La pandémie de coronavirus a rendu la fenêtre de transfert d’été très différente de ses prédécesseurs, mais, avec le football de retour à l’ordre du jour, la fenêtre de janvier s’ouvrira normalement pour les meilleures ligues européennes.



1 Liés

Bien que les clubs aient dépensé près de 1,5 milliard d’euros de moins (1,9 milliard de dollars) cet été que l’année précédente, selon la FIFA, un certain nombre d’accords ont été conclus en octobre pour être conclus dès l’ouverture de la fenêtre hivernale. Janvier est traditionnellement un mois plus calme, mais les événements mondiaux verront-ils des stratégies différentes pour les équipes de haut niveau?

Voici les notes de toutes les principales transactions. Les articles les plus récents sont en haut; chaque jour est dans l’ordre du prix le plus élevé. Si vous ne voyez pas de note pour un déménagement qui a été terminé, revenez plus tard. Tous les frais sont signalés à moins d’être confirmés par *.

JAN. 4

Arsenal: C

Schalke: B +

Schalke est un gâchis et a besoin de toute l’aide possible après une série de 13 matchs sans victoire dans la première moitié de la Bundesliga. Ramener un ancien joueur est un bon début, tandis que lui confier le poste de capitaine malgré le fait qu’il ne soit prêté que pour le reste de la saison est un signe clair que quelque chose ne va pas. Il voudra impressionner et peut certainement les aider.

Arsenal prend un peu le pari sur la forme physique de Kieran Tierney. Le défenseur écossais a été excellent cette saison, mais une blessure et les Gunners pourraient avoir un problème sans Kolasinac. Les options d’arrière gauche seraient alors Bukayo Saka, qui est mieux utilisé plus haut sur le terrain, et Ainsley Maitland-Niles, qui est plus à l’aise à droite ou au milieu de terrain. Kolasinac était clairement frustré par son manque de temps de jeu (et probablement aussi par le gel de son ami Mesut Ozil), mais le laisser partir dans une saison avec plus de blessures que la plupart pourrait s’avérer coûteux.

JAN. 2

Atalante: B

Man United: B

* Accord toujours en attente d’annonce du permis de travail

Avec seulement une poignée de matchs à son actif pour la partie italienne, l’annonce d’octobre que Diallo déménagerait à Man United a été un choc. Atalanta a amené le jeune homme de 18 ans dans leurs rangs de jeunes et l’a clairement évalué, mais une offre de 21 millions d’euros, avec 20 millions d’euros supplémentaires possibles en add-ons, était trop belle pour être refusée. Il est possible qu’ils aient pu attendre encore quelques années pour voir comment il se développe, mais personne ne leur en voudrait de prendre l’argent dans le climat actuel.

United prend un pari mais sa politique de transfert est orientée vers les jeunes joueurs et ils ont décroché l’un des ailiers les plus excitants. Ce serait une surprise si Diallo rejoignait directement l’équipe première, mais ils ont bien fait de retarder la compétition pour un joueur qu’ils ont suivi pendant un an après avoir impressionné en UEFA Youth League. C’est beaucoup d’argent, mais au moins la moitié des dépenses est basée sur les performances.

FC Salzbourg: B

RB Leipzig: A

La relation entre les deux clubs appartenant à Red Bull a rendu les négociations ici assez simples, car c’est un chemin bien usé pour les joueurs. Il est possible que Salzbourg ait pu obtenir plus d’argent pour le milieu de terrain hongrois, mais ils encaisseront l’argent et passeront au développement de leur prochain jeune talent.

Szoboszlai avait attiré l’attention de certains clubs massifs, notamment Arsenal, Milan, le Bayern et le Real Madrid. Leipzig a donc incroyablement bien réussi à persuader le joueur de 20 ans qu’il devait poursuivre son développement en Allemagne. C’est probablement le club parfait pour lui, car le style de jeu est similaire à celui de Salzbourg et la Bundesliga a la réputation d’améliorer les compétences des jeunes joueurs. Attendez-vous à en entendre beaucoup plus sur Szoboszlai dans les années à venir.

FILIP STEVANOVIC

8 M € (6 M £, 9,75 M $)

Partizan Belgrade: C +

Ville de Man: B-

Le Partizan a pris la décision inhabituelle d’annoncer l’accord avec Manchester City en octobre sans que City ne confirme quoi que ce soit, il reste donc un élément de doute sur celui-ci. L’ailier de 18 ans est clairement très bien noté par le club serbe qu’il a rejoint à l’âge de 9 ans, alors qu’il faisait la percée dans le premier XI cette année après avoir traversé les équipes de jeunes. Partizan encaissera les 8 millions d’euros plus les add-ons mais regrettera peut-être d’avoir laissé Stevanovic partir si tôt dans sa carrière.

Les éclaireurs de la ville ont vu quelque chose chez l’adolescent, bien qu’il soit probable que Stevanovic se rende en prêt (potentiellement de retour au Partizan) pour le reste de la saison. Bien qu’il cite Cristiano Ronaldo comme son modèle de style de jeu, il est encore beaucoup trop inexpérimenté pour faire une brèche dans l’équipe première de City. Ils ont bien fait de battre 15 clubs signalés – dont Manchester United, le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich et Chelsea – pour sa signature, mais il est clairement un pour l’avenir.