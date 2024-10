« Nos unités spéciales et notre gardien nous ont fait gagner le match »

Sur la performance de l’équipe :

En deuxième période, ils sont sortis et ont poussé fort dès le début. Je pensais que nous avions retrouvé un peu notre sang-froid et notre jeu.

Sur le calme d’Anthony Stolarz devant le filet :

C’est important, non seulement pour le gardien de but mais pour tout le monde. Le langage corporel est important. Le calme est énorme.

Sur la chimie de la lignée McMann – Domi – Nylander :

Sur le début de saison rapide de Bobby McMann (trois buts en trois matchs) :

À propos du début de la saison de Timothy Liljegren :

Sur le jeu de puissance, percée avec deux buts :

Ils ont attaqué et tiré. Nous aurions pu en avoir un lors du premier avantage numérique. Auston a eu une excellente opportunité, et nous avons eu quelques autres très bonnes opportunités que nous n’avons pas saisies.

Ils y sont restés. Ils avaient un bien meilleur mouvement et un meilleur jeu de rondelle dans l’ensemble.

Celui de la deuxième période n’a pas été très bon – je n’ai pas réussi à me préparer et à créer du temps de zone – mais dans l’ensemble, je pense que nos équipes spéciales et notre gardien de but nous ont gagné le match de ce soir.