Nos voitures sont rayées et les mamans ne peuvent pas marcher sur le trottoir à cause de la politique ridicule du conseil – nous prenons position

Les RÉSIDENTS ont critiqué un conseil pour une politique ridicule qui les a laissés incapables d’utiliser les sentiers et les rues en désordre.

Le conseil municipal de Brighton et Hove a choisi d’abandonner l’utilisation de désherbants il y a quatre ans, laissant plutôt la nature se développer sans surveillance.

Jess Hull se faufile devant un sentier particulièrement envahi par la végétation sur une route principale à Hove alors qu’elle courait Crédit : Chris Eades

Un piéton passe devant un buisson envahi par la végétation sur un trottoir Crédit : Chris Eades

Les résidents disent que les conducteurs sont devenus frustrés face aux mauvaises herbes et aux plantes envahissantes Crédit : Chris Eades

Mais les habitants, furieux, ont critiqué le projet de réensauvagement et ont accusé le conseil de ne pas avoir trouvé d’alternative à la gestion des mauvaises herbes de la ville.

Les piétons doivent désormais parcourir des trottoirs jonchés de mauvaises herbes, dont certains sont désormais inaccessibles.

Lesley Fallowfield, professeur à la faculté de médecine de Brighton et Sussex, a révélé qu’elle avait été laissée avec des béquilles après avoir trébuché sur des mauvaises herbes envahissantes autour de sa maison.

Les habitants ont désormais été contraints de prendre les choses en main, et ont désherbé eux-mêmes de nombreux trottoirs et accotements.

Ils craignent que la ville balnéaire, populaire auprès des touristes, surtout pendant les mois d’été, ne commence à ressembler à « un dépotoir ».

Jeremy Wright estime que les rues envahies par la végétation de Hove constituent un réel danger pour les piétons.

L’homme de 63 ans a expliqué qu’il voyait régulièrement des mères avec des poussettes lutter pour contourner d’énormes plantes et se frayer un chemin à travers le trottoir.

Il a ajouté : « Je cours sur cette route assez régulièrement. S’il y a quelqu’un d’autre sur le trottoir, vous ne pouvez pas amener deux personnes sur la route en même temps.

« Je pense que les petites rues sont encore pires. »

M. Wright, qui a pris sa retraite du NHS, a déclaré qu’il pouvait voir à quel point les conducteurs seraient frustrés par les buissons en surplomb et envahis par la végétation sur les trottoirs.

Il a poursuivi : « Les rues ont l’air en désordre. Cela doit être très frustrant pour les gens qui ont des voitures de voir celles-ci se faire rayer ou des objets atterrir dessus lorsqu’ils sont garés dans la rue.

« Les poussettes et les fauteuils roulants doivent également trouver cela très difficile, ainsi que les familles avec de jeunes enfants. Cela doit être pénible pour eux. »

M. Wright a déclaré qu’il était conscient que le nouveau conseil dirigé par les travaillistes faisait des efforts pour ranger la ville.

« Mais je n’ai encore vu aucun endroit où cela ait été nettoyé.

« Il faudrait donner aux nettoyeurs de rues des sécateurs et leur demander d’élaguer les mauvaises herbes au fur et à mesure. »

La productrice Jess Hull dit qu’elle doit contourner des mauvaises herbes géantes lors de son jogging dans la région.

Jess, 40 ans, a ajouté : « Ils sont si gros que je me fais constamment frapper au visage par des buissons.

C’est encore plus difficile là où les rues sont plus étroites et où il y a des poubelles. »

Faye Stout, 16 ans, élève de sixième année, a déclaré que même si les rues envahies par la végétation sont visibles, elles ne lui donnent aucune raison de s’inquiéter.

Elle a ajouté : « C’est un problème, mais je suis tout à fait favorable à la croissance.

« Il pourrait cependant être élagué. »

Le Conseil de Brighton et Hove a été contacté pour commentaires.

Brighton et Hove sont envahis par les mauvaises herbes depuis que le conseil a interdit l’utilisation du glyphosate Crédit : Chris Eades