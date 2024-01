Notes AL : Red Sox, Twins, deGrom

Même si l’ajout d’éléments à l’avant de la rotation semblait autrefois être une priorité absolue pour le Sox rouges cet hiver, ils ont largement échoué à cet égard car ils ont simplement échangé Chris Vente dehors pour Lucas Giolito dans leur mix de rotation. Plus récemment, il semble que le club ait commencé à chercher d’autres options dans sa quête pour améliorer l’équipe de lanceurs du club. Chris Cotillo de MassLive a récemment rapporté que le club s’intéressait aux droitiers. Jakob Junis et Codi Heuer.

Junis, 31 ans, a déjoué tous les pronostics en tant que choix de 29e ronde des Royals lors du repêchage de 2011 et a réussi à se qualifier pour les tournois majeurs au cours de la saison 2017. Au cours des années qui ont suivi, le droitier a réussi à bâtir une solide carrière tout en oscillant entre l’enclos des releveurs et la rotation à Kansas City et à San Francisco. Bien qu’il ait généralement offert une production moyenne de la ligue pendant la majeure partie de sa carrière, Junis a connu une année de carrière avec les Giants la saison dernière alors qu’il a atteint une MPM de 3,87 avec un FIP de 3,74 en 86 manches de travail. En 40 apparitions pour San Francisco l’année dernière, Junis a réussi un record en carrière de 26,2% des frappeurs affrontés tout en marchant seulement 5,7%.

Aussi impressionnant que Junis l’était la saison dernière, il est peu probable que le droitier soit un ajout percutant au mélange de rotation des Red Sox s’il est signé, car il avait tendance à lancer plus efficacement lors de rafales plus courtes l’année dernière. Le droitier a cédé une MPM de 5,32 en 31 manches de travail en neuf apparitions où il a lancé 50 lancers ou plus l’année dernière. En revanche, Junis a affiché une solide MPM de 2,95 sur 39 2/3 de manches de travail en 26 apparitions au cours desquelles il a lancé 40 lancers ou moins. Le succès de Junis lors d’apparitions plus courtes pourrait faire de lui une option de relève intéressante pour les Red Sox, en particulier si le club se sépare d’un groupe plus proche. Kenley Jansen avant la journée d’ouverture.

Heuer, quant à lui, serait davantage un ajout spéculatif de la part des Red Sox. Le droitier a lancé pour la dernière fois dans les majors en 2021 en raison d’une opération à Tommy John et d’une fracture du coude, mais arbore une solide MPM de 3,56 et 3,66 FIP en 91 manches de travail dans les majors entre les White Sox et les Cubs. Le droitier a été tout simplement dominant pour les sudistes au cours de la saison 2020 en particulier, car il a associé un taux de balle au sol de 50 % avec un chauffage supérieur aux années 90 qui lui a permis de retirer 27,2 % des frappeurs affrontés en 21 apparitions. Les Cubs n’ont pas fait appel à Heuer plus tôt cette intersaison, probablement grâce à sa mise à pied de deux ans alors qu’il se remettait de plusieurs problèmes de coude. Pourtant, le lanceur de 27 ans a fait preuve de compétences de réglage au cours de ses apparitions limitées dans les grandes ligues et pourrait être un ajout judicieux à l’enclos des releveurs de Boston s’il est en bonne santé.

Plus d’informations sur la Ligue américaine…