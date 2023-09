Nos voisins de l’enfer louent un manoir pour des fêtes à la Ibiza… c’est un village en ruine – mais nous avons pris notre revanche

Les habitants de FUMING ont déclaré que leur village pittoresque avait été ruiné après que leurs voisins cauchemardesques aient loué un manoir pour des fêtes « à la Ibiza ».

Les habitants en colère de Saxlingham Nethergate, dans le Norfolk, en ont assez de cette propriété de dix lits qui attire des foules bruyantes dans leur maison tranquille.

Les résidents étaient furieux après qu’un propriétaire ait loué son manoir pour des fêtes Crédit : Albanpix

Les habitants ont mené une campagne pour empêcher que Hill House soit loué pour des soirées « à la Ibiza ». Crédit : Albanpix

Le manoir de dix chambres dispose également d’un bain à remous et d’autres installations Crédit : Albanpix

Darren Swayne, ancien gestionnaire de fonds, a provoqué la colère des villageois en le louant Crédit : Albanpix

Hill House est situé sur six acres de terrain appartenant au riche ancien gestionnaire de fonds Darren Swayne et coûte 6 000 £ par semaine à louer.

La propriété caverneuse peut accueillir jusqu’à 25 personnes, mais beaucoup d’autres peuvent séjourner dans des tentes cloches sur le terrain.

Outre les groupes d’affaires fêtards, le manoir historique du XVIIe siècle est également de plus en plus populaire auprès des familles et des groupes d’anniversaire.

Des résidents mécontents se sont plaints du vacarme des enterrements de vie de garçon et de fille, affirmant que le bruit de la maison était insupportable et les empêchait de dormir.

Aujourd’hui, certains villageois qui réclamaient sa fermeture sont soulagés après que le manoir « fuyez » ait été contraint de fermer ses portes.

Les opposants affirment qu’il y a souvent un bruit excessif et des « cris d’ivresse » provenant du terrain de Hill House et que les invités « courent à travers le village en jouant à chat » et utilisent une église abandonnée à la périphérie du village pour des jeux.

Un habitant a déclaré : « Beaucoup de gens n’aiment pas ce qui se passe là-haut – et le principal problème est le bruit.

« La maison est au sommet d’une colline et le bruit et la musique se propagent à travers les champs jusqu’au village. La situation devient très mauvaise en été.

« Mais il n’y a pas beaucoup de travail ici et très peu dans le village, ce qui crée des emplois indispensables pour les habitants. »

Swayne ne pourra pas louer son manoir pour des fêtes après que le South Norfolk Council (SNC) ait refusé sa demande de location de la maison.

Certains villageois ont choisi de mettre des pancartes « Stop au bruit » pour tenter de mettre fin au bruit dans le village endormi.

Un local avait déjà comparé les événements organisés au manoir aux soirées « à la Ibiza ».

Mais tous les villageois ne sont pas opposés aux activités de Hill House.

Le retraité David Carr, 75 ans, a déclaré : « Cela donne du travail aux locaux – agents de nettoyage et personnel – et stimule les fournisseurs locaux. Et ils permettent également aux villageois d’utiliser le court de tennis.

Dans ses efforts pour obtenir l’autorisation, M. Swayne a déclaré que le terrain était utilisé de la même manière depuis dix ans – une condition pour obtenir le feu vert officiel.

Il a fourni au conseil de South Norfolk des preuves qui, selon lui, démontraient que l’entreprise était ouverte en permanence depuis 2007.

Mais les responsables de l’urbanisme ont rejeté ces affirmations et ont déclaré que les événements de « glamping » à grande échelle n’avaient commencé qu’en 2019.

Le conseiller paroissial local Mike Haslam, ancien responsable de la planification au conseil de comté, a déclaré : « Les villageois seront ravis que tout développement ultérieur nécessite un permis de construire. »

Il a affirmé que Hill House « causait du chagrin dans tout le village depuis un certain temps ».

Le nouveau conseiller de district John Cook, qui a participé à une campagne promettant de réprimer les fêtes à Hill House, a déclaré : « Je suis très heureux et soulagé de voir la décision du comité de planification – c’est une victoire du bon sens.

« Ces types d’endroits deviennent courants, tout comme les problèmes qui y sont associés. Les entreprises qui réservent des journées de congé ou des fêtes pour leur personnel doivent prendre en considération le lieu et les actions de leurs employés, souvent alimentés par l’alcool, sur les résidents locaux.

« Je suis favorable à ce que les gens passent un bon moment à condition de respecter la communauté locale et les gens qui vivent à proximité.

« Les entreprises qui réservent ces lieux – souvent des noms bien connus comme Google et Nike – ont un devoir de diligence envers la communauté car ces événements peuvent avoir un effet néfaste.

« En tant que noms connus, on peut s’y attendre, pour le bien de leur propre réputation, ils veilleraient à ce que leur personnel adapte leur comportement à la situation et à l’environnement. »

M. Cook, qui vit en face de Hill House, a ajouté : « Des endroits comme celui-ci devraient avoir un système de gestion approprié en place et limiter le nombre d’invités ainsi qu’imposer un couvre-feu pour les activités de plein air. »

M. Swayne, 51 ans, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons chargé l’un des éminents experts en acoustique d’East Anglia, qui représente également sept autorités locales, de surveiller chacun des événements d’entreprise que nous avons organisés.

« Une surveillance a eu lieu tout autour du village, y compris dans les propriétés de mes voisins les plus proches.

« Sa conclusion est qu’il n’y a aucun problème de bruit et que nos événements d’entreprise sont si bien gérés et sans impact qu’il n’est pas nécessaire de continuer à l’utiliser.

« Nous disposons de toutes les données et rapports pour le démontrer.

« La majorité de mes voisins les plus proches sont d’accord et ont écrit au Conseil du sud de Norfolk pour expliquer qu’il n’y a aucun problème de bruit.

« Même si nos conseillers ne sont pas d’accord avec l’avis juridique que les agents du conseil ont reçu, nous les remercions pour tout leur travail acharné.

« Nous sommes impatients de discuter des prochaines étapes avec le Conseil de South Norfolk et sommes enthousiasmés par l’avenir. Hill House est un endroit très spécial et l’équipe locale qui organise notre petit nombre d’événements d’entreprise est extraordinaire.

Auparavant, il avait déclaré : « Bien que nous soyons d’accord avec l’avis juridique que le conseil a reçu, nous attendons avec impatience une réunion avec eux bientôt pour discuter de la voie à suivre.

« Pendant que ce processus est en cours, nous communiquons davantage avec la communauté locale, pour comprendre les opportunités et répondre à toutes les préoccupations.

« L’effet positif que Hill House a sur tous ceux qui viennent ici est quelque chose dont nous sommes tous extrêmement fiers. »

Peut-être que davantage de clients pourront séjourner dans des tentes cloches sur le terrain. Crédit : Albanpix

La maison (à gauche) est très proche des chalets environnants Crédit : Albanpix