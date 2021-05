Nos prières vont à l’Inde, dit BTS alors que le pays se bat COVID-19 | Actualités musicales

New Delhi: « Ne perdons jamais espoir. » C’est le message de la sensation musicale sud-coréenne BTS à leurs fans, connus sous le nom d’ARMY, en Inde alors que la nation est aux prises avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Le groupe bénéficie d’un énorme succès en Inde et n’a pas encore fait le tour du pays.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un message pour l’ARMÉE dans le pays au milieu de la pandémie, le membre V a déclaré au PTI dans une interaction par courrier électronique: « Nos prières sont avec l’Inde. Restez forte ARMÉE et ne perdons jamais espoir. »

Le septuor, comprenant également RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook, a récemment sorti leur deuxième single anglais «Butter».

La chanson groovy disco-pop estivale a franchi en douceur 113 millions de vues sur YouTube au cours des 24 premières heures de sa sortie vendredi, battant la contre-marque de 98,3 millions de vues publiques pour le premier single anglais du groupe nominé aux Grammy Awards, « Dynamite ».

Dans la perspective de la sortie de «Butter», BTS a lancé le concept art de la chanson qui avait un cœur fondant en son centre.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était l’idée derrière ce single, Jimin (25 ans) a déclaré que les membres cherchaient une chanson avec une ambiance estivale, quelque chose qu’ils pourraient apprécier avec tout le monde.

« Nous voulions une chanson d’été que nous puissions apprécier avec ARMY et tout le monde. Et » Butter « était la solution parfaite », a-t-il déclaré.

« C’est une chanson débordant des charmes du BTS, alors j’espère que tout le monde l’appréciera! » V, 25 ans, ajouté.

Le groupe est sur le point de livrer la première performance sur scène de « Butter » aux prochains Billboard Music Awards (BBMA), où ils ont encore une fois été nominés pour le prix du meilleur artiste social, le prix qu’ils remportent depuis 2017.

Ils sont également nominés dans les catégories duo / groupe le plus élevé, des meilleurs artistes de vente de chansons et des chansons les plus vendues («Dynamite»).

En 2019, BTS – le nom complet est Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts) ou Beyond The Scene, leur marque anglaise – est également devenu le seul groupe sud-coréen à remporter le prix du meilleur duo / groupe aux BBMA.

C’est un sentiment spécial de revenir au gala de la musique après avoir eu une course mémorable aux charts l’année dernière pour «Dynamite», le premier hit de leur carrière au Billboard Hot 100 No 1.

C’est un honneur de jouer «Butter» aux BBMA, a déclaré Suga.

« L’un des moments les plus mémorables de l’année dernière a été lorsque nous avons obtenu notre première chanson numéro un sur le palmarès Hot 100 du Billboard. C’est donc un honneur d’interpréter » Butter « pour la première fois lors de la cérémonie de remise des prix qui revêt une signification si particulière pour nous. », a ajouté le joueur de 28 ans.

Jung Kook, le plus jeune membre du BTS, a déclaré qu’il espérait que l’ARMÉE aimera leur numéro.

« Comme nous le faisons toujours, nous avons également préparé une performance spectaculaire pour les BBMA de cette année. J’espère donc que nos fans l’apprécieront », a déclaré le joueur de 23 ans.

Bien que l’optimisme de ‘Dynamite’ était exactement ce dont l’ARMÉE du monde entier avait besoin l’année dernière pendant la pandémie de pointe, il y avait d’autres chansons dans l’album 2020 du groupe ‘Map of the Soul: 7’ comme ‘ON’ et ‘Black Swan’ que le groupe les fans pensaient également mériter un clin d’œil aux Grammy Awards.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, le chef du groupe RM a déclaré que si ces récompenses récompensaient certains des projets les plus ambitieux de la musique, ne pas avoir un signe de tête aux Grammys ou à d’autres récompenses musicales « ne signifie pas que la chanson a moins de valeur ».

« ON » et « Black Swan » ont livré un message profond que nous avons tenu au cours de notre septième année de carrière, et qui en soi est inestimable « , a déclaré le joueur de 26 ans.

Leur label HYBE Corporation, anciennement connu sous le nom de Big Hit Entertainment, a acquis le mois dernier Ithaca Holdings, un producteur américain de disques, Scooter Braun, qui abrite des artistes comme Justin Bieber, Ariana Grande et Demi Lovato.

Interrogé sur les surprises qui attendent ARMY suite à ce développement, alors que rien n’a encore été décidé, J-Hope a déclaré que ce partenariat ouvrirait les portes à de nombreuses autres opportunités.

« Une chose que nous pouvons certainement promettre, ce sont des performances incroyables et inoubliables, alors soyez à l’affût », a déclaré le joueur de 27 ans.

Jin, 28 ans, a déclaré que comme ARMY, lui aussi attendait avec impatience d’autres surprises.

« Je pense honnêtement que les possibilités sont infinies parce que toutes ces choses ne sont pas quelque chose que nous avons fait seuls, mais que nous avons fait avec notre ARMÉE », a-t-il ajouté.

BTS a fait ses débuts en 2013 et pour marquer son huitième anniversaire, le groupe a annoncé un événement spécial de deux jours, « BTS 2021 Muster SOWOOZOO » en juin.

Interrogé sur l’avenir du septuor, Suga a déclaré qu’ils voulaient rester ensemble et continuer à faire de la bonne musique.

« Nous voulons nous connecter avec tout le monde dans le monde avec de la musique et des scènes de qualité, et continuer en tant que groupe », a-t-il ajouté.