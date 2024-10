Notes atlantiques : Nylander, Peterka, Struble

Les Maple Leafs ne seront peut-être pas sans William Nylander pour toute action de jeu. Après avoir raté l’entraînement de mardi en raison d’une maladie, l’ailier vedette se sent mieux et sera une décision en jeu ce soir contre les Kings, entraîneur-chef Craig Bérubé a déclaré aux journalistes, notamment David Alter de The Hockey News. Il est le deuxième attaquant du top six touché par quelque chose qui se passe dans la salle de Toronto. Cela a provoqué le centre John Tavares rater leur victoire de 4-2 contre les Penguins le week-end dernier, au cours de laquelle Nylander a récolté ses deux premiers points de la saison – les deux buts. Le joueur de 28 ans en est à la première saison de la prolongation de huit ans d’une valeur de 92 millions de dollars qu’il a signée au milieu de la saison dernière.

Ailleurs dans la division Atlantique :