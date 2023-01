Note Pathaan IMDb: le film de Shah Rukh Khan crée l’histoire du box-office mais reçoit une critique choquante en ligne

Le film très attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, est sorti en salles hier. Le film a été farouchement opposé à certains endroits en annulant les spectacles et les gens ont également déchiré les affiches de Pathaan. Malgré tout ce tapage, le film a battu des records au box-office. Le jour de l’ouverture, le drame d’action à indice d’octane élevé a rapporté Rs54 crores au box-office, cependant, les utilisateurs d’IMDb ne sont pas satisfaits du film et ont donné une note qui vous surprendra.

Au box-office, Pathaan de Shah Rukh Khan a battu Prabhas Baahubali, la vedette de Yash KGF Chapter 2 et Pushpa d’Allu Arjun. Le premier jour, Pathaan a franchi la barre des 50 crores et les fans célèbrent le succès. Pendant ce temps, une partie du public n’est pas satisfaite de l’acteur et a évalué la moyenne, ce qui a déçu les fans de la superstar. Le film a reçu une note de 6,8 sur IMDb.

Le film a reçu une note de 10 par 49,3% des personnes. Après cela, 5,6% des personnes ont donné une note de 9, tandis que 3,2% des personnes ont donné une note de 8. La chose la plus inattendue est que 34,3% des personnes ont donné 1 note au film. Au total, 21 314 personnes ont évalué le film sur IMDb. Le calcul de la moyenne IMDb a noté Pathaan 6,8 sur 10.

Faisant un brut de 54 crores à travers le pays à la date de sortie, le film devrait atteindre la barre des 100 crores en deux jours. Le film de Siddharth Anand a reçu un immense amour dans le monde entier et devrait améliorer le statut médiocre de Bollywood au box-office qui s’est produit l’année dernière en 2022. Le film n’a pas seulement battu des records lors de la collecte du jour de l’ouverture, mais est déjà devenu un phénomène mondial avec la réservation à l’avance.

Pathaan est réalisé par Siddharth Anand avec Shah Rukh Khan, John Abraham et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Le film est un univers d’espionnage de Yash Raj Films d’Aditya Chopra. Il est sorti en salles le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou.