Nos vies sont rendues infernales par le club adoré de Jesy Nelson et Katie Price – le bruit nous empêche de dormir et ça va empirer

Les VILLAGEOIS vivant près d’un club aimé de Jesy Nelson et Katie Price disent que leur vie est en train de devenir un enfer à cause de la musique assourdissante qui les tient éveillés.

Le Cave Hotel and Golf Resort à Faversham, dans le Kent, est populaire auprès de célébrités comme Jack Fincham de Love Island, et attire des gens de partout qui apprécient l’hôtel de 41 chambres qui dispose d’un bar extérieur et d’un chapiteau de mariage.

Les habitants de Boughton-Under-Blean, qui se trouve à 800 mètres, n’en sont pas si friands et disent que l’endroit a perturbé la paix et la tranquillité de leur village rural.

Les propriétaires n’ont pas fait d’offre pour une nouvelle licence qui leur permettrait de diffuser de la musique et de servir des boissons jusqu’à 1h du matin.

Cependant, les habitants se sont prononcés en force contre la proposition.

John Perfect, 83 ans, un scientifique à la retraite qui vit dans le village, a déclaré que le bruit dérangeait toute la communauté.

Il a déclaré : « Cela affecte un grand nombre de personnes dans le village.

« Je peux l’entendre quand je rentre tard le soir ou quand je suis dans la cour.

« Ce n’est pas si grave là où j’habite, mais j’ai des amis qui vivent à proximité et leur vie en a été gâchée.

“Ils n’ont pas la paix… C’est particulièrement mauvais les vendredis et samedis.”

Le père de trois enfants a déclaré que l’hôtel devait tenir compte des plaintes formulées par les habitants.

Il a déclaré: «Vous n’avez pas besoin d’avoir ces événements, si bruyants, si souvent, avec des feux d’artifice qui dérangent tant de gens et leurs animaux de compagnie.

“Il doit y avoir une certaine retenue sur la quantité de bruit qu’ils font.”

John Coughlin, 55 ans, et sa femme Michelle, 52 ans, vivent à Broughton depuis sept ans et ont déclaré qu’il pouvait entendre la musique jusqu’à 2 heures du matin certains soirs.

Il a dit : « C’est bruyant et ça nous réveille, c’est comme ça depuis un bon moment maintenant… au moins un an.

« C’est la basse qui est la pire, et puis il y a des feux d’artifice et les invités crient.

« C’est énervant, ça fait sursauter les chats. Ce n’est pas bon pour la faune ou les animaux.

Michelle a déclaré: “Beaucoup de gens se sont plaints, c’est terrible pour tout le village, tout le monde peut l’entendre.

« C’est tous les week-ends sans faute. Le feu d’artifice démarre et vous fait sauter du lit, c’est affreux.

Shane Campbell, 52 ans, peintre et décorateur, qui vit dans le village depuis 21 ans, a déclaré que le bruit empirait.

Il a déclaré: “C’est de pire en pire, de plus en plus, de plus en plus tard, de plus en plus fort – c’est une blague.

“Même jusqu’à deux heures et demie du matin.”

Shane a ajouté: “On dirait qu’ils essaient d’en faire une boîte de nuit et ce n’est pas du tout juste.

« Si nous ne pouvons pas l’entendre, alors taisez-vous, mais ne nous dérangez pas tous, tous les week-ends.

« Vous pouvez les entendre crier et hurler toute la nuit.

“On dirait que mon voisin d’à côté fait exploser de la musique, mais c’est l’hôtel à 700 mètres, vous pouvez vraiment entendre les basses.

« C’est pas la peine, ils doivent saigner des oreilles, ça frôle le ridicule.

Le consultant Mark Rose, 55 ans, vit dans le village de Broughton depuis dix ans, a déclaré qu’il était régulièrement dérangé par le bruit de The Cave.

Il a déclaré : « Nous avons des animaux de compagnie – un chaton et un chiot – et cela les dérange aussi.

« Le niveau de bruit n’est pas très voisin, c’est le manque de considération qui m’attire.

« La musique et les feux d’artifice secouent la maison.

« Il y a beaucoup d’animaux sauvages autour, comme des buses et des blaireaux, qui seront tous dérangés.

“Il y a des gens encore plus proches qui ont de jeunes enfants, et ça doit être infernal.”

Le père de deux enfants a déclaré : « J’ai entendu dire qu’ils voulaient faire un cinéma en plein air… ce qui est ridicule.

“Même maintenant, cela ressemble plus à un parc à thème qu’à un club de golf.”

Katrina Clinch, 45 ans, qui vit dans le village avec son mari Steven, 45 ans, depuis 10 ans avec leur fille de 15 ans, a déclaré qu’elle pouvait entendre le DJ annoncer des morceaux aux fêtards lorsque l’hôtel organisait de grands événements.

Elle habite à environ 800 mètres de l’hôtel et a déclaré: «Tout ce que vous pouvez entendre, c’est boum, boum, boum, vous pouvez même entendre le DJ annoncer des morceaux.

« J’allumerai la télé dans mon salon et je pourrai encore entendre la musique.

George Rogers, 26 ans, un chauffeur de camion qui vit avec sa petite amie dans une maison voisine depuis 18 mois, mais qui est originaire de Whitstable, dans le Kent, a déclaré qu’il recevait généralement une note avant les feux d’artifice.

Il a dit : « Nous recevons habituellement une note sur les feux d’artifice… J’ai probablement eu trois notes en 18 mois.

«Ils les font pour les grandes occasions comme les vendredis et samedis soirs.

Le site fonctionnait auparavant exclusivement comme un club de golf, mais depuis le lancement de l’hôtel, il a continué à fonctionner selon les mêmes règles de licence.

