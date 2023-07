Note de l’éditeur : Présentation de notre nouvelle expérience de commentaires

Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que nous avons lancé un tout nouveau système de commentaires sur le site Web de World Soccer Talk, et je souhaite vous expliquer pourquoi et ce que cela signifie pour vous.

Auparavant, aucune inscription n’était nécessaire pour publier un commentaire. Bien qu’il ait aidé à rendre aussi facile que possible le partage de commentaires sur un article ou la réponse à d’autres lecteurs, il présentait de nombreux défauts.

Tout d’abord, le système de commentaires était très rudimentaire. Les fonctionnalités de base étaient extrêmement limitées. Vous pouviez poster ou répondre à un commentaire, mais aucun autre avantage ou fonctionnalité n’était disponible (nous reviendrons sur ces avantages du nouveau système de commentaires en une minute). Deuxièmement, nous avons récemment constaté une augmentation significative du nombre de commentaires abusifs qui enfreignaient les règles de notre communauté. Cette augmentation des trollings et des commentaires haineux, ainsi que des spams, signifiait qu’il nous fallait plus de temps pour modérer les discussions.

Nouvelle expérience de commentaires : fonctionnalités et avantages

Le nouveau système de commentaires est tellement mieux que le précédent utilisé par World Soccer Talk. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités du système de commentaires :

1. Suivez les conversations qui vous intéressent, afin que vous puissiez voir quand des discussions de suivi ont lieu. Dans une option connexe, vous pouvez choisir de recevoir un e-mail lorsque quelqu’un répond à votre commentaire.

2. Suivez les autres lecteurs pour voir leurs commentaires. De même, d’autres lecteurs peuvent vous suivre pour lire vos commentaires.

3. Modifiez vos commentaires si vous avez fait une faute de frappe que vous devez corriger,

4. Voir les articles qui ont tendance en fonction des conversations les plus actives,

5. Donnez un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas à des commentaires spécifiques,

6. Triez les commentaires par les plus récents, les plus anciens, les plus aimés ou ceux qui ont le plus de réponses,

7. Chaque commentateur a son propre profil d’utilisateur, vous pouvez donc voir quels autres commentaires ils ont publiés ainsi que le nombre de likes et de followers qu’ils ont,

8. Dans la section Flux, vous pouvez voir les conversations les plus actives. Vous pouvez le trouver sous la cloche de notification de la communauté qui se trouve dans le coin inférieur droit de l’écran,

9. Changez votre photo d’avatar dans les paramètres, et

dix. Consultez les articles tendance répertoriés sur la page d’accueil et la barre latérale droite sur les pages et les publications.

Faites-nous savoir si vous avez des commentaires ou des questions.

Photo: Derek Reese