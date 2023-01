Nos vies sont ruinées par un voisin voyageur – sa terre est une horreur totale et nous voulons qu’il parte mais il ne bougera pas

Des résidents FRUSTRÉS affirment que leur vie est ruinée par leur voisin voyageur.

Les voisins de Ronald Jones disent qu’ils détestent ce qu’ils disent qu’il a fait à un terrain de deux acres à Llechryd, dans le sud du Pays de Galles.

Ronald Jones aurait construit une maison statique, quatre caravanes et un bâtiment temporaire sur son terrain 1 crédit

John Hughes a déclaré que c’était un “cauchemar vivant” depuis l’arrivée de M. Jones 1 crédit

Une maison statique, quatre caravanes et un bâtiment temporaire prétendument utilisé comme café se trouvent sur le terrain.

Le voisin John Hughes, 74 ans, dit que sa vie est un “cauchemar vivant” depuis que M. Jones a emménagé.

M. Hughes a déclaré: “Il est preneur. Quelques semaines après l’achat du terrain, il avait fait son propre accès au site en creusant un trou dans la berge au bord de la route et avait commencé à poser du noyau dur et du ciment pour mettre les caravanes et statique sur.

“Ensuite, il a mis un bâtiment temporaire à l’entrée et l’a exploité comme un glacier… en quelques semaines, il l’a rouvert en tant que café.

“Tout le monde dans la communauté veut qu’il sorte, mais il reste là, jouant le système de planification et affirmant qu’il a des droits parce qu’il est un voyageur.”

La demande initiale de M. Jones pour un permis de construire pour utiliser le site pour cinq emplacements pour voyageurs, cinq mobil-homes et cinq caravanes itinérantes et en dur, a été rejetée par les conseillers de Caerphilly en décembre 2019.

Les résidents et les propriétaires d’entreprises s’étaient opposés à la demande.

Le conseiller local Carl Cuss a déclaré: “Il a essentiellement développé le site sans planification et même lorsqu’il s’est vu refuser la planification, il fait toujours des choses sur le terrain, donc cela irrite encore plus les résidents.”

M. Cuss a déclaré que M. Jones utilisait le bâtiment temporaire comme café jusqu’à ce que le conseil lui ordonne de le fermer.

Il a déclaré que l’entreprise présentait un risque pour les conducteurs.

“Cela distrait les gens qui conduisent lorsque vous passez devant”, a-t-il déclaré. “Cela ne semble tout simplement pas approprié.”

M. Jones a maintenant fait appel du refus d’autoriser la planification auprès du gouvernement gallois, qui lui avait initialement vendu le terrain. Une décision est attendue en mars de cette année.

Mais M. Cuss a déclaré: «Le site a causé beaucoup de maux de tête aux personnes qui l’entourent. La communauté était assez ferme sur le fait que cela ne devrait pas être là.

« Ce n’est rien à faire, c’est un voyageur. Il s’agit du fait qu’il a développé ce site sans aucune permission.

“Je pense que ce qui irrite le plus les habitants, c’est le temps qu’il a fallu à partir du moment où la décision a été prise par le conseil de refuser.”

M. Cuss a déclaré que le délai avait été prolongé par la pandémie mais il craint que si le gouvernement gallois rejette également sa demande, M. Jones puisse toujours refuser de quitter le site.

Un porte-parole du Caerphilly County Borough Council a déclaré au Sun: “Le site est occupé en tant que site de voyageurs et l’occupant a ensuite établi un kiosque à emporter à l’entrée.

“Les deux ont été réalisés sans permis d’urbanisme et des demandes d’aménagement rétrospectif ont été soumises puis refusées par l’autorité locale d’aménagement.

“Les deux demandes sont susceptibles d’appel et sont devant Planning Environment Decisions Wales.”

Le Sun a contacté M. Jones pour un commentaire.

On dit que M. Jones utilisait un bâtiment temporaire comme café jusqu’à ce que le conseil lui ordonne de le fermer 1 crédit