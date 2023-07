Nos vies sont en train de devenir un enfer par des voisins cauchemardesques – ils tournent nos rideaux NOIR et des combats éclatent

Les voisins de NIGHTMARE ont été accusés d’avoir rendu les rideaux noirs et d’avoir déclenché des bagarres dans la rue avec une conduite dangereuse.

Des appels à l’action sont lancés en raison d’automobilistes imprudents qui se présentent devant une école dont le directeur dit que c’est un miracle qu’aucun enfant n’ait été blessé – pour le moment.

Et les habitants de Wembley, au nord-ouest de Londres, affirment que la pollution causée par les voitures au ralenti noircit même leurs rideaux.

Les conseillers disent également que des « confrontations agressives » et des « échauffourées » éclatent à mesure que la tension monte.

Ils exigent que le conseil de Brent désigne Carlton Avenue East comme une « rue scolaire ».

Cela empêcherait les voitures non immatriculées de circuler sur la route entre 8h et 9h et de nouveau entre 14h30 et 16h.

Le conseiller du quartier local Daniel Kennelly a lancé une pétition en ligne faisant l’appel et augmente la pression sur l’autorité locale pour qu’elle intervienne.

Il dit que les routes locales de l’arrondissement contrôlé par les travaillistes sont devenues « bloquées par le trafic scolaire », provoquant « une augmentation des comportements antisociaux et de la conduite dangereuse ».

Un résident Vidya Reddy a soutenu la proposition, racontant les tourments subis par les personnes vivant à proximité de l’école.

Elle évite désormais de sortir pendant les heures de dépose du matin et de l’après-midi, de peur que des bagarres n’éclatent et pour éviter le bruit des klaxons.

Et elle a aussi maintenant « peur » de dormir dans la chambre de devant de sa maison en raison de l’épaisse pollution causée par la circulation.

Elle a déclaré au Local Democracy Reporting Service et à MyLondon: « Le rideau à l’avant est complètement noir et je ne laisse pas la fenêtre ouverte – mais le rideau à l’arrière va très bien, il est propre.

« L’expérience de tout le monde est la même – la route est vraiment, vraiment mauvaise.

« Les voitures sont juste alignées le long de cette rue – les gens montent sur les trottoirs, c’est vraiment très dangereux. »

M. Kennelly a parlé de « chaos total sur la route pendant deux heures et demie chaque jour », ajoutant: « Nous devons prendre des mesures avant que quelqu’un ne soit gravement blessé ».

Le directeur de la Preston Manor Lower School, Kevin Atkinson, a également soutenu la pétition, car il a averti que de nombreux exemples de « conduite mauvaise ou dangereuse » mettaient les élèves en danger.

Il a déclaré qu’ils avaient été « incroyablement chanceux » de ne pas encore voir de blessés, mais a averti: « À moins que quelque chose ne change bientôt, nous n’aurons peut-être pas autant de chance à l’avenir. »

Le conseil de Brent a été approché par The Sun Online pour une réponse.

D’autres autorités locales ont lancé des mesures de répression contre les automobilistes autour des écoles – bien que ces mesures aient également fait l’objet de protestations.

Le conseil de Solihull dans les West Midlands, près de Birmingham, a été condamné le mois dernier par des parents pour une nouvelle interdiction « ridicule » de déposer ou de récupérer des élèves devant les portes de l’école.

Une «rue scolaire» a été introduite à Bury, dans le Grand Manchester, au grand soulagement des résidents, mais les réponses des parents ont été mitigées.

À Bridgend, dans le sud du Pays de Galles, des parents ont forcé les chefs de conseil à abandonner l’interdiction de se garer devant une école – malgré la colère des résidents locaux qui montaient une « barricade de transats » contre eux.

Ailleurs, une série de quasi-accidents impliquant des conducteurs « ignorants » a incité les chefs d’établissement de Stoke-on-Trent à installer des panneaux avertissant contre la conduite dangereuse.

