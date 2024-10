« Not Like Us » de Kendrick Lamar bat un record dans le classement des chansons rap

Comme si le bœuf entre Canard et Kendrick Lamar n’était pas déjà historique, le morceau le plus durable de la saga, « Not Like Us » de Lamar, entre dans le livre des records avec une 21e semaine sans précédent au n°1 sur Panneau d’affichageLe palmarès des chansons Hot Rap de . Le single, sorti sur pgLang/Interscope/ICLG, surpasse le mastodonte 2019 de Lil Nas X, « Old Town Road », avec Billy Ray Cyrus, pendant le plus grand nombre de semaines au sommet du classement depuis son lancement en 1989.

« Not Like Us », sorti le 4 mai au plus fort de la querelle des rappeurs, atteint le record grâce à de solides performances continues dans les trois indicateurs qui éclairent le classement : le streaming, les ventes et la diffusion radio.

Il remporte une 20e place au n°1 du classement Rap Streaming Songs grâce à 17,1 millions de streams officiels aux États-Unis au cours de la dernière semaine de suivi (27 septembre – 3 octobre), selon Luminate. Avec sa semaine la plus récente en tête, il correspond à « Old Town Road » pour la troisième plus longue commande parmi tous les titres. « Panda » de Desiigner et « Gangnam Style » de Psy se partagent la première place, avec 23 semaines chacun.

En termes de ventes, « Not Like Us » a enregistré 2 000 téléchargements au cours de la semaine de suivi. Malgré une baisse de 10 % par rapport à la semaine précédente, il pousse 4-3 sur les ventes de chansons rap numériques, une liste qu’il avait précédemment dominée pendant neuf semaines non consécutives.

Le succès de Lamar se répète également au 7e rang du classement tous genres des chansons radio, avec 45,4 millions d’impressions d’audience totale, soit une baisse de 3 %. (Toutes les diffusions radio, quel que soit le genre, contribuent au classement d’une chanson sur les chansons Hot R&B/Hip-Hop.) Le single a dominé son format principal cet été, avec 15 semaines non consécutives en charge de la liste R&B/Hip-Hop Airplay.

Alors que « Not Like Us » réinitialise le classement des Hot Rap Songs, voici un aperçu des chansons qui ont passé le plus de semaines au n°1 au cours des 35 ans d’histoire du classement :

Semaines au n°1, titre de la chanson, artiste, date d’atteinte du n°1

21, « Pas comme nous », Kendrick Lamar, 18 mai 2024

20, « Old Town Road », Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus, 13 avril 2019

19, « Industry Baby », Lil Nas X et Jack Harlow, 7 août 2021

18, « Hot Boyz », Missy « Misdemeanor » Elliott avec Nas, Eve et Q-Tip, 27 novembre 1999

18, « Fancy », Iggy Azalea avec Charli XCX, 3 mai 2014

18, « Hotline Bling », Drake, 10 octobre 2015

17, « Panda », Desiigner, 23 avril 2016

17, « Mood », 24kGoldn avec Iann Dior, 24 octobre 2020

Le single colossal prolonge le récent quasi-monopole de Lamar sur les chansons Hot Rap, le rappeur étant à la première place pendant 27 des 28 dernières semaines. Avant que « Not Like Us » ne monte sur le trône, les lauréats du prix Pulitzer, Future et Metro Boomin, ont régné avec leur collaboration « Like That », un champion de six semaines. Au cours des six derniers mois, seul « Houdini » d’Eminem a interrompu le blocus de Lamar, en introduisant furtivement une règle d’une semaine en juin.