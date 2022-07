Note de confession effrayante laissée par le meurtrier qui a massacré toute sa famille avant de se couper des photos

Le tueur en série John List qui a massacré toute sa famille avant de disparaître et de vivre une double vie secrète pendant 18 ans a laissé une note glaçante en avouant ses crimes pervers.

En novembre 1971, List a assassiné sa femme, sa mère et ses trois enfants dans leur manoir de Westfield, New Jersey , où leurs corps sont restés non découverts pendant un mois.

John List a assassiné sa famille et est parti en cavale pendant 18 ans

Les corps de sa femme et de ses trois enfants ont été traînés dans la salle de bal

Une partie de la lettre que List a laissée à son pasteur

Les enquêteurs de la police qui ont finalement retrouvé les corps ont été accueillis par une scène vraiment horrible.

Helen, l’épouse de List, 46 ans ; sa fille Patricia, 16 ans; et ses fils John, 15 ans, et Frederick, 13 ans, ont été allongés sur des sacs de couchage dans la salle de bal de la maison.

A l’étage, le corps de sa mère Almas, âgée de 84 ans, a été retrouvé. Les cinq victimes avaient reçu une balle dans la tête, son fils aîné John ayant reçu 10 blessures par balle.

Avant de quitter la maison, List avait découpé son visage sur chaque photo de famille et détruit son passeport, afin que la police n’ait pas de photo de lui à utiliser dans leur chasse à l’homme.

La seule preuve de l’existence de List était une lettre effrayante de cinq pages qu’il a laissée derrière lui, avouant l’horrible massacre et tentant de justifier ses crimes.

Adressé à son pasteur, le supposé pieux luthérien List a affirmé qu’il avait assassiné sa famille “afin qu’ils puissent aller au paradis”.

La lettre, qui ne serait pas rendue publique avant près de 20 ans, commence par des excuses au révérend Eugene A Rehwinkel pour “avoir alourdi sa charge de travail”.

Il a imputé les meurtres à ses difficultés financières et craignait que sa famille n’abandonne sa religion.

“Après que tout fut fini, j’ai dit quelques prières pour eux tous – du livre de cantiques”, a-t-il écrit. “C’était le moins que je puisse faire.”

Il a également affirmé que Dieu aurait pu l’aider, “mais apparemment, il a jugé bon de ne pas répondre à mes prières”.

List avait été licencié de son travail de comptable plusieurs mois avant les meurtres, mais plutôt que d’avoir honte de le dire à qui que ce soit, il s’habillait pour le travail tous les jours, se rendait à la gare et restait assis dans sa voiture à lire le journal pendant des heures jusqu’à ce que retourner à la maison.

De manière écœurante, le père de trois enfants a tenté de justifier ses crimes dans la lettre, en affirmant qu’il sauvait leurs âmes.

“Je sais que beaucoup ne regarderont que les années supplémentaires qu’ils auraient pu vivre mais si finalement ils n’étaient plus chrétiens, qu’est-ce qui serait gagné”, écrit-il.

“De plus, je suis sûr que beaucoup diront : ‘Comment quelqu’un a-t-il pu faire une chose aussi horrible.’ – Ma seule réponse est que ce n’est pas facile et que cela n’a été fait qu’après mûre réflexion.”

Je suis sûr que beaucoup diront : ‘Comment quelqu’un a-t-il pu faire une chose aussi horrible’ Liste de Jean

La lettre était datée du 9 novembre 1971, mais List a déclaré qu’il avait initialement prévu de massacrer sa famille huit jours plus tôt le jour de la Toussaint.

C’est parce qu’il a dit que ce serait “un jour approprié pour eux d’aller au paradis”.

Mais il a dit qu’il avait décidé de ne pas le faire car ses projets de voyage avaient été retardés.

C’est cette ligne de la lettre qui s’est avérée être le clou crucial du cercueil de List lors de son procès quelque 18 ans plus tard.

Après avoir finalement été capturé, les avocats de List ont tenté de faire valoir devant le tribunal qu’il ne pouvait pas être jugé pour meurtre en raison de son état mental à l’époque.

Mais cette ligne prouvait qu’il avait été calculateur et méthodique dans ses plans, fixant une date préférée pour les meurtres.

