Nos voisins nous ont harcelés pendant une DÉCENNIE sur une route partagée – ils ont bloqué l’accès et installé de faux panneaux pour semer la confusion dans l’esprit des visiteurs

UN COUPLE a été harcelé par ses voisins dans un différend sur une route partagée qui a duré une décennie.

Stephen et Jacqueline Gee ont lancé une campagne de harcèlement “honteuse et belliqueuse” contre Jason et Averil Little après avoir déménagé dans la maison à côté de leur ferme en 2012.

M. Little, un major décoré de l’armée, et sa femme ont été « assiégés » à cause de l’utilisation de la route d’accès entre leur maison de 900 000 £ et la ferme des Gee.

M. Gee, un ingénieur aéronautique à la retraite, et sa femme ont abusé des chauffeurs-livreurs et des visiteurs de la maison de leur voisin, en disant à un malheureux coursier de “se foutre de ma terre”.

Ils ont bloqué leur accès avec une porte et des briques de béton et se sont même donné la peine d’ériger de fausses enseignes pour détourner les visiteurs vers leur propriété dans le hameau de Puxey, près de Sturminster Newton, Dorset.

Un tribunal a appris que M. Gee, 68 ans, avait reçu une ordonnance d’interdiction de s’éloigner des Littles en 2018 après avoir été reconnu coupable d’avoir causé des dommages criminels à leur piscine extérieure.

Il portait une cagoule et s’est faufilé sur leur propriété la nuit pour couper la piscine avec un couteau, inondant leur jardin. Il a été surpris en train d’accomplir l’acte sur CCTV.

Mais plutôt que de maintenir la paix, la condamnation pénale n’a fait qu’approfondir le ressentiment de M. Gee, a déclaré un tribunal.

Il a « levé deux doigts » devant les tribunaux en poursuivant son comportement.

Nigel Hall, poursuivant, a déclaré au tribunal de la Couronne de Bournemouth: “M. et Mme Little ont emménagé à Milk House sur Fairview Farm en 2012 avec leurs deux filles.

“Il y a une piste d’accès à leur propriété qu’ils partageaient avec le prévenu. Il y avait une histoire de désagréments entre eux.

“En juin 2016, M. Gee est allé sur sa propriété et, à l’aide d’un objet pointu, a coupé le bord de la piscine, ce qui a inondé son jardin.

« À la suite de cela, il a fait l’objet d’une ordonnance d’éloignement.

M. Hall a déclaré que M. Gee avait laissé fermenter son ressentiment pendant des années jusqu’à ce qu’il recommence à harceler la famille en 2020.

M. Hall a ajouté: “Ils avaient interféré avec les chauffeurs-livreurs et détourné les gens de la propriété des Little en installant des panneaux et en empêchant leur accès.

“Un chauffeur-livreur a été arrêté alors que M. Gee fermait les portes. Mme Gee est également sortie et le chauffeur les a vus tous les deux en colère et agressifs avec Mme Little.

“En décembre 2020, des blocs de béton avaient été tirés sur la voie et des panneaux érigés.

“Un ami s’occupait des chats et des poulets de Mme Little en avril 2021. Alors qu’il descendait la piste, il est tombé sur un camion de livraison de carburant et a entendu M. Gee crier:” Enlevez le f ** k de ma terre “.

“Des situations comme celle-ci n’arrêtaient pas de se produire”.

M. Hall a lu une déclaration de Mme Little dans laquelle elle a déclaré que sa famille avait l’impression de vivre dans un “état de siège” et que le harcèlement avait eu un impact sur sa santé mentale.

La mère de deux enfants a déclaré: “Depuis le début, ils nous soumettent à une campagne de harcèlement.

“Mes enfants ont extrêmement peur d’eux et de leurs chiens. Ma fille aînée a peur qu’il grimpe par la fenêtre de sa chambre.

“Il a été filmé rampant dans le jardin portant une cagoule. Ces observations de lui dans le jardin ont façonné leur enfance.

“Je m’inquiète constamment pour la sécurité des personnes qui visitent notre propriété. Ils nous accusent d’essayer de tuer leurs animaux.

“Leur comportement est si erratique que c’est comme vivre constamment sous un état de siège. Nous sommes une famille travailleuse et respectueuse des lois.

“Cette détresse m’a amené à suivre un traitement continu contre l’anxiété”.

M. Little a servi dans l’armée et a remporté la Croix militaire pour avoir fait preuve d’un leadership inspirant au combat en Afghanistan en 2008.

M. Gee a plaidé coupable à des accusations de harcèlement et de violation d’une ordonnance d’interdiction. Mme Gee, 69 ans, a admis avoir été harcelée.

Mary Aspinall-Miles et Richard Martin, défendant les Gees, ont tous deux soutenu que leurs clients avaient une «préoccupation légitime» concernant les chauffeurs-livreurs et les visiteurs sur la piste qui leur appartient.

M. Martin, représentant M. Gee, a déclaré: “Les Gees sont propriétaires de la voie. Quiconque vit dans une zone rurale et a les joies de posséder une piste partagée est bien sûr responsable de son entretien et de la réparation de tout dommage à la surface. .

“Il y avait une inquiétude légitime pour la voie elle-même ou les animaux qui auraient pu s’échapper et la nuisance générale des chauffeurs-livreurs remontant leur voie.”

M. Martin a ajouté qu’il n’y avait eu qu’un seul incident au cours duquel M. Gee avait enfreint son ordonnance d’interdiction et qu’il avait depuis retiré la porte de la voie.

Mme Aspinall-Miles, défendant Mme Gee, a déclaré que la perte de son ancien bon caractère était un “insigne de honte”.

Elle a déclaré: “Ce n’est pas une femme bien portante. Elle a mené une vie sans reproche, dédiée au bien-être et au sauvetage des animaux.”

Le juge Richard Pawson a déclaré que le couple avait agi “de manière honteuse” et leur avait dit de grandir.

Il les a soumis tous les deux à une injonction d’une durée indéterminée. M. Gee a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant deux ans, tandis que la peine de 10 semaines de Mme Gee a été assortie d’un sursis d’un an.

Ils ont été condamnés à une amende totale de 2 000 £ entre eux, plus une suramende compensatoire de 3 000 £.

Il a déclaré: “Vous avez tous les deux la soixantaine. Vous vous êtes comporté de manière honteuse. Je ne suis pas persuadé qu’il existe une raison valable pour le grief que vous nourrissez.

“Le contexte mis en avant est loin d’expliquer votre comportement belliqueux et extrêmement désagréable.

“C’est le fait que vous deux, pour des raisons inconnues, avez développé une obsession pour vos voisins respectueux des lois.

“Vous avez transformé votre lieu de résidence en un enfer rural. Vous saviez tous les deux très bien l’impact de vos actions et c’est la raison pour laquelle vous étiez si désagréable.

“La seule chose qui va résoudre le problème, c’est si vous êtes capables de regarder en vous et de grandir”.

Le juge Pawson a dit à M. Gee que le fait qu’il ait été reconnu coupable d’avoir endommagé leur piscine l’avait rendu “encore plus rancunier”, ajoutant: “Votre ressentiment devrait être envers vous-même”.

Il l’a fustigé pour son “mépris flagrant” de l’ordonnance d’éloignement imposée en 2018 et a averti M. Gee : “S’il y a une infraction, je m’occuperai de vous moi-même. Vous êtes venu à un cheveu de la prison aujourd’hui.

“Vous manquez de remords et continuez de nier les faits de votre condamnation. Vous avez mis deux doigts devant le tribunal.”

