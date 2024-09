NotebookLM de Google vous permettra désormais de transformer vos notes en audio généré par l’IA

Imaginez que vos recherches prennent vie lorsque deux hôtes IA discutent, résument et même plaisantent à propos du contenu que vous avez téléchargé. C’est l’idée derrière la fonctionnalité Aperçu audio de Google, désormais disponible dans l’application NotebookLM.

Cet outil expérimental devrait offrir aux utilisateurs la possibilité de transformer leurs documents en discussions audio « animées » générées par l’IA. Qu’il s’agisse de résumer des notes, d’établir des liens entre des sujets ou d’explorer les points à retenir des présentations, Présentation audio promet une manière alternative de s’engager dans la recherche.

Cette fonctionnalité fait partie d’une mise à jour plus large de NotebookLM, l’application de prise de notes basée sur l’IA de Google, lancée l’année dernière et qui s’est depuis étendue à plus de 200 pays. L’application prend désormais en charge Google Slides et les URL Web en plus des formats traditionnels tels que Google Docs, PDF et fichiers texte.

S’appuyant sur le modèle d’IA Gemini 1.5 Pro de Google, NotebookLM vise à aider les utilisateurs à interagir de manière plus dynamique avec des informations complexes. Alors que Google continue d’intégrer l’IA dans ses produits, cette mise à jour reflète l’intérêt croissant de l’entreprise pour les outils basés sur l’IA afin d’améliorer la productivité et l’expérience utilisateur.

Pour utiliser Audio Overview, les utilisateurs peuvent ouvrir un bloc-notes, accéder au guide du bloc-notes et sélectionner Générer. Les hôtes IA discutent ensuite du contenu dans un format conversationnel, en établissant des liens entre les sujets. L’audio généré peut également être téléchargé pour une écoute hors ligne, offrant ainsi une certaine flexibilité aux utilisateurs qui pourraient avoir besoin d’interagir avec le contenu en déplacement.

Crédit image : Google

Mais il existe certaines limites. La fonctionnalité ne prend actuellement en charge que l’anglais et la génération de discussions pour des blocs-notes plus volumineux peut prendre du temps. Google note également que ces discussions générées par l’IA ne sont pas conçues pour offrir une vue complète ou totalement objective : elles reflètent le contenu téléchargé, de sorte que la précision peut varier.

Bien qu’il soit expérimental, Audio Overview complète les outils existants de NotebookLM, qui incluent des guides d’étude générés par l’IA et des fonctionnalités de vérification des faits. Les utilisateurs peuvent télécharger jusqu’à 50 sources par notebook, ce qui le rend particulièrement utile pour les projets de recherche de plus grande envergure.

Google souligne que la confidentialité est une priorité, assurant aux utilisateurs que les données personnelles ne seront pas utilisées pour former l’IA.

Au fur et à mesure de l’évolution d’Audio Overview, les retours des utilisateurs influenceront probablement les améliorations futures, telles que la prise en charge de langues supplémentaires et l’interactivité en temps réel. Pour l’instant, il offre une manière flexible et expérimentale d’interagir avec les documents de recherche.