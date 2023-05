Noter les meilleures et les pires vidéos de publication du calendrier de la NFL en 2023

La publication du calendrier de la NFL invite les équipes à faire preuve de créativité et à produire des divertissements pour les fans. Voici les équipes qui ont prospéré et faibli.

La NFL est une entité toute l’année, dominant les gros titres à chaque tournant, même lorsqu’il n’y a pas de football réel joué.

La publication du calendrier annuel est un excellent exemple de la façon dont la ligue transforme tout en spectacle. Ce qui nécessitait autrefois un simple communiqué de presse implique désormais toute une production alors que les équipes s’affrontent pour déposer la vidéo la plus créative, virale ou mémorable annonçant leur calendrier.

Cette année, les créateurs de contenu ont tout mis en œuvre, avec plus ou moins de succès.

Nous allons commencer par les équipes qui ont remporté la publication du calendrier, car les durées d’attention sont courtes et ces vidéos méritent en fait d’être vues.

Meilleures vidéos de publication du calendrier de la NFL

Titans du Tennessee

Les Titans ont absolument réussi.

Le calendrier était la star? Vérifier.

Ce n’était pas trop long ? Vérifier.

C’était drôle de rire aux éclats ? Vérifiez, vérifiez et vérifiez.

Les Falcons ont même brièvement changé leur nom sur Twitter en Red Stallions après que cela soit devenu viral.

Dauphins de Miami

Tout d’abord, nous donnerons aux Dolphins le mérite d’avoir produit une vidéo à haute valeur de production, comme le Drone « football POV » des Vikings mais sans les pirouettes vertigineuses.

Miami avait un thème fort, ils ont cloué l’ambiance de la vidéo d’intro du cinéma et ils n’ont pas non plus perdu de temps avec la narration ou le jeu d’acteur, entrant directement dans l’intégration du programme réel. Le drame du segment de la bande-annonce du film était au rendez-vous.

Aigles de Philadelphie

D’autres équipes avaient des concepts amusants comme les Packers avec leur publi-reportage, les ours avec leurs cuisiniers à la chaîneou les différentes équipes qui ont joué avec social médias défilement. Mais revenons à l’essentiel et arrêtons de trop penser à ces choses.

Deux choses font de la publication du calendrier des Eagles un succès : 1. C’est serré et précis. 2. Les chiens sont mignons et toujours les bienvenus.

Seattle Seahawks

Voir ci-dessus, mais remplacez les chiens par des enfants.

Chargeurs de Los Angeles

devrions-nous VRAIMENT faire de notre vidéo de sortie de calendrier un anime ENCORE ? Oui oui oui oui

Oui oui oui oui oui

Oui oui oui oui oui

Oui oui oui oui oui

oui oui oui oui

Oui oui oui oui pic.twitter.com/z7qyNGyWHp – Chargeurs de Los Angeles (@chargers) 12 mai 2023

Les Chargers ont commis un péché capital de création de contenu, répétant ce qu’ils avaient fait l’année précédente. Mais ils s’en sont tirés.

La vidéo animée de cette année était exceptionnelle avec des blagues incroyables aux dépens de Chiefs-superfan devenu voleur ChiefsAholic et des joueurs des Lions suspendus pour avoir joué.

Colts d’Indianapolis

Les Colts ont également commis un péché en abandonnant un long métrage de huit minutes, mais ils sont également pardonnés car cela a très bien fonctionné.

Ils ont impliqué les joueurs et les ont laissés se divertir avec leurs personnalités et leurs réactions authentiques au lieu de les forcer à trébucher.

Plus important encore, ils ont compris que le but était de publier le calendrier. L’horaire devrait être la vedette et c’était, contrairement au Vidéo de la salle d’évasion des géantsce qui était une bonne idée de contenu en général, mais se sentait complètement éloigné du calendrier lui-même.

Malheureusement, la plupart des autres vidéos de publication du calendrier n’étaient pas à la hauteur de ces gagnants.

Les pires vidéos de publication du calendrier de la NFL

Cowboys de Dallas

D’accord, Yellowstone est une excellente émission de télévision, mais cette vidéo a duré SIX MINUTES. Le jeu d’acteur était terrible. Les blagues n’étaient pas drôles. L’exaspération du créateur de Yellowstone était presque trop relatable car elle était en fait pénible à regarder.

Et pour aggraver les choses, le programme est arrivé cinq minutes après coup après coup.

Les Cowboys nous doivent ces six minutes de notre vie.

Texans de Houston

Je ne sais pas ce que c’est censé être, et à ce stade, j’ai peur de demander.

49ers de San Francisco

Au moins, le rap concernait entièrement le calendrier, mais il était hors service et difficile à suivre. Grimacer.

Toutes les équipes qui ont utilisé l’IA

Les Steelers obtiennent une mention honorable positive pour leur « comment faire une vidéo de publication de calendrier » vidéo de publication de calendrier parce qu’il a expliqué exactement ce que la moitié de la ligue a fini par faire avec ses vidéos de publication de calendrier : Utiliser l’IA.

Les cardinaux demi-cul d’une vidéo de publication de calendrier de 25 secondes mais au moins ce n’était pas un slog surmené d’un concept produit par l’IA comme nous l’avons vu du Boucaniers, Commandants ou Les Lions.

Dans l’ensemble, il y avait probablement quelque chose pour tout le monde à aimer dans la gamme de vidéos de publication du calendrier de cette année. Les équipes sont devenues créatives. Ils ont mis la pensée et l’effort dans leurs offres. Cela ne les rend pas tous réellement divertissants. Ceux qui l’ont fait en valaient la peine.