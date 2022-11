Nos vies ont été ruinées par un gouffre – maintenant le conseil dit que le réparer pourrait faire s’effondrer tout notre domaine

Les LOCAUX vivent dans la terreur car un énorme gouffre pourrait provoquer l’effondrement de tout leur domaine.

Les résidents de Boatman Drive à Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, se plaignent du trou depuis 2018, mais ont récemment découvert que le travail pour le réparer pourrait en fait l’aggraver.

Les habitants disent que le gouffre a « ruiné » leur vie Crédit : BPM

Un rapport commandé par le conseil a révélé que les réparations pourraient aggraver le problème Crédit : Beurres John Bee/Triangle News

Un rapport commandé par le conseil, qui impliquait le forage de quatre trous de forage dans la rue, a révélé que le problème était probablement dû à une «interaction sol / eau défavorable» sur l’ancien site de la marne.

Le rapport proposait de creuser la fosse et de renforcer la route avec une base de dalles empilées sur le substrat rocheux sous-jacent.

Cependant, le document admet que l’approche n’est «pas sans risque» car l’interaction entre le sol et l’eau n’est «pas entièrement comprise».

Les conclusions ont déclaré: “Bien qu’il soit envisagé que toutes les précautions appropriées soient prises pendant la construction et que les méthodes de travail soient soigneusement examinées dans le but d’éviter ou de contrôler les risques perçus, il subsiste un risque que l’activité de construction, en elle-même, puisse déclencher une accélération ou une extension de l’affaissement déjà constatée sur une zone plus large de la propriété privée, dépassant les limites de la voie publique.”

Il a également exhorté le conseil à « s’approprier » ces risques.

Les habitants disent que leur vie a été “ruinée” par le gouffre.

Les livraisons refusent d’arriver, les véhicules des services d’urgence ne peuvent pas accéder et 50 résidents se disputent l’une des cinq places de stationnement.

Les propriétaires doivent garer leurs véhicules sur la route principale et marcher au moins cinq minutes jusqu’à leur porte d’entrée, ce qui signifie que leurs lecteurs et garages sont désormais redondants.

Il y a même eu un cas où un voisin a appelé la police sur l’un des habitants pour se garer devant sa maison, même si le conducteur ne pouvait pas se rendre chez lui à cause de la fermeture de la route.

Un habitant, Kevin Zholl, a déclaré en mars qu’il n’avait pas pu acheter de voiture à cause du trou.

Il a déclaré: “Pendant la pandémie, nous ne pouvions pas commander notre livraison de nourriture au supermarché car ils se plaignaient que ce n’était vraiment pas pratique pour eux de livrer ici.

“Je me suis inquiété de ce qui se passerait en cas d’urgence. J’ai contacté le conseil, mais ils disent qu’ils ne peuvent rien faire.

“Nous voulons juste que ce soit trié.”

Le conseil ne s’attend pas à prendre une décision sur les réparations avant le début de l’année prochaine.

Un porte-parole du conseil a déclaré: “Nous avons récemment communiqué aux résidents le rapport de l’étude indépendante pour établir la situation avec l’état du sol et comment et quand nous envisageons la réouverture de la route.

“En raison de la complexité des problèmes, nous ne prévoyons pas de prendre de décision ferme concernant la réparation ou la réouverture de l’autoroute avant le début de 2023.

“Nous voulons nous assurer que l’autoroute est sûre pour les véhicules, et nous avons l’intention de surveiller la route pendant encore 6 semaines. Nous espérons que cela nous fournira les données pour juger si, et comment, la route peut être officiellement rouverte.

“La fermeture de la route restera en place et nous rappelons aux résidents que tout automobiliste qui enfreint l’ordonnance officielle de réglementation de la fermeture de la route peut être passible de poursuites judiciaires et, plus important encore, qu’il se place, ainsi que ses passagers, dans un risque inconnu.”

Ils ont remercié les résidents pour leur “patience continue” et leur ont rappelé de parler à leur assureur habitation s’ils rencontraient d’autres problèmes.

Le trou aurait été causé par une réaction entre le sol et les eaux souterraines sous la rue Crédit : Beurres John Bee/Triangle News