayes et le fait qu’une autre équipe qui avait besoin de profondeur de centre, l’Avalanche, vient de la trouver ailleurs, elle a dû lier les mains des Flyers.

À un moment donné, cet accord semblait avoir plus de pièces mobiles, et quand cela s’est effondré, il était assez clair que cela n’allait pas être quelque chose d’excitant, du moins pas pour Philadelphie.

Quant aux Blues, c’est une équipe qui a besoin d’aide au milieu. Les entraîneurs ont expérimenté le transfert de l’ailier Pavel Buchnevich à la fin de l’année dernière, ce qui n’était pas une solution idéale. Alors maintenant, Saint-Louis a quelqu’un pour jouer derrière son numéro un, Robert Thomas, qui est un meneur de jeu légitimement capable. Il semble que stylistiquement, c’est quelque chose dont ils ont déjà un surplus, il serait donc logique de trouver plus de tireurs qui peuvent légitimement terminer les chances que ces passeurs créent, mais c’est un autre problème pour un autre jour.

Le seul problème ici est que Hayes ne peut pas remplir le rôle laissé par l’absence d’O’Reilly. Alors que Hayes a été utilisé dans un rôle de fermeture à New York, son jeu défensif n’était pas parfait à Philadelphie. On a donc toujours l’impression que les Blues doivent trouver quelqu’un qui puisse absorber ces minutes sans entraîner l’équipe vers le bas.

Dans l’ensemble, il semble que Hayes à 50% de rétention de salaire soit un bon pari pour apporter une valeur positive dans un rôle de milieu de gamme. Ce n’est pas parfait, mais les options en agence libre ne brillent pas non plus.

Pourtant, ce n’est pas la décision de ramener les Blues en séries éliminatoires. Ils doivent encore faire beaucoup plus de travail, et il est regrettable que la direction n’ait pas pu retirer l’un de ses gros contrats défensifs dans le processus. Mais au moins, Saint-Louis n’a pas dépensé trop pour que celui-ci se produise.

Classement des bleus : B

Classement des flyers : C

(Photo: Kyle Ross / États-Unis aujourd’hui)