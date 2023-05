Note d’une femme sur la tombe des parents de Poutine l’appelant « monstre et tueur » | Nouvelles du monde

Irina Tsybaneva a déclaré que sa note était un « cri du cœur » (Photos : East2West News/AP) Une grand-mère russe a laissé une note sur la tombe des parents de Vladimir Poutine, leur disant que leur fils est un « monstre et un tueur ». Irina Tsybaneva, 60 ans, a écrit : « Parents d’un maniaque, emmenez-le chez vous. Il cause tant de douleur et de problèmes. « Le monde entier prie pour sa mort. Mort à Poutine. Vous avez élevé un monstre et un tueur. Tsybaneva a été reconnue coupable de profanation de lieux de sépulture motivée par la haine politique cette semaine. Mais elle a insisté sur le fait que ses actions n’étaient pas liées à la politique, qualifiant cela de «cri du cœur» à la place. Elle a déclaré à un tribunal de Saint-Pétersbourg qu’elle était « submergée par la peur et ne se sentait pas bien » à cause de la guerre en L’Ukraine lorsqu’elle a remis la lettre – la veille du 70e anniversaire de Poutine en octobre dernier. Elle a déclaré: «Le matin, j’ai regardé les informations à la télévision, ils ont parlé de l’opération militaire spéciale et ont parlé de la guerre nucléaire. Irina Tsybaneva a déclaré au tribunal que sa note n’était pas politiquement motivée (Photo: AP)



La note disait: «Le monde entier prie pour sa mort. Mort à Poutine.’ (Photo: East2West News) « Je craignais pour ma famille et mes amis. Je ne comprends rien à la politique, ça ne m’intéressait pas. Je me souviens à peine d’avoir écrit la note. Je n’ai aucun souvenir du texte lui-même. « Je me rends compte que j’ai succombé à mes émotions et commis un acte irrationnel. Je suis désolé que mes actions puissent offenser ou affecter quelqu’un. Plus: Tendance

Tsybaneva a été condamnée à deux ans de prison avec sursis et bannie du cimetière où sont enterrés les parents de Poutine. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un laisse une lettre à la mère et au père de Poutine. Les militants artistiques russes du Parti des morts ont précédemment écrit : « Chers parents ! Votre fils se comporte honteusement ! «Il saute des cours d’histoire, se bat avec ses camarades de classe, menace de faire sauter toute l’école. Passer à l’action!’ La grand-mère de 60 ans, Tsybaneva, attend une audience au tribunal à Saint-Pétersbourg (Photo: AP)



Les Russes ont récemment assisté à une répression majeure de la dissidence du gouvernement de Poutine (Photo: Getty) La peine de Tsybaneva est une peine assez clémente par rapport à celles qui ont été récemment infligées à ceux qui ont organisé des manifestations contre la guerre. Le Kremlin a réprimé la dissidence d’une manière qui n’a pas été vue depuis l’ère soviétique. La journaliste de la télévision publique russe Marina Ovsyannikova, 43 ans, a dû fuir le pays après avoir encouru jusqu’à 15 ans de prison pour sa manifestation anti-guerre l’année dernière. Elle a couru derrière le présentateur présentant le programme d’information le plus regardé de Russie et a agité une pancarte disant: « PAS DE GUERRE ». Arrêter la guerre. Ne croyez pas la propagande. Ils vous mentent ici. Cette semaine, elle a dit Nouvelles du ciel: ‘Les Russes sont intimidés et il n’y a rien qui fera descendre les gens dans la rue. « La police est partout et il vous suffit de lever la tête du sol et votre vie sera bouleversée. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source