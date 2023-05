Nos vacances ont été gâchées lorsque l’assistant de stationnement de l’aéroport a emmené notre BMW en balade à 90 mph

UN PARAMÉDICAL a raconté comment ses vacances ont été gâchées lorsqu’un assistant de stationnement à l’aéroport a emmené sa BMW dans une balade à 90 mph.

Kirsty Livingstone, 43 ans, dit que sa pause à Rome a été gâchée lorsque la police a téléphoné pour dire que son moteur avait été arrêté près de Langford, dans le Somerset.

Kirsty Livingstone, 43 ans, dit que ses vacances ont été gâchées

Sa BMW a été emmenée en balade et les jantes en alliage ont été éraflées

Elle et son partenaire ont ensuite passé la majeure partie de leurs vacances, à Pâques, à traiter avec la police et à s’inquiéter pour la voiture.

Le conducteur a été arrêté sur l’A38 après avoir atteint des vitesses supérieures à 90 mph sans permis ni assurance, ont déclaré la police d’Avon et du Somerset.

Ils ont dit qu’il recevrait une lettre de convocation au tribunal « en temps voulu ».

Kirsty, originaire d’Écosse, a félicité la police d’avoir réussi à lui rendre rapidement sa voiture. Cela signifie qu’à son retour au Royaume-Uni, elle a pu assister aux funérailles de sa grand-mère à Dumfries et a évité de manquer des jours de travail.

Mais elle a dit que les jantes en alliage de sa voiture avaient été éraflées à cause d’un stationnement imprudent et qu’un pneu avait crevé lentement.

Elle a également dû payer 80 £ pour faire réparer le suivi avant de se rendre aux funérailles.

Kirsty a expliqué: « Nous avons manqué toutes nos activités de vacances parce que nous étions debout toute la nuit les deux nuits à essayer de faire face à la police, c’était juste un gâchis – j’aurais aimé que nous n’y soyons jamais allés. »

Elle avait pensé à annuler le voyage parce que sa grand-mère venait de mourir, mais les membres de sa famille l’ont exhortée, elle et son partenaire, à partir car ils n’avaient pas fait de pause depuis longtemps et les funérailles n’avaient lieu que la semaine suivante.

Elle a réservé le service de stationnement en ligne et a pris rendez-vous avec le chauffeur à l’aéroport aux premières heures du samedi de Pâques.

Elle a ajouté: « Plus tard dans la nuit, j’ai reçu un appel téléphonique d’Avon et d’un officier de police du Somerset me disant: » Je suis avec ta BMW « .

« Je lui ai dit que la voiture était avec un service de stationnement de courte durée, et il a dit que le conducteur avait volé ma voiture.

« J’ai utilisé ce type de services de nombreuses fois et je n’aurais jamais pensé que cela arriverait.

« Le stationnement à l’aéroport de Bristol est limité, c’est pourquoi les entreprises de rencontre et d’accueil sont si populaires. »

Elle a parlé à l’aéroport de Bristol, mais on lui a dit que cela n’avait rien à voir avec les services de rencontre et d’accueil opérant dans son parking.

Kirsty a déclaré: « Cela me semble bizarre que n’importe qui puisse s’installer à l’aéroport et ne fasse aucune sorte de vérification. »

Meet and Greet Bristol Airport Parking Services s’est excusé, affirmant que la voiture avait été « prise par un stagiaire ».

Ils ont dit que la voiture de Kirsty avait été récupérée et emmenée sur l’un de leurs sites, et lorsqu’elle a été prise, l’entreprise « menait des entretiens et des sessions de formation pour le personnel potentiel ».

Un porte-parole a ajouté: « Les personnes qui suivaient la formation ont été spécifiquement invitées à ne conduire aucun des véhicules du client et à simplement observer comment les opérations se déroulaient.

« Cependant, l’un des individus à notre insu a sorti le véhicule de Mme Livingstone du site et peu de temps après, il a été appréhendé par la police.

« Tout notre personnel est assuré pour les services que nous fournissons, et notre personnel passe par les contrôles DBS avant d’être embauché. »

La société lui avait remboursé les frais de réservation de 57,99 £ et offert une compensation de 300 £, tout en niant tout dommage causé au véhicule.

Kirsty a utilisé la société de réservation Airport Parking Global Services, qui a déclaré qu’elle « examinait la situation pour s’assurer que cela ne se reproduise plus ».

Un porte-parole a ajouté: « Sur la base du volume de véhicules que l’opérateur dessert sur une base hebdomadaire, nous ne trouvons pas que leurs niveaux de plaintes soient élevés – cependant, nous enquêterons toujours sur cette affaire de manière approfondie. »

L’aéroport de Bristol a déclaré « Meet and Greet Bristol Airport Parking Services est une entreprise indépendante totalement indépendante de l’aéroport de Bristol et nous n’avons aucun contrôle ni influence sur les services fournis par [the company].

« L’aéroport conseille aux passagers d’utiliser son parking sur place. »