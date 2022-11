Nos voisins cauchemardesques se garent partout sur le trottoir et ignorent le panneau “pas de parking” – cela rend la marche à l’extérieur impossible

Les RÉSIDENTS sont furieux contre leurs voisins cauchemardesques qui se garent partout sur le trottoir et rendent la marche impossible malgré un panneau clair “pas de stationnement”.

Les automobilistes ont été vivement critiqués après que des images partagées sur les réseaux sociaux aient montré “au moins 20 véhicules” sur le trottoir de Trafford Wharf Road à Manchester.

Les résidents ont été furieux contre leurs voisins cauchemardesques qui se garent partout sur le trottoir Crédit : Harry Hamish Gray

Les photos montraient “au moins 20 véhicules” sur le trottoir de Trafford Wharf Road, Manchester Crédit : Harry Hamish Gray

Plusieurs autres moteurs semblaient également être garés sur des doubles lignes jaunes à côté d’un immeuble d’appartements sur la route.

Harry Gray, qui a pris les photos, a déclaré que le problème était devenu si grave que les piétons étaient obligés de marcher sur la route pour éviter les véhicules.

Harry a déclaré à MEN: “Cela rend la navigation sur les trottoirs pénible, surtout si vous êtes une personne handicapée, cela peut rendre presque impossible de sortir.

“Les résidents locaux en ont assez que la police renvoie le problème au conseil et le conseil à la police, sans aucune application significative.

“Les deux autorités ont le pouvoir d’arrêter cela, mais l’activité choisit de ne rien faire.”

Cependant, le conseil de Trafford a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’appliquer légalement les restrictions de stationnement sur la route à la suite de modifications de son aménagement.

Un porte-parole a déclaré: «Depuis que le tracé de la route a changé, nous n’avons pas été légalement en mesure d’appliquer des restrictions de stationnement sur toutes les sections de route à cet endroit.

“Le Conseil travaille actuellement sur une ordonnance de réglementation de la circulation (TRO) pour s’assurer que les lignes jaunes et autres modifications de la réglementation pour le stationnement dans cette zone sont légalement exécutoires.

“La police du Grand Manchester a également été invitée à examiner les problèmes de stationnement dans l’intervalle, car le comportement de stationnement actuel obstrue l’accès des utilisateurs de la chaussée.”

Alors qu’un porte-parole de GMP a déclaré que les flics travaillaient avec les résidents et le conseil pour “arriver à une solution à long terme pour parvenir à une résolution”.

“GMP est également en cours d’application et a émis des avis à plusieurs véhicules.”

La conseillère Fianna Hornby, qui représente Gorse Hill Ward, a déclaré que le stationnement sur les trottoirs était également un problème ailleurs à Stretford.

Le mois dernier, la police a pris des mesures contre plusieurs automobilistes pour “méthodes inhabituelles” de stationnement dans la zone.

Le comte Hornby a déclaré: “Les résidents et les visiteurs de Gorse Hill en ont à juste titre marre du stationnement sur le trottoir dans la région.”

“Bien que ce soit un problème partout, Gorse Hill a des défis uniques car environ 75 000 personnes viennent fréquemment visiter Old Trafford pour regarder Manchester United.

“Mes collègues du quartier et moi avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de contrôle du stationnement du conseil de Trafford et de la police du Grand Manchester, dans le but de sévir contre le problème.

“De grands progrès ont été réalisés, notamment en infligeant des centaines d’amendes de stationnement les jours de match.

“Il y a toujours plus à faire. Veuillez considérer les autres lorsque vous vous garez.

“Si vous voyez quelque chose que vous pensez être fâcheux, contactez l’application de la loi sur le stationnement du conseil de Trafford, la police du Grand Manchester ou les conseillers. Nous avons besoin que les gens le signalent via les canaux officiels, afin que nous puissions agir.”