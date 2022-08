Nos vitres ont été brisées en pleine nuit, c’était terrifiant et la police n’est TOUJOURS pas venue nous voir

UNE FAMILLE vit dans la peur après que les fenêtres de sa maison aient été brisées au milieu de la nuit – mais la police ne lui a toujours pas rendu visite.

Zoe McCormack, 31 ans, dormait dans sa maison de Stockton – qu’elle partage avec son partenaire et ses trois enfants – lorsqu’elle s’est réveillée au son de coups et de cris juste après 3 heures du matin.

Sam Goulding et sa partenaire Zoe McCormack dont la maison a été ciblée par erreur par des voyous Crédit : Gazette du soir

Leur porte d’entrée a été arrachée de ses gonds et les vitres avant devront être remplacées Crédit : Gazette du soir

Trois maisons de Wren Street à Stockton ont eu des fenêtres et des portes brisées Crédit : Gazette du soir

Elle a parlé à son partenaire, Sam Goulding, du bruit fort qu’elle a entendu mardi matin et il a regardé ce qui se passait depuis la fenêtre de la chambre.

Sam a vu un groupe d’hommes et deux voitures à l’extérieur de la propriété, l’un des hommes tenant une pelle qu’il aurait pointée vers le couple depuis la rue en contrebas.

La famille dit qu’elle est terrifiée, mais pense que les voyous qui ont ciblé leur maison cherchaient un trafiquant de drogue.

Ne portant rien d’autre que ses sous-vêtements, Sam est descendu où a entendu quelqu’un crier “Où est ma putain de drogue?”

Le couple est “ébranlé” suite à l’incident qui a réveillé deux de leurs trois enfants et a été dur avec la fille de Zoe, âgée de 13 ans, qui est autiste.

Zoe a déclaré: “J’ai appelé la police tout de suite et ils ne sont toujours pas encore sortis, ils ont juste dit que quelqu’un serait en contact.

“Je me sens un peu déçu pour être honnête. J’ai trois enfants, huit jeunes ont détruit ma maison et personne n’est sorti.”

Leur porte d’entrée a été arrachée de ses gonds et les vitres avant devront être remplacées.

La mère pense que sa maison a été ciblée par erreur qui a vu sa maison attaquée – ainsi que deux autres propriétés dans la rue.

Elle a dit qu’elle pense que l’incident pourrait être lié à un trafiquant de drogue qui vivait auparavant dans une propriété voisine.

Bien qu’elle vive dans la rue depuis trois ans, Zoe ne se sent plus en sécurité dans sa propre maison et est déçue que la police n’ait pas encore visité la maison ou la famille.

« LITTÉRALEMENT TERRIFIÉ »

Elle a également dû annuler une opération qu’elle devait avoir aujourd’hui à la suite de l’effraction présumée.

Elle a expliqué: “J’ai juste peur. En fait, je ne veux même plus vivre ici. Je suis littéralement terrifiée.

“J’ai même dit à mon partenaire que je vais être terrifié à l’idée d’aller dormir ce soir.”

Zoe a peur pour sa sécurité et celle de ses enfants, dont la plus jeune Ava Rose n’a que cinq mois et a été perturbée par l’incident.

Un porte-parole de la police de Cleveland a déclaré: “Nous comprenons que cela a dû être une expérience très effrayante pour le résident et pouvons les rassurer que la police ne tolérera pas un tel comportement dans nos quartiers; nous ferons tout notre possible pour identifier et traiter avec les responsables .

“Les agresseurs avaient quitté la zone avant que l’appelant ne signale l’incident à la police et, en tant que tel, il n’y avait pas de menace ou de risque spécifique ou immédiat pour la personne qui signalait.

“Les détails du véhicule ont également été immédiatement diffusés sur les systèmes de police, et l’appelant a reçu des conseils pour sécuriser sa propriété.

“Certains CCTV ont déjà été visionnés plus tôt ce matin, et des enquêtes sont en cours.”

Toute personne ayant des informations, ou des images de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord qui pourraient aider l’enquête est priée de contacter la police de Cleveland au numéro 101, en citant la référence 154666.

Le Sun a approché la police de Cleveland pour plus de commentaires.