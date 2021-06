N’osez-vous pas nous comparer à l’agression américaine et aux crimes israéliens, dit le Hamas à Ilhan Omar — RT USA News

La membre du Congrès du Minnesota, Ilhan Omar, ne peut tout simplement pas gagner. Le Hamas l’interpelle maintenant après avoir mis les militants palestiniens dans la même catégorie que les États-Unis, Israël et les talibans – et ses collègues démocrates l’ont forcée à s’excuser.

Les déclarations d’Omar sont « très surprenant, » Le porte-parole du Hamas, Basem Naim, a déclaré vendredi dans un communiqué, accusant la députée de « assimiler la victime au bourreau ».

« Nous apprécions les positions de Mme Ilhan Omar dans la défense de la justice et des droits des opprimés dans le monde, au premier rang desquels se trouvent les justes droits de notre peuple palestinien, mais nous déplorons cette combinaison injuste qui est contraire à la justice et au droit international », a déclaré Naim au nom du Hamas.

Le Hamas a publié un communiqué de presse dénonçant le représentant américain Illhan Omar (@Ilhan) pour avoir assimilé la « résistance palestinienne » aux « crimes » d’Israël et de l’invasion américaine en Afghanistan. Ils apprécient sa position sur la justice, en particulier pour les Palestiniens. Mais lui demande de décrire les événements « avec précision ». pic.twitter.com/gWO34xGQqx – Joe Truzman (@Jtruzmah) 11 juin 2021

Naim a fait valoir que les États-Unis sont l’agresseur en Afghanistan et qu’Israël est l’occupant sur la terre palestinienne, contre qui le Hamas a le droit légitime et « droit inhérent de résister… par tous les moyens disponibles ».

Par conséquent, le Hamas attend d’Omar et de tous les autres défenseurs des droits palestiniens « pour décrire les choses correctement et avec précision », a ajouté leur porte-parole.

Omar a déclenché la controverse plus tôt cette semaine, lors d’une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, lorsqu’elle a interrogé le secrétaire d’État Antony Blinken sur les objections des États-Unis à la Cour pénale internationale.

Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 7 juin 2021

« Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans », dit-elle, arguant qu’il doit y avoir « le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité ».

La comparaison a suscité l’indignation des républicains et des démocrates juifs. Jeudi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) a réussi à intimider Omar pour qu’il émette une clarification, voire des excuses.

« Pour être clair : la conversation portait sur la responsabilité d’incidents spécifiques concernant ces affaires de la CPI, pas sur une comparaison morale entre le Hamas et les talibans et les États-Unis et Israël », Omar a déclaré dans un communiqué. « Je n’assimilais en aucun cas les organisations terroristes à des pays démocratiques dotés de systèmes judiciaires bien établis. »





Des excuses pas tout à fait similaires ont suivi les commentaires d’Omar sur les lobbyistes israéliens en février 2019 – peu de temps après avoir prêté serment en tant que première Américaine d’origine somalienne, la première membre naturalisée du Congrès d’origine africaine et l’une des deux premières femmes musulmanes à être élue. au Congrès, aux côtés de sa compatriote démocrate Rashida Tlaib du Michigan.

Jeudi, Tlaib a soutenu Omar contre le « une police de ton implacable et exclusive » par la direction des démocrates de la Chambre et s’est plaint que « la liberté d’expression n’existe pas pour les femmes musulmanes au Congrès ».

La liberté d’expression n’existe pas pour les femmes musulmanes au Congrès. Le bénéfice du doute n’existe pas pour les femmes musulmanes au Congrès. La direction démocrate de la Chambre devrait avoir honte de son maintien de l’ordre implacable et exclusif des femmes de couleur du Congrès. – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 10 juin 2021

Ni Tlaib ni Omar – qui n’a pas tweeté depuis le 9 juin – n’ont encore commenté la déclaration du Hamas.

