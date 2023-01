Nos prédictions pour les nominés aux Oscars dans les six meilleures catégories

En ce qui concerne les nominations aux Oscars, qui seront annoncées mardi, je vous conseille de vous attendre à l’inattendu : c’est une saison de récompenses inhabituellement fluide, et la plupart des meilleures catégories se sentent encore à gagner.

(Eh bien, toutes les meilleures catégories à l’exception de la course des acteurs de soutien. Mais qui ne serait pas ravi de voir la star de “Everything Everywhere All at Once” Ke Huy Quan gagner celle-ci en une marche ?)

Pourtant, en tant que votre projectionniste, c’est mon travail de vous donner au moins une indice de l’inattendu, alors dans cet esprit, voici mes projections pour les nominations dans les six meilleures catégories d’Oscar, glanées dans les discussions de l’industrie, les coups de pouce télévisés offerts par les Golden Globes et les Critics Choice Awards, et les nominations récentes des Screen Actors Guild, Producers Guild of America et Directors Guild of America.

Meilleure image

Trois films ont été nominés par les guildes de producteurs, réalisateurs et acteurs — « Tout, partout, tout à la fois », “Les Fabelman” et “Les Banshees d’Inisherin” – et chacun a également remporté un prix télévisé du meilleur film. Ce sont vos favoris dans une catégorie qui s’est récemment étendue à 10 emplacements garantis, suivis de près par “Le goudron,” le favori intellectuel, et « Top Gun : Maverick » la cueillette de pop-corn.