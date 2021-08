« Nos poumons brûlent »: le maire turc lance un appel désespéré à l’aide alors que des incendies de forêt se rapprochent d’une centrale électrique

« La situation est très grave. Les flammes sont arrivées au bord de la centrale thermique », Muhammet Tokat, maire de Milas – situé à l’est de la principale station balnéaire de Bodrum – a déclaré mardi sur Twitter.

Tokat a partagé une vidéo montrant un énorme incendie faisant rage dans les collines près de la ville et envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel nocturne, à une courte distance de ce qui semblait être la centrale électrique de Kemerkoy.

Durum çok ciddi. Termik santraline dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…#milasyanıyorpic.twitter.com/WqQfjPyEUs – Un V. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) 3 août 2021

Le maire a demandé d’urgence qu’un avion ou un hélicoptère à vision nocturne soit envoyé sur place pour empêcher les flammes de s’approcher de l’usine. Plus tôt, Tokat a partagé une autre vidéo montrant une fumée brune obscurcissant le ciel au-dessus de la mer près de sa ville, alors qu’un mur de feu descendait des collines voisines.

Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…#milasyanıyorpic.twitter.com/LVlHIgLCGj – Un V. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) 3 août 2021

« Nous regardons, les poumons brûlants, nous craignons que nos avertissements et nos supplications soient justifiés », a-t-il déclaré à l’époque, ajoutant que « L’incendie et la centrale électrique se sont retrouvés face à face. »

Des feux de forêt massifs font rage dans la région depuis des jours. Des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux montraient d’énormes murs de feu s’élevant à plusieurs mètres au-dessus des arbres et peignant le ciel lui-même en rouge. Une photo montrait Milas entouré de murs de feu brûlant dans les collines voisines.

🚨 TW// DISASTER SPREADMilas est maintenant sous le feu de forêt. Des feux de forêt y ont éclaté et ils évacuent certains villages en ce moment. Aidez-nous à diffuser cela. Consultez le tweet ci-dessous pour savoir comment faire un don. #Turkeyisburning#Prier pour la dinde#MilasYanıyor#aideturquiepic.twitter.com/04MHO0bhOB – Yagiz (@mirrorballperry) 1 août 2021

« C’est un endroit critique » Tokat a dit dans l’une des vidéos. « Le feu a atteint les complexes résidentiels », a-t-il averti, ajoutant que « aller au-delà de cette colline signifiera que le feu atteindra une toute nouvelle dimension. » Un village près de Milas a été évacué alors que les flammes engloutissaient les maisons.

Milas Belediye Başkanı : Uyarıyoruz burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral. pic.twitter.com/4R3TWi4LMu — mühendisyen (@muhendisyenn) 2 août 2021

La ville prépare ses dernières défenses. La police turque a déclaré qu’elle aiderait les pompiers en déployant les canons à eau utilisés pour disperser la foule lors des rassemblements pour lutter contre l’incendie. Les ministres de la Défense et de l’Intérieur du pays ont également déclaré qu’ils mobilisaient leurs forces dans diverses régions pour aider les pompiers.

Au moins 11 incendies de forêt brûlaient encore dans le sud-ouest de la Turquie, alors que les températures restaient au-dessus de 40 degrés Celsius et que des vents forts ont aidé l’incendie à se propager encore plus loin. Des panaches de fumée noire s’élevaient également près des stations balnéaires de Bodrum et de Marmaris.

La semaine dernière, la Russie a envoyé cinq avions Il-76 et trois hélicoptères Mi-8 pour aider la Turquie à lutter contre les incendies de forêt. Cette semaine, des avions de lutte contre les incendies d’Espagne et de Croatie ont également rejoint les forces locales.

📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler🇷🇺🇹🇷📽Героическая работа российских ипаоте абота российских ипаотина pic.twitter.com/LBBPI1VIKp – RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 29 juillet 2021

Pendant ce temps, l’UE a envoyé de l’aide à la Turquie dans le cadre du mécanisme de protection civile pour aider Ankara à lutter contre des «incendies de forêt sans précédent» alors que le nombre officiel de morts s’élevait à huit personnes. La direction des forêts turque a confirmé qu’un total de 105 incendies se sont déclarés dans 35 villes et villages depuis mercredi dernier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !