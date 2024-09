Notes Astros : Bregman, Alvarez, McCormick

La semaine dernière, le directeur général des Astros, Dana Brown, a révélé qu’il espérait parler d’un nouveau contrat avec le joueur de troisième but. Alex Bregman avant que le joueur de troisième but de la franchise n’arrive sur le marché libre en novembre. Au moment de cette interview, Brown a indiqué que lui et l’agent de Bregman, Scott Boras, avaient brièvement parlé de l’avenir de Bregman et avaient convenu d’attendre pour entamer toute sorte de discussions contractuelles jusqu’à ce que « les choses soient terminées ». Maintenant, Bregman lui-même est intervenu et a exprimé un désir similaire de oublier son agence libre imminente jusqu’à la fin de la saison 2024.

« Honnêtement, je n’y ai pas vraiment réfléchi » Bregman a déclaré hier aux journalistes interrogé sur la possibilité de quitter Houston, tel que relayé par Matt Kawahara du Houston Chronicle. « Je me suis juste concentré sur le fait d’essayer de gagner un match et de remporter cette division… Je suis juste vraiment concentré sur la victoire.

Attendre la fin des séries éliminatoires (ou l’élimination des Astros) avant d’engager des discussions sur l’avenir de Bregman à Houston est quelque peu surprenant, en particulier compte tenu de l’engagement de longue date de Brown à parler avec le joueur de troisième but et sa représentation devant lui. frappe l’agence libre. Cela étant dit, ce n’est pas nécessairement un choc du point de vue du joueur qu’il préfère se concentrer sur les prochaines séries éliminatoires avant de se tourner vers les négociations contractuelles.

En général, il est extrêmement rare que des joueurs retrouvent leur club actuel aussi proche de l’agence libre, en particulier lorsqu’il s’agit de stars du calibre de Bregman. Cela arrive cependant à l’occasion, comme ce fut le cas lorsque les Mets se sont rapprochés Edwin Diaz sur un contrat record quelques jours seulement avant l’ouverture de l’agence libre pendant l’intersaison 2022-23. Le fait que Bregman soit représenté par Boras Corporation, qui conseille généralement à ses clients d’établir leurs valeurs sur le marché libre, pourrait être un autre obstacle potentiel à la conclusion d’un accord avant qu’il n’atteigne l’agence libre. Bien entendu, il faut noter que les clients de Boras signent parfois des extensions avec leurs clubs ; Bregman lui-même l’a fait plus tôt dans sa carrière, et son compatriote de troisième but Matt Chapman a signé une prolongation à long terme avec les Giants plus tôt ce mois-ci, malgré un retour à l’agence libre dans seulement deux mois à ce stade.

Alors que l’avenir incertain de Bregman plane sur le club à long terme, une préoccupation beaucoup plus immédiate concerne le statut du cogneur vedette. Yordan Álvarez avec les séries éliminatoires qui approchent à grands pas. Alvarez a quitté le match du club dimanche en raison d’une entorse du genou droit, mais il semblait quelque peu optimiste après avoir parlé du problème aux journalistes hier (Lien vidéo X avec l’aimable autorisation de Luis Ortiz de KHOU11). Alvarez a déclaré que même s’il a eu plus de facilité à marcher dans les jours qui ont suivi son départ, il doit encore attendre que l’inflammation de son genou diminue avant de pouvoir retourner jouer. Cela le laissera hors de combat pour la dernière série de la saison du club contre les Guardians, comme l’a déclaré le manager Joe Espada aux journalistes (dont Kawahara) plus tôt dans la journée.

Ce n’est pas nécessairement une surprise que les Astros demandent à Alvarez de prendre congé pour le reste de la saison régulière, compte tenu de son importance pour les espoirs du club de faire du bruit en séries éliminatoires. Après tout, Houston a décroché son quatrième titre consécutif de l’AL West hier soir avec une victoire sur les Mariners, et il ne leur est plus possible de rattraper ni les Guardians ni l’éventuel champion de l’AL East afin d’obtenir un laissez-passer pour la prochaine Wild Card. Série. Cela rend les derniers matchs de la saison régulière en grande partie dénués de sens pour le club, leur offrant peu d’incitation à précipiter Alvarez et potentiellement aggraver ses problèmes de blessures.

On ne sait pas encore si Alvarez sera prêt à revenir à l’action à temps pour la série Wild Card, mais même s’il ne le fait pas, il est possible qu’il soit disponible lors des rondes éliminatoires ultérieures si les Astros continuent de progresser. Sa saison régulière se termine avec un sommet en carrière de 147 matchs à son actif et une excellente ligne de barre oblique de .308/.392/.567 avec un wRC+ de 167 et 35 circuits en 635 déplacements au marbre.

C’est une histoire similaire pour le voltigeur Chas McCormickqui figure sur la liste des blessés en raison d’une fracture de la main droite depuis un peu plus de deux semaines maintenant. Tel que relayé par Kawahara, Espada a déclaré aux journalistes que McCormick « va dans la bonne direction » et « a l’air plutôt bien » malgré le fait qu’il ne rejoindra pas le club pour ses derniers matchs de saison régulière à Cleveland. Le joueur de 29 ans a repris ses activités de baseball, y compris les représentants dans la cage des frappeurs et les exercices dans le champ extérieur, et pourrait encore être une option pour les Astros lors de la série Wild Card de la semaine prochaine. McCormick a connu une saison régulière décevante où il n’a atteint que .211/.271/.306 (66 wRC+), mais il était en train de mettre en place une séquence chaude dans les jours précédant sa blessure alors qu’il a obtenu 10 pour ses 24 derniers avec un doublé, un circuit et un but sur balles lors de ses huit derniers matchs de la saison régulière.