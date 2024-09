Notes AL : Reinsdorf, Blue Jays, Rays, Diaz

Le Sox blancs a remporté cinq de ses six derniers matchs mais n’a pas pu éviter l’histoire, car le club 41-121 a subi le plus de défaites de toutes les équipes de l’ère moderne. Dans une lettre ouverte aux fans aujourd’hui, le propriétaire des White Sox, Jerry Reinsdorf, a décrit la saison en termes tels que «un échec » « embarrassant » « complètement inacceptable« , et d’autres, tout en notant que « en tant que leader de cette organisation, c’est ma responsabilité ultime. Il n’y a aucune excuse.»

En ce qui concerne la suite, Reinsdorf a déclaré que l’équipe est «adopter de nouvelles idées et des perspectives extérieures» pour mettre les choses sur la bonne voie. « Cela comprendra le développement ultérieur des joueurs de notre liste actuelle, le développement au sein de notre système, l’évaluation des marchés commerciaux et des agents libres pour améliorer notre club de balle et une nouvelle direction pour notre service d’analyse, nous permettant d’élever et d’améliorer chaque processus au sein de notre organisation en mettant l’accent sur pour avoir concouru pour des championnats… Lorsqu’ils ont été nommés directeur général en 2023, Chris Getz et son équipe ont immédiatement commencé à procéder à une évaluation de haut en bas de nos opérations existantes. Chris reconstruit les fondations de notre département des opérations de baseball, avec des changements de personnel clés déjà en cours dans le développement des joueurs, le dépistage international, le dépistage professionnel et l’analyse. Certains de ces changements apparaîtront rapidement tandis que d’autres auront besoin de temps pour produire les résultats que nous souhaitons tous voir au niveau des ligues majeures..»