List a ajouté qu’il luttait pour l’argent et ne pouvait pas se permettre l’entretien de Breeze Knoll, le vaste manoir de 19 pièces qu’il avait acheté plusieurs années plus tôt pour 50 000 $ (42 000 £) – environ 464 000 $ (390 000 £) en argent d’aujourd’hui.

“Il est vrai que nous aurions pu faire faillite et peut-être bénéficier de l’aide sociale”, a-t-il admis, mais a déclaré qu’il craignait les effets de la pauvreté sur ses enfants.

Il s’inquiétait également du refus de sa femme d’aller à l’église et des aspirations de sa fille à devenir actrice.

List avait été licencié de son travail, mais n’en avait pas parlé à sa famille ou à ses amis Crédit : Getty

Il ne pouvait pas payer les paiements de son manoir de 19 pièces Breeze Knoll

Malgré une opération majeure du FBI, il a pu vivre une double vie

Des amis disent que l’année précédant son meurtre, Patricia était devenue obsédée par la sorcellerie, se décrivant comme une sorcière, dans un geste qui aurait horrifié son père.

Une ancienne copine Rhonda a décrit comment List lui avait une fois claqué devant sa fille, l’appelant: “Une salope ainsi qu’une sorcière.”

Son ancien entraîneur de théâtre Ed Seredaki a raconté au nouveau podcast sur les crimes réels de NJ.com Father Wants Us Dead comment Patricia a dit que son père avait fait des testaments pour eux dans les mois précédant les meurtres de sa famille, demandant à ses enfants s’ils aimeraient être incinérés.

Une autre amie, Susan, a déclaré que Patricia lui avait dit peu de temps avant sa mort : “J’ai le sentiment en moi que quelque chose de grave va arriver.”

Rhonda insiste sur le fait que Patricia savait que son père voulait qu’elle et ses frères soient morts, et que List semblait “plus heureuse” dans les semaines précédant les meurtres.

Dans sa note de confession, List a entièrement imputé les meurtres à sa situation financière et à la perte de foi de sa famille.

“Si l’un d’entre eux avait été la condition que nous aurions pu traverser, mais c’était tout simplement trop”, a-t-il écrit. “Au moins, je suis certain que tous sont allés au ciel maintenant.”

Il a ensuite discuté des “arrangements finaux” pour sa famille, demandant qu’ils soient incinérés et que les frais funéraires soient réduits.

Dans une réflexion après coup d’une froideur choquante, il a ajouté: “PS Mère est dans le couloir du grenier au 3ème étage. Elle était trop lourde pour bouger.”

EN FUITE

Malgré une chasse à l’homme massive, List est resté libre pendant les 18 années suivantes, vivant à Denver, Colorado sous un nouveau nom, où il a finalement rencontré sa deuxième épouse Delores.

L’ancien journaliste du Wall Street Journal, Joe Sharkey, qui a écrit un livre Death Sentence sur les meurtres de List house, pense que List a pu fuir pendant si longtemps en raison à la fois de l’incompétence de la police locale et du FBI.

S’adressant à The Sun Online depuis son domicile en Arizona, il a déclaré que les autorités auraient dû réaliser que List resurgirait dans une autre église luthérienne.

“Ils [the FBI] avaient peur de s’approcher des églises », a-t-il dit. « Ils avaient peur de secouer les buissons dans les communautés religieuses.

“C’est là qu’ils l’auraient trouvé assez rapidement.”

Il a finalement été capturé après que son histoire ait été présentée dans un épisode de America’s Most Wanted, et un ancien voisin a reconnu l’homme qu’elle connaissait sous le nom de Robert C Clarke en tant que John List.

Même après avoir été reconnu coupable de meurtre, List a refusé d’assumer la responsabilité de ses crimes.

S’adressant au jury après sa condamnation à perpétuité, il a déclaré: “Je souhaite informer le tribunal que je reste vraiment désolé pour la tragédie qui s’est produite en 1971.

“Je pense qu’en raison de mon état mental à l’époque, je n’étais pas responsable de ce qui s’est passé. Je demande à tous ceux qui ont été touchés par cela leur pardon, votre compréhension et vos prières. Merci.”

Il finira par mourir en mars 2008 d’une pneumonie à l’âge de 82 ans.