Le passage au travail numérique et au jeu à domicile, accéléré par la pandémie, a fait des ravages dans l’immobilier commercial. Mais les experts disent que cela a également généré un point lumineux surprenant pour l’industrie: les centres de données.

La dépendance croissante à la technologie basée sur le cloud – et aux grands bâtiments en blocs qui abritent son matériel – a créé de plus grandes opportunités pour les développeurs et les investisseurs alors que les entreprises et les consommateurs engloutissent plus de données dans un monde de plus en plus connecté.

«Nos maisons sont connectées, nos voitures sont connectées, nos lampadaires et parcmètres sont connectés, et chacune de ces connexions transmet des données dans les deux sens», a déclaré Sean O’Hara, président de la division des fonds négociés en bourse chez Pacer Financial, une société de conseil en investissement à Malvern, en Pennsylvanie.

Et les entreprises qui fournissent du stockage de données se préparent à une demande encore plus grande à mesure que de nouvelles technologies comme la 5G et l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées.