Notes centrales : Sauvage, Avalanche, Korchinski

Le Wild du Minnesota a partagé que Jared Spurgeon (bas du corps) et Joel Eriksson Ek (nez cassé) rateront tous deux le match de mardi soir contre St. Louis. Avant Marcus Johansson est également discutable avec une blessure non divulguée, partage Michael Russo de The Athletic. Johansson était absent de l’entraînement de l’équipe mardi matin, tandis que Spurgeon et Eriksson Ek ont ​​également raté le match de dimanche de l’équipe.

Les nouvelles sur les blessures n’ont pas favorisé le Minnesota au début. Les absents – Spurgeon et Eriksson Ek – sont deux des patineurs les plus utilisés du Wild, jouant chacun plus de 19 minutes de temps de glace lors des débuts de la saison de l’équipe. Eriksson Ek a enregistré une passe décisive et trois tirs lors de la sortie, tandis que la seule statistique enregistrée de Spurgeon était une paire de tirs. Le duo est tous deux des piliers de l’alignement du Minnesota, et ils ont laissé de gros souliers à remplir lorsqu’ils ont été blessés. The Wild a répondu en bougeant Zach Bogosian et Marco Rossi dans des rôles plus importants dimanche, même si cette sortie s’est soldée par une défaite en prolongation contre Winnipeg.

Minnesota doit maintenant non seulement trouver des remplaçants pour deux meilleurs joueurs, mais pourrait également avoir besoin d’un remplaçant pour la place de Johansson sur la troisième ligne. Johansson a enregistré deux points en trois matchs au début – l’un des cinq Wild avec plusieurs points jusqu’à présent. Ce sera extra en avant Travis Boyd qui intervient, si Johansson devait être rétrogradé.

Autres notes du Midwest :