Nos voisins bruyants font de notre vie un enfer – les flics nous ont dit de nous contenter d’acheter des bouchons d’oreilles mais le stress pourrait nous tuer

UN couple de personnes âgées s’est vu dire de déménager ou d’acheter des bouchons d’oreille lorsqu’il a signalé son voisin bruyant à la police.

John Taylor, 74 ans, et sa femme Hilary, 80 ans, disent que leur vie est devenue un “enfer vivant” et craignent que le stress ne les tue tous les deux.

John et Hilary Taylor disent avoir souffert à cause des nuisances sonores continues 1 crédit

M. Taylor, qui a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques, a déclaré que le problème avait commencé il y a quatre ans avec des travaux de construction dans le bungalow voisin à Worcester.

Il dit qu’ils ont depuis été dérangés par la musique forte, les rires, le bruit des amis de son voisin et un chien qui aboie et hurle à toute heure du jour et de la nuit.

M. Taylor, qui vit avec sa femme dans le bungalow qu’ils possèdent depuis neuf ans, pense qu’il a appelé la police environ 50 fois, mais a le sentiment d’avoir été “escroqué”.

Il a depuis déposé des plaintes auprès de son député local Robin Walker, de la police de West Mercia et des services de réglementation du Worcestershire.

L’ancien tireur de roue a déclaré que sa femme et lui devaient souvent dormir sur de minuscules canapés, même si sa femme souffrait de polyarthrite rhumatoïde, d’arthrose et d’une colonne vertébrale tordue.

L’arrière-grand-père a déclaré: “C’est un enfer vivant. Il y a eu des coups de marteau à toute heure du jour et de la nuit.

“Nous avons téléphoné à la police à plusieurs reprises. Nous leur avons téléphoné à 1h ou 2h du matin à propos du bruit. Nous avons fait venir deux agents communautaires.

« L’un d’eux nous a donné deux conseils : acheter des bouchons d’oreille ou déménager, vendre le bungalow. Mais pourquoi devrais-je vendre ma maison ?

M. Taylor tient maintenant un journal des incidents liés au bruit qu’il a commencé en juin après avoir affirmé qu’un dossier précédent avait été perdu par les services de réglementation.

Une entrée du 10 août faisait référence à un bruit « assourdissant » après 23 heures, ce qui obligeait le couple à passer la nuit sur des canapés car il faisait plus calme dans le salon que dans la chambre.

Il a ajouté: “J’ai gardé un gros dossier de tout ce qui se passait. Ils (les services de réglementation) allaient installer du matériel pour enregistrer les bruits.

“Je leur ai envoyé une pile de trucs. Mais ensuite, le gars qui s’en occupait est parti et ils ont perdu tous les papiers. Personne n’a rien fait du tout.

“Ce n’est pas juste que nous devions dormir sur nos canapés. La police de West Mercia a été absolument diabolique. Ils n’ont absolument rien fait.

“C’est l’enfer absolu. Les gens ne croiraient pas ce que nous avons traversé.”

Pendant ce temps, il continue de souffrir d’angine de poitrine et s’est fait poser deux stents «il y a huit ou neuf ans» et pense qu’il pourrait mourir si le stress persiste.

Mais Michael Reynolds, qui habite à côté, nie être la cause des problèmes et insiste sur le fait que le seul bruit qu’il a fait provenait des travaux de construction peu de temps après son emménagement.

L’homme de 48 ans a déclaré que la police était là pour le voir et qu’ils avaient été “bien” et “charmants”.

M. Reynolds a déclaré que tout au long de la journée, il était normalement au travail et a ajouté: “Il a envoyé la police deux ou trois fois et ils ont été adorables.

“Quand j’ai emménagé pour la première fois, j’ai fait beaucoup de construction. Ça commence juste à devenir idiot.

“Vous pouvez continuer votre immeuble jusqu’à 23h mais je ne l’ai jamais fait aussi tard.

“J’ai essayé d’arranger les choses avec eux. Il n’arrêtait pas de revenir tout le temps.”

Un porte-parole de M. Walker a déclaré qu’il ne pouvait pas obliger la police de West Mercia ou les services de réglementation à prendre des mesures, mais qu’il était en mesure de leur demander d’examiner les problèmes soulevés.

Un porte-parole a déclaré: “En attendant, nous vous encourageons à continuer de signaler tout comportement antisocial ou nuisance sonore qui se produit dans les deux organisations.”

L’inspecteur Fergus Green, de l’équipe Worcester Safer Neighborhood, a déclaré: “Nous sommes au courant des plaintes déposées par M. Taylor.

“Il a signalé à plusieurs reprises des voisins bruyants, ce qui, aussi frustrant que cela puisse être, n’est pas une affaire de police.

“Nous comprenons que ces problèmes peuvent causer de la détresse et il existe des agences qui peuvent aider.

“Nous sommes conscients que les rapports ont été transmis aux services de réglementation de Worcester.”

Un porte-parole du conseil municipal de Worcester a déclaré: “Notre équipe des services de réglementation a enquêté sur plusieurs plaintes concernant le bruit à Newtown Road depuis septembre 2020.

“Notre équipe de sécurité communautaire enquête actuellement sur les plaintes de comportement antisocial dans la région et consulte la police.”