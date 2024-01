Notes centrales : Rivers, Bucks, Haliburton, Sheppard, Cavs

Lorsqu’on lui a demandé samedi ce qui l’avait poussé à revenir dans les rangs des entraîneurs-chefs de la NBA moins d’un an après avoir été licencié par Philadelphie et quelques mois seulement après avoir rejoint ESPN en tant qu’analyste, Doc Rivers pointé du doigt le Chevreuils‘ deux superstars comme principal facteur de motivation.

“Vous connaissez la réponse. Giannis (Antetokounmpo), Dame (Lillard). Vraiment, c’est la réponse. Rivers a déclaré lors d’une conférence de presse d’introduction, selon Jamal Collier d’ESPN. « Genre, vous regardez leur équipe. Qu’est-ce que c’est, huit équipes qui ont une chance légitime (à un championnat) ? Et je ne sais pas si c’est si élevé, mais les Bucks en font partie, non ?

« L’autre chose est la façon dont ils sont construits avec les anciens combattants et leurs adultes. Je pensais que si vous vous lancez dans cette activité à cette période de l’année, ce serait un type de groupe dans lequel vous aurez la meilleure opportunité de vous connecter et de changer le plus rapidement.

De leur côté, Antetokounmpo et Lillard ont exprimé leur enthousiasme samedi quant à l’arrivée de Rivers, Giannis citant la « grande énergie » de l’entraîneur vétéran et Dame notant que Rivers n’aura pas peur de défier l’équipe.

« C’est une voix forte. Il va exiger plus de notre équipe », dit Lillard. « Il n’aura pas peur de me mettre au défi, il n’aura pas peur de défier Giannis… tout au long de la ligne. Je pense que lorsque vous avez affaire à une équipe pleine de vétérans et aussi talentueuse que nous, je pense que c’est quelque chose dont vous avez besoin si vous voulez atteindre le niveau que nous voulons atteindre.

Rivers est sur la bonne voie pour faire ses débuts comme entraîneur des Bucks lundi à Denver.

