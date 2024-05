Notes à la mi-temps des Spurs contre Man City – Jouer comme si nous ne voulions pas perdre – The Spurs Web

Voici comment nous avons évalué les joueurs de Tottenham Hotspur après les quarante-cinq premières minutes d’action lors du choc de Premier League cet après-midi contre Manchester City.

L’équipe d’Ange Postecoglou se dirige vers la pause, actuellement à égalité 0-0 au Tottenham Hotspur Stadium.

NB – Les notes sont uniquement basées sur la performance plutôt que sur un quelconque penchant pour gagner/perdre.

Photo de SpursWeb

Guglielmo Vicaire: Son bras tendu a refusé à Foden ce qui aurait été un objectif clair. 6.

Pedro Porro : Face à son ancienne équipe, il a bien fait l’essentiel. 5.

Cristian Romero: A apprécié la lutte physique avec Haaland et n’a pas eu peur de bombarder et d’essayer de se joindre aux phases offensives. 6.

Radu Dragusine : Ce n’est que sa troisième titularisation en Premier League. Il avait l’air légèrement nerveux en possession au début, mais s’est installé. A réalisé un bon blocage au but sur un tir de Silva et l’a célébré comme s’il avait marqué un but. 6.

Micky van de Ven : Invité à opérer dans le rôle d’arrière gauche où il a donné à Walker un peu d’espace. 6.

Pape Matar Sarr : Chargé de jouer un rôle beaucoup plus avancé que d’habitude, il a vu beaucoup de ballon. 6.

Pierre-Émile Hojbjerg : Opérant dans le rôle de numéro six en l’absence de Bissouma. Son effort tranché a presque conduit à un but pour Foden. 5.

Photo de Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Rodrigo Bentancur : A eu la première chance du match lorsque son tir était trop direct sur Ederson. Réservé pour un tacle tardif sur Foden. Une meilleure passe juste avant la mi-temps aurait ouvert une bonne occasion de marquer. 6.

James Maddison : On lui a confié un rôle légèrement différent ce soir, mais il n’a pas été en mesure de tirer les ficelles. 5.

Fils Heung-min : Encore une moitié tranquille de la part du capitaine, qui bénéficierait certainement de la signature du numéro neuf par le club cet été. 5.

Brennan Johnson: A eu quelques succès contre Gvardiol mais son produit final n’est toujours pas là. 5.

