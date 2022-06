Note de service Google aux employés sur l’annulation de Roe v. Wade

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime lors d’un panel au CEO Summit of the Americas organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 09 juin 2022 à Los Angeles, en Californie.

Google a envoyé vendredi un e-mail à l’ensemble de l’entreprise concernant la décision historique de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, expliquant que les employés des États concernés peuvent demander une réinstallation sans expliquer pourquoi.

“C’est un changement profond pour le pays qui affecte profondément beaucoup d’entre nous, en particulier les femmes”, a écrit Fiona Cicconi, directrice des ressources humaines de Google, dans un e-mail aux travailleurs, consulté par CNBC. “Les Googleurs peuvent également demander une relocalisation sans justification, et ceux qui supervisent ce processus seront au courant de la situation.”

La note ne dit pas combien de demandes l’entreprise approuverait et ne fait aucune promesse. L’entreprise est toujours en train d’attribuer des relocalisations aux employés qui ne souhaitent pas revenir dans leur bureau physique en raison de la politique de retour au bureau de l’entreprise, qui a débuté en avril.

Google a plus de 30 emplacements à travers les États-Unis

Cicconi a également déclaré qu’il offrirait des “séances de soutien” aux employés dans les prochains jours.

La déclaration de Google intervient alors que des entreprises à travers le pays, y compris Amazon et Meta, disent qu’elles paieront pour que les employés voyagent pour se faire avorter s’ils se trouvent dans des États où cela est interdit après la décision de la Cour suprême vendredi d’annuler Roe contre Wade, roulant sauvegarder le droit fédéral de se faire avorter.

Lorsque la décision a été divulguée pour la première fois, Google a déclaré qu’il offrirait des avantages de voyage aux employés cherchant des soins d’avortement hors de l’État. Le régime d’avantages sociaux et le régime d’assurance maladie de l’entreprise aux États-Unis pour les employés à temps plein couvrent les producteurs médicaux hors de l’État qui ne sont pas disponibles là où un employé vit et travaille, a ajouté Cicconi dans la note de service.

Lorsque CNBC a demandé des commentaires vendredi matin, un porte-parole a déclaré que la société n’avait rien à ajouter. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’e-mail de Cicconi ou sur les détails de la relocalisation.

La société n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires indiquant si elle se conformera aux demandes potentielles des forces de l’ordre concernant les données relatives aux utilisateurs. Le mois dernier, un groupe de 42 législateurs démocrates a exhorté le PDG de Google, Sundar Pichai, dans une lettre de cesser de collecter et de conserver des données de localisation inutiles ou non agrégées qui pourraient être utilisées pour identifier les personnes cherchant à avorter.

Voici le mémo complet de la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi :