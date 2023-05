La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, dit qu’elle est complètement en désaccord avec la position du chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, sur les subventions à l’industrie pétrolière et gazière, car elle pense que le secteur moteur de l’économie a besoin d’investissements pour rester compétitif à l’échelle internationale et trouver des moyens innovants de réduire les émissions.

Notley a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, qu’elle pense que le secteur pétrolier et gazier doit être «à la table» dans les conversations sur la façon de réduire les émissions de carbone.

Elle a ajouté que bien que l’industrie pétrolière et gazière ait enregistré des bénéfices records l’année dernière, elle croit toujours qu’elle a besoin d’investissements, surtout si le Canada doit concurrencer la loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui offre des milliards de dollars en incitatifs énergétiques au sud de la frontière.

Pendant ce temps, Singh, l’homologue fédéral de Notley, demande depuis longtemps au gouvernement libéral de « cesser de donner des milliards de dollars d’argent public aux sociétés pétrolières et gazières ».

Le secteur pétrolier et gazier a réalisé des bénéfices records l’année dernière – atteignant plus de 34 milliards de dollars – et Singh a déclaré qu’il souhaitait voir les libéraux annuler toutes les subventions à l’industrie, y compris le crédit d’impôt sur la capture du carbone.

Notley, cependant, a déclaré qu’elle « était complètement en désaccord avec lui sur cette question ».

Elle a déclaré que si les bénéfices du pétrole et du gaz « sont spectaculaires en ce moment », le secteur « a également subi des pertes importantes pendant (la pandémie) », et qu’il est urgent de rester compétitif avec la loi sur la réduction de l’inflation.

« Il y a donc beaucoup de facteurs différents qui jouent », a-t-elle déclaré. « Mais je ne suis pas d’accord avec cette idée qu’il ne devrait pas y avoir de partenariats avec le pétrole et le gaz alors que nous sommes en mesure de jouer encore un rôle aussi important dans notre économie. »

Elle a ajouté qu’elle n’était pas d’accord avec « cette idée que nous pouvons simplement nous éloigner de quelque chose qui contribue si largement à notre économie, non seulement en Alberta, mais dans tout le Canada, sur un point de principe ».

Avec un peu plus de deux semaines avant que les Albertains ne se rendent aux urnes, Notley et la chef de l’UCP, Danielle Smith, ont également repoussé les objectifs de réduction des émissions du gouvernement fédéral.

En mars dernier, le gouvernement fédéral a proposé des objectifs de réduction des émissions globales à 40 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, le secteur pétrolier et gazier ayant pour objectif de réduire les émissions de 42 % au cours des sept prochaines années.

Notley a qualifié les objectifs de « irréalistes ».

Elle a déclaré que même si un plafond d’émissions fait « partie des outils nécessaires » pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, de garantie de produits durables et d’élargissement de l’accès aux marchés internationaux, elle ne pense pas que l’objectif du gouvernement fédéral soit raisonnable.

« Mais pour ce faire, cela doit être pratique et réalisable », a déclaré Notley. « Les objectifs ambitieux peuvent parfois être moins efficaces que l’absence d’objectifs, bien que je ne sois favorable à aucune de ces choses. »

« Ce que je veux voir, ce sont des objectifs pratiques, puis un plan très pratique », a-t-elle également déclaré, ajoutant qu’elle souhaitait voir une réduction des émissions, pas une réduction de la production.

« La production d’émissions doit être réduite, mais nous ne voulons pas voir les réductions de production réelles comme un effort pour parvenir à réduire les émissions », a-t-elle déclaré. « Alors soyons très clairs : nous n’allons pas cautionner des réductions de production. Nous pensons que nous pouvons atteindre des réductions d’émissions par d’autres moyens.