Nostalgie de Zellers : les acheteurs se souviennent d’un détaillant canadien emblématique

Zeddy l’ours. Dîner à la poêle. Ce ne sont là que quelques-uns des principaux souvenirs que les Canadiens ont du magasinage chez ce qui était autrefois le détaillant emblématique du Canada, Zellers.

La Compagnie de la Baie d’Hudson, propriétaire de la marque Zellers, a annoncé mercredi son intention de ramener le grand magasin dans certains magasins HBC actuels, ainsi qu’en ligne, l’année prochaine.

L’annonce a été accueillie avec enthousiasme par les anciens clients qui sont impatients de revivre dans la nostalgie de parcourir à nouveau les allées de Zellers. Les Canadiens ont écrit à CTVNews.ca au sujet de leurs plus beaux souvenirs des magasins Zellers et de ce qu’ils attendent le plus de leur retour.

Pour beaucoup, Zellers a joué un rôle important dans l’éducation de leur enfance. Certains ont rappelé la quintessence de l’expérience de magasinage Zellers : manger au restaurant en magasin. “The Skillet”, qui a ensuite été rebaptisé “Zellers family restaurant”, était un restaurant sur le thème des années 50 qui offrait aux acheteurs un endroit où manger à certains endroits.

Dong Ngo d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, s’est souvenu d’avoir dîné au restaurant sur le thème des années 50 lorsqu’il était enfant, puis de parcourir les allées de vêtements.

“J’ai des souvenirs très vifs d’être un jeune enfant et d’être assis dans la grande partie du panier pendant que ma mère me faisait faire le tour du magasin. De la nourriture au chauffeur dans le magasin, Zellers était le lieu d’enfance où il fallait être », a écrit Ngo à CTVNews.ca dans un courriel mercredi.

Un lecteur a décrit le restaurant comme un “spectacle spécial”, racontant ses néons avec des crooners des années 50 jouant en arrière-plan.

«Avec tous les chromes et les néons; le thème caractéristique des années 50 me faisait toujours émerveiller les yeux, et l’ambiance était toujours perfectionnée avec de la musique appropriée de cette époque, souvent Elvis Presley, Big Bopper, Buddy Holly », Tyson Bastien de Gatineau, Que. a écrit.

Le grand magasin offrait également une variété de marques de vêtements de créateurs canadiens comme Alfred Sung, ont déclaré certains acheteurs.

« Les magasins Zellers me manquent, c’était une entreprise canadienne tournée vers les Canadiens. Ce serait formidable de les voir revenir », a écrit Alexandra Bickerton de Hamilton, en Ontario.

La mascotte de Zellers « Zeddy l’ours en peluche » était le visage amical dont la plupart des enfants des années 80 et 90 se souviennent au rayon jouets. Certains magasins avaient également une petite grande roue mécanique que les enfants pouvaient monter.

« Quand j’étais plus jeune, j’allais à Zellers avec ma mère et j’étais ravie de monter sur la mini grande roue Zeddys quand nous y arrivions », a déclaré Whitney Echum de Thunder Bay, en Ontario.

Les anciens employés ont également partagé leur enthousiasme pour le renouveau des grands magasins.

« C’était un endroit formidable pour travailler avec des clients fidèles. Grand inventaire à des prix avantageux. J’ai adoré mon travail chez Zellers », a écrit Colleen Williams de Mississauga, en Ontario, une ancienne caissière.

Un ancien directeur de restaurant a qualifié le travail au restaurant en magasin de l’un des “points forts” de sa vie.

En 2013, la plupart des magasins Zellers au Canada ont été fermés et seuls quelques magasins sont restés ouverts en tant que points de liquidation jusqu’en 2020. Cependant, l’année dernière, Zellers a connu une résurgence après que la Compagnie de la Baie d’Hudson a installé des boutiques éphémères dans ses grands magasins en Ontario et Québec.