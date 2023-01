Nos voisins sont millionnaires mais nous ne pouvons pas nous permettre de mettre de la nourriture sur la table alors que les prix montent en flèche – c’est horrible

Les FAMILLES vivant à côté de riches locataires dans des appartements de plusieurs millions de livres peuvent à peine se permettre de mettre de la nourriture sur la table.

Les habitants du domaine de Cambridge à Kingston comptent souvent sur les banques alimentaires pour se débrouiller alors que les coûts montent en flèche.

Le Cambridge Road Estate de Kingston se trouve à un mile à l’est de Kingston Crédit : Darren Fletcher

Le résident Kingsley a souligné que la drogue était le principal problème du domaine Crédit : Darren Fletcher

Et la vie à l’extérieur de leurs portes n’est pas plus facile, les résidents vivant dans la peur au milieu de la criminalité endémique liée à la drogue et au couteau.

Pendant ce temps, dans la rue aisée de Kingston Upon Thames, des maisons coûtant jusqu’à 10 millions de livres sterling sont proposées aux plus riches du pays.

Un cinquième de ses 1 037 propriétés de luxe coûtent plus d’un million de livres.

Les résidents ont révélé au Sun à quoi ressemble la vie dans leur région durement touchée.

Un local – qui a souhaité rester anonyme par crainte d’une réaction violente des voyous locaux – a déclaré : “J’ai peur de sortir par la porte d’entrée, surtout quand il fait noir”.

“Pendant les mois d’été, les escaliers et les cages d’escalier ont été utilisés pour vendre de la drogue. Ce sont leurs endroits préférés.”

Son voisin a raconté à quel point le coût de la vie rend la vie difficile.

La femme, qui a refusé de donner son nom, a ajouté : “Beaucoup de gens qui travaillent à l’hôpital et vivent ici… ils travaillent toutes les heures que Dieu donne et ils ont encore du mal à se nourrir.

“Ils utilisent les banques alimentaires.”

Local Kingsley a ajouté: “La drogue est un gros problème et c’est très visible.”

“Nous avons une sonnette Ring qui sonne constamment.

“L’été, ils débarquent dans leur Uber, montent les cages d’escalier en courant et se dispersent un peu plus tard.

“Je dirais honnêtement qu’ils (les drogues) sont le principal problème du domaine.”

“Cette porte a été défoncée avant que nous n’emménagions. Et les portes de la police sont marquées et à moins que la police ne sache que ces résidents ont déménagé, je ne sais pas si ma porte va être défoncée parce qu’ils ne savent pas J’habite ici.”

Les gratte-ciel délabrés, situés à quelques pas de la gare de Norbiton, sont confrontés au crime depuis plusieurs années.

Un rapport publié par Public Health Kingston et l’hôpital de Kingston a révélé que le domaine constitue 20% des quartiers les plus défavorisés d’Angleterre et est le plus

quartier défavorisé de Kingston.

Le rapport détaille également la qualité de vie horrible que ses habitants endurent.

Par rapport au reste de Kingston, la santé est un problème urgent et est aggravé par ses conditions de vie – qui réduisent l’espérance de vie.

La pauvreté des enfants est également courante, avec un tiers des enfants nés dans des familles à faible revenu.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un porte-parole du conseil de Kingston a déclaré:

«Kingston est l’un des arrondissements les plus sûrs de Londres et nous nous engageons à le rendre encore plus sûr.

“Notre approche est ancrée dans le travail en partenariat, la prévention et l’intervention précoce.

“Nous investissons dans des programmes pour offrir des opportunités aux jeunes, à leurs familles et à la communauté locale, en travaillant avec la police pour enquêter sur les crimes et traduire les délinquants en justice, et avec des agences partenaires pour améliorer la confiance nécessaire pour signaler les incidents.

« Nous nous engageons à faire en sorte que les habitants de Kingston aient un endroit sûr et confortable où vivre.

“La clé de cela est la régénération du Cambridge Road Estate.

“Le programme fournira plus de 2 100 logements durables, dont 940 seront abordables, ainsi que des installations communautaires, des emplois et des formations pour la population locale.

“En plus de fournir de nouvelles habitations locales vitales, le développement améliorera également la conception du domaine afin qu’il soit un endroit plus vert et plus agréable à vivre et à visiter, et moins sensible aux comportements criminels et antisociaux.

“Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une période difficile, la crise nationale du coût de la vie entraînant une augmentation des coûts pour tout le monde.

“Nous travaillons avec des partenaires pour renforcer la résilience de nos communautés et améliorer l’accès au soutien pour nos résidents et nos entreprises.

“Nous avons ouvert un réseau d’espaces chaleureux proposant du wifi gratuit, des ordinateurs, des conseils et des orientations et des jeux pour les enfants.”

Kingsley, qui vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants, entend régulièrement des rumeurs de crimes liés à la drogue à l’extérieur Crédit : Darren Fletcher

Le domaine est loin de ses voisins aisés Crédit : Darren Fletcher

Le Cambridge Road Estate est l’un des quartiers les plus défavorisés de Londres Crédit : Darren Fletcher

Le domaine a été le site d’un certain nombre de meurtres Crédit : Darren Fletcher