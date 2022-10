Nos vies sont ruinées par un énorme parc éolien – les camions tonnent sur la colline et les éoliennes vont gâcher notre vue

Les RÉSIDENTS vivant à proximité d’un immense parc éolien craignent que leur vie ne soit ruinée par des camions qui grondent sur la colline et des turbines qui bloquent leur vue.

Les villageois de Tonmawr, près de Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles, se sont réunis pour lutter contre les projets d’un parc éolien sur une colline au-dessus de leurs maisons.

Les familles disent que la route d’accès à la colline est trop étroite et que les sept éoliennes de 200 m domineront l’horizon et créeront un bruit excessif.

Mais les développeurs Naturalis affirment que le parc éolien proposé à Mynydd Fforch Dwm pourrait générer suffisamment d’énergie pour alimenter 25 000 foyers.

Le métallurgiste Carl Howard, 53 ans, a exprimé les inquiétudes des habitants concernant le parc éolien.

Il a dit: «Pourquoi diable doivent-ils apporter ces choses ici et les coller au sommet d’une montagne qui est presque inaccessible pour une voiture, sans parler des gros gros camions en fleurs.

“La voie devant ma maison n’a que quatorze pieds de large et quand ils apporteront ces grosses lames ici, il y aura six pouces d’espace entre eux et ma maison.

« Ce ne sont pas seulement les éoliennes qu’ils doivent traverser ici, il y a tous les matériaux nécessaires pour construire un parc éolien. Ce sera un flux constant de camions pendant des années.”

Et il prétend que l’endroit n’a pas les fondations nécessaires pour supporter les vibrations et le poids des centaines de camions qui passent devant leurs maisons.

Carl a poursuivi: «Je suis extrêmement inquiet à propos de tout cela. J’ai vraiment peur que l’endroit ne s’effondre.

“Je pense que c’est ridicule, ces turbines seront parmi les plus grandes d’Europe et elles seront une véritable horreur pour tous ceux qui sont associés à ces belles collines et vallées.

« Cela va prendre deux ou trois ans et ce sera un cauchemar.

“Certains d’entre nous font évaluer leurs maisons maintenant parce que nous avons peur qu’après ce projet, elles valent beaucoup moins.”

Les opinions de Carl sont partagées par son compatriote Neil Compton, 42 ans, qui a vécu à Tonmawr toute sa vie.

‘LE CHAOS’

Neil, un mécanicien, a déclaré : « Les routes dans les environs sont tout simplement trop étroites pour ce type de trafic de travaux, ça va être le chaos.

« L’endroit est jonché d’anciens puits de mine et certaines routes sont instables.

« Juste avant le virage vers Railway Terrace, la route s’est effondrée il y a cinq ans et ils ont dû la consolider. Maintenant, si cela est autorisé, ces poids lourds et camions auront pris la même route.

« En plus de cela, les éoliennes vont être massives et elles gâcheront totalement la vue sur nos belles vallées et collines.

“Ils génèrent également énormément de bruit si le vent souffle dans votre direction.”

‘IDÉE FOLLE’

Un garagiste local, qui a demandé à ne pas être nommé, a accepté.

Il a déclaré : « L’infrastructure ici n’est tout simplement pas adaptée au trafic supplémentaire et aux poids lourds.

« C’est une idée folle qui causera des perturbations considérables pour les gens qui vivent ici.

Mais un autre garagiste, qui ne voulait pas non plus être nommé, a déclaré : « Personnellement, cela ne me dérange pas qu’ils viennent ici avec ces éoliennes.

“Après tout, nous avons besoin d’électricité, n’est-ce pas, et les gens finiront par s’y habituer.”

D’autres résidents qui se rassemblent au pub Colliers Arms dans un village voisin sont également opposés au parc éolien.

Un buveur a déclaré: «Je vis à Railway Terrace où les camions géants passeront en route vers le site du parc éolien proposé.

« La route a à peine quatre mètres de large et quand les camions passeront, je ne pourrai même pas sortir de chez moi.

Assis à ses côtés au Colliers Arms se trouve le métallurgiste à la retraite Cliff Derreck, qui craint que certains endroits ne soient démolis pour que les plus gros camions puissent entrer.

Il a déclaré: «Ils devront fermer les routes lorsque les camions passeront et cela bloquera toutes les routes autour d’ici à des kilomètres à la ronde.

“Les gens seront coincés dans leurs maisons et les enfants ne pourront pas aller à l’école.

« Ils s’attendent à gérer plus de 300 camions de ciment effectuant plus de 600 trajets vers le site sur des routes dont beaucoup sont à voie unique.

« Ensuite, ils devront installer les aubes de turbine et elles sont énormes.

«Ils vont même devoir abattre certains endroits pour que ces plus gros camions puissent passer.

“Je suis allé à l’école avec Richard Burton, j’ai peur de penser à ce qu’il aurait pensé de tous ces événements”

Le gouvernement gallois aura le dernier mot sur le projet, qui est une coentreprise entre Naturalis et deux grandes sociétés d’énergie renouvelable – Falck Renewables et REG Wind power.

“Ce serait un chaos total pour les gens qui vivent ici et nous ne pensons pas que ce soit juste si nous ne pouvons pas entrer ou sortir. Joanne Elgie, 47 ans

Joanne Elgie, 47 ans, a lancé un groupe d’action contre les propositions car elle craint que le projet ne laisse Tonmawr dans un “chaos complet”.

Elle a déclaré: “Nous sommes tous pour les énergies renouvelables et pour avoir ce genre de parcs éoliens, mais l’impact doit être correctement pesé, et dans ce cas, nous ne pensons pas que ce soit approprié.

“L’une des principales raisons pour lesquelles nous y sommes opposés est la manière dont les développeurs devront transporter les marchandises pour construire ces structures, à travers un itinéraire de routes sinueuses et étroites.

«Il y a une chance très réaliste que les gens soient complètement bloqués de l’utilisation publique lorsque les véhicules de construction entreront, ce qui signifie que parfois le village pourrait être coupé.

“Ce serait un chaos total pour les personnes qui vivent ici, pour accéder à leur domicile, faire des courses scolaires ou même des services d’urgence, et nous ne pensons pas que ce soit juste si nous ne pouvons pas entrer ou sortir.

Elle a également fait part de ses inquiétudes concernant les “tonnes de béton” nécessaires pour construire la base de soutien et les bâtiments opérationnels qui l’entourent.

Joanne a poursuivi : “Cela nécessiterait des centaines de camions et de véhicules spéciaux pour y parvenir, donc en plus des routes encombrées et bloquées, nous devons également penser à la pollution que cela entraînerait.

“Comme nous l’avons dit, presque tout le monde dans la région est derrière le développement de l’énergie verte, mais dans cette partie de Tonmawr, nous ne pensons pas que ce soit juste.”

Naturalis a été contacté pour commentaires.