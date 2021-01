Le sénateur Josh Hawley a critiqué Joe Biden vendredi après que le président élu a déclaré que Hawley et le sénateur Ted Cruz étaient coupables d’avoir répandu le « grand mensonge » – que la fraude électorale a privé le président Donald Trump d’un deuxième mandat.

Biden a ensuite évoqué le propagadiste nazi Joseph Goebbels, expliquant que si vous continuez à « répéter le mensonge », les gens commenceront à le croire.

Le président élu Biden vient de me comparer, moi et un autre sénateur républicain, aux nazis. Vous avez bien lu », a blasé Hawley dans un communiqué. «C’est un comportement indigne, immature et intempestif de la part du président élu. C’est complètement honteux », a ajouté Hawley.

« S’il est le seul à dire que c’est une chose, mais les acolytes qui le suivent, comme Cruz et d’autres, ils sont aussi responsables que lui », a déclaré Biden, expliquant qu’il pensait que des législateurs comme Cruz et Hawley méritaient d’être blâmés pour avoir répandu le mensonge généralisé de la fraude électorale

Hawley avait adressé un salut ferme à un groupe croissant de partisans de Trump alors qu’il entrait dans le bâtiment du Capitole mercredi matin, avec l’intention de se joindre aux législateurs de la House GOP pour contester la validité des votes du collège électoral dans les principaux États swing.

Les législateurs étaient retournés dans leurs chambres respectives pour une contestation soutenue par Hawley et Cruz, des résultats de l’Arizona, lorsque la foule de MAGA a fait irruption dans le bâtiment du Capitole lors d’un incident violent qui a tué cinq personnes, dont un officier de la police du Capitole américain.

Lors d’un événement vendredi à Wilmington, dans le Delaware, on a demandé à Biden si Hawley et Cruz devaient démissionner.

« Je pense qu’ils devraient être tout simplement vaincus la prochaine fois », a conseillé Biden. «Et je pense que le public américain a un très bon aperçu de qui il est.

« Ils font partie du grand mensonge », a ajouté le nouveau président.

Biden est ensuite entré dans une longue histoire sur Goebbels et le bombardement de Dresde.

Il a ensuite expliqué comment Hawley et Cruz sont complices.

« C’est une chose pour un homme, une femme de répéter le mensonge encore et encore », a déclaré Biden. ‘Au fait, Trump a dit qu’avant de se présenter, si vous le dites assez, je vais vous convaincre, je le dirai assez: « la presse est mauvaise, la presse est mauvaise, la presse est mauvaise, le la presse est mauvaise », a déclaré Biden à la salle des journalistes du théâtre Queen de Wilmington.

Biden a déclaré qu’il y avait « des gens décents » aux États-Unis « qui croient réellement à ces mensonges »,

« Le degré auquel il devient corrosif est en proportion directe avec le nombre de personnes qui le disent », a déclaré Biden.

« Et c’est donc intéressant pour moi, et j’ai été heureux d’entendre des républicains plus éminents me dire que les Ted Cruz du monde sont aussi responsables en termes de personnes croyant aux mensonges, que – pas aussi responsables – mais des responsables similaires comme Trump , Dit Biden.

Le président élu a différencié ces législateurs de l’incitation de Trump à l’attaque du Capitole.

« Mais ils n’ont pas dit, je suis arrivé au Capitole, je serai avec vous, suivez – c’est une autre histoire », a déclaré Biden.

Dans sa déclaration, Hawley a défendu ses objections aux votes du collège électoral en Arizona et en Pennsylvanie, ce dernier ayant retardé les procédures pendant deux heures supplémentaires après l’attaque de Capitol Hill.

‘Penses-y un moment. Laissez-le pénétrer », a écrit Hawley. « Parce que j’ai posé des questions dans le format prescrit par les lois des États-Unis sur la manière dont les élections se sont déroulées dans l’État de Pennsylvanie, tout comme les démocrates l’ont fait pour d’autres États en 2001, 2005 et 2017, il m’appelle un nazi. ‘

Hawley a qualifié les déclarations de Biden de «honteuses».

« Il devrait agir comme un adulte digne et retirer ces commentaires malades », a déclaré Hawley. «Et chaque membre démocrate du Congrès devrait être invité à désavouer ces commentaires dégoûtants», a-t-il ajouté, utilisant l’insulte grammaticale pour le parti de Biden.