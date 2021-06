« Nos voisins pourraient devenir des immigrants illégaux »: Blackford exhorte le Premier ministre à prolonger le délai du programme d’établissement de l’UE

Le Premier ministre a de nouveau été exhorté à prolonger le délai du régime d’établissement du gouvernement pour les citoyens de l’UE vivant en Grande-Bretagne – ou à risquer un héritage de « stress indicible et … de renvois ridicules du personnel du NHS », selon Ian Blackford du SNP.

Le chef du parti écossais à Westminster a déclaré aux députés que les décisions retardées de Boris Johnson signifiaient que la « garantie sans équivoque » du Premier ministre en juillet 2019 que les ressortissants de l’UE vivant ici « auraient une certitude absolue du droit de vivre et de rester » ne pourrait plus être respectée.

« Le problème est qu’il y a un arriéré de centaines de milliers de cas », ce qui rend impossible pour tout le monde de respecter la date limite du 30 juin, a-t-il déclaré lors des PMQ mercredi.

Qualifiant le processus de « honteux », il a poursuivi : « Du jour au lendemain, des milliers de nos amis et voisins pourraient devenir des immigrants illégaux. Ils vivent dans la peur pour leur emploi, leur famille et leurs moyens de subsistance – tout cela parce que ce Premier ministre ne tiendra pas sa parole [to give applicants settled status]. «

M. Johnson a insisté sur le fait que les demandes étaient traitées « aussi vite que possible », ajoutant qu’il pensait qu’il était « fantastique » que plus de 5 millions de personnes aient postulé au programme.

The Independent a rapporté ce matin qu’une augmentation du nombre de candidatures au cours des dernières semaines – avec jusqu’à 12 000 candidatures par jour – avait vu des candidats de dernière minute confrontés à des lignes d’assistance téléphoniques bloquées du ministère de l’Intérieur, à des retards de sites Web et à des conseillers débordés les refoulant.

En cas d’échec, toute personne essayant de demander le statut d’établissement pourrait être déchue de ses droits au Royaume-Uni, ce qui en ferait essentiellement des résidents illégaux.

M. Blackford, qui est député de Ross, Skye et Lochaber depuis 2015, a déclaré à la Chambre des communes que « le message de l’Écosse aux citoyens de l’UE est » vous êtes les bienvenus ici, nous voulons que vous restiez, c’est votre maison « . «

Cependant, il a déclaré que « ce gouvernement britannique cause un stress incalculable aux citoyens de l’UE » avant de partager les expériences de deux femmes affectées par les retards – l’une d’entre elles « est au Royaume-Uni depuis 44 ans et dit qu’elle se sent suicidaire. Une autre dit qu’elle se sent comme une citoyenne de troisième ordre ».

Il a également invoqué le rôle du département du ministre de l’Intérieur Priti Patel, déclarant à la chambre « nous ne connaissons que trop bien l’expérience du ministère de l’Intérieur de ce gouvernement », tout en énumérant certaines de ses accusations les plus importantes : « des raids à l’aube, des personnes vulnérables [being] déportés, et un environnement hostile pour la génération Windrush ».

«Le gouvernement fera-t-il maintenant ce qu’il faut: supprimer la date limite et introduire le statut automatiquement réglé, ou l’héritage du Premier ministre sera-t-il le renvoi ridicule du personnel du NHS, de nos travailleurs communautaires locaux, de nos enseignants et bien d’autres qui ont élu domicile ici ? » termina-t-il en disant.

M. Johnson, impatient de répondre, a déclaré qu’il était « évident d’après les statistiques » qu’il avait déjà données que le système de règlement de l’UE « est un succès exceptionnel ».

« Nous avons eu un grand nombre de candidats et, bien sûr, s’il y a encore des gens qui essaient de postuler … il y a eu de multiples retards, cela fait cinq ans maintenant depuis le référendum sur le Brexit », a déclaré le Premier ministre, regardant derrière lui le Les banquettes conservatrices. « Nous avons également financé 72 organisations pour aider les citoyens européens vulnérables à comprendre quels sont leurs droits et pour les aider à faire les demandes. »

Il a ajouté que « toute personne postulant dans les délais aura, bien entendu, son dossier traité » avant de l’exhorter « à s’y atteler ».

Le système de règlement de l’UE a ouvert ses portes en mars 2019, enjoignant à tous les ressortissants de l’UE et de l’EEE et aux membres de leur famille de présenter une demande avant le 30 juin à minuit afin de conserver leurs droits au Royaume-Uni après le Brexit. Depuis, plus de 5,6 millions de personnes ont postulé.

Alors que le ministère de l’Intérieur a assuré que ceux qui ont des « motifs raisonnables » de ne pas respecter la date limite seront autorisés à soumettre des demandes tardives, les députés de l’opposition craignent qu’un montant insuffisant n’ait été fait pour garantir à chacun une chance équitable.

Le ministre de l’Intérieur fantôme, Nick Thomas-Symonds, avait précédemment déclaré L’indépendant: « Le gouvernement n’a pas fait assez pour empêcher les gens de passer entre les mailles du filet. Certes, pour éviter le risque d’une terrible injustice, il doit prolonger le délai et utiliser le temps supplémentaire pour s’assurer que tous ceux qui sont éligibles se sont inscrits. »