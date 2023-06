Note au Labour : la transition énergétique ne se limite pas à la production d’électricité

UN Le gouvernement travailliste créerait une nouvelle société publique de production d’énergie en Écosse, a annoncé lundi Keir Starmer. Très bien, si l’expertise et les emplois de l’industrie de la mer du Nord doivent être transférés dans le temps, l’Ecosse est un endroit logique pour le mettre. Mais l’emplacement n’est qu’un élément mineur de la prise de décision. Deux autres questions importantes à propos de « Great British Energy » sont les suivantes : combien d’argent devra-t-elle investir ? Et quels investissements privilégierait-il ?

Il n’y a – pour l’instant – aucun indice de réponse à la première question, peut-être compréhensible si une élection générale est encore dans plus d’un an. Mais notez que de nombreux étrangers pensent que GBE aurait besoin d’un budget d’investissement annuel de 5 à 10 milliards de livres sterling pour faire une différence significative dans le rythme de la transition énergétique. La clarté ne peut pas attendre éternellement.

Mais nous obtenons – enfin – plus de détails sur ce que l’entreprise ferait. Il soutiendrait, par exemple, un « plan énergétique local » pour construire des projets d’énergie propre au niveau communautaire. Puisqu’il existe de nombreux exemples européens de réseaux municipaux réussis – en Allemagne et en Norvège – cela semble incontestable. D’autres exemples où GBE chercherait à investir sont décrits comme des technologies émergentes, de l’hydrogène vert, de l’éolien offshore flottant à l’énergie marémotrice, etc.

Et, heureusement, le Parti travailliste n’imagine pas que GBE serait un investisseur autonome. Il parle le langage des partenariats public-privé et utilise l’argent public comme moyen de réduire les risques des projets. Tout cela semble louable et pragmatique.

Pourtant, même parmi les partisans d’une nouvelle entreprise soutenue par l’État, il existe des doutes quant à savoir si GBE a mis l’accent au bon endroit. Les travaillistes parlent presque exclusivement de la nouvelle entreprise comme étant un générateur d’énergie. Mais la génération est-elle vraiment la priorité absolue ? La partie la plus délicate de la transition énergétique – et la partie où le Royaume-Uni est en retard sur le plan international – est la décarbonisation de la base industrielle.

Ed Miliband, le secrétaire fictif du climat, s’exprimera mardi au King’s College de Londres et on espère qu’il a digéré les pensées amicales de Nick Butler, professeur invité et économiste de l’énergie du collège. Il y a «un rôle sérieux» pour une entreprise publique, convient le rapport de 43 pages de Butler (également publié mardi), mais la transition ne concerne pas uniquement la capacité de production.

Voici une ligne clé du rapport de Butler : « Une grande partie du débat sur la politique énergétique se concentre sur l’extension de la base d’approvisionnement, mais l’augmentation du volume d’énergie à faible émission de carbone provenant de l’énergie éolienne ou solaire ne fera une différence que si les consommateurs peuvent utiliser l’énergie produite comme un substituer à leur utilisation actuelle des hydrocarbures.

Exactement. Les capitaux prêts à investir dans de nouveaux projets éoliens offshore ne manquent pas (même si l’on souhaite que davantage de parcs éoliens dans les eaux britanniques appartiennent au Royaume-Uni). Et, si un gouvernement travailliste assouplissait les règles de planification de l’éolien terrestre, comme le dit Starmer, il y aurait probablement là aussi une file d’attente d’investisseurs.

Ainsi, si l’on donnait la priorité aux cibles d’intervention de l’État dans le système énergétique, les grands projets de production pourraient être proches du bas. « Le plein potentiel de l’énergie éolienne… ne sera réalisé que s’il y a des progrès significatifs dans l’utilisation de l’électricité dans des domaines tels que le chauffage, les transports et l’industrie – les secteurs qui représentent la majorité de la demande énergétique actuelle », indique le rapport.

Butler a une longue liste d’idées d’investissements prioritaires, qui pourraient toutes être regroupées sous forme de défis de demande plutôt que d’offre : s’assurer que le réseau peut gérer de grands volumes d’énergie renouvelable et être compatible avec les transferts bidirectionnels des véhicules électriques ; développer la capacité de stockage pour s’assurer que l’énergie renouvelable n’est pas gaspillée en période d’offre excédentaire ; l’électrification complète des chemins de fer, qui aurait dû avoir lieu il y a des années ; développer une filière hydrogène ; et soutenir le développement d’un réseau énergétique de la mer du Nord avec d’autres pays pour atténuer les problèmes d’intermittence.

Chaque élément de cette liste de souhaits semble un terrain fertile pour une entreprise soutenue par l’État – de gros éléments qui nécessitent de lourdes charges et un soutien à long terme. La décarbonisation de l’industrie, notez-le, est également la destination de la majeure partie des subventions en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation de Joe Biden.

Le travail n’est pas aveugle aux défis plus larges, bien sûr. Le document de lundi sur le plan visant à faire de la Grande-Bretagne « une superpuissance énergétique plus propre » a également reconnu la nécessité de moderniser l’infrastructure de transmission d’électricité et d’étendre la capacité du réseau. Mais l’accélération de l’électrification ferroviaire, par exemple, n’a pas été mentionnée.

Ce n’est que le début, mais on souhaite que la vision de Labour pour GBE soit plus large que la production d’énergie propre. Si le travail de l’entreprise est de combler les lacunes du programme national de décarbonisation, il y a des trous béants dont on ne parle pas assez.