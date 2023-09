Nos poubelles puantes s’entassent et les maisons ont besoin de réparations… le conseil a fait faillite après avoir gaspillé des millions – c’est un désastre

Les poubelles puantes s’entassent et les maisons s’effondrent alors que les échecs catastrophiques du conseil municipal de Birmingham en faillite sont mis à nu.

Les habitants furieux des West Midlands ont déclaré au Sun qu’ils étaient étonnés de voir comment les politiciens ont laissé à la plus grande autorité locale britannique une offre de services squelettique.

Catherine Donovan craint que les services « empirent » alors que le conseil municipal de Birmingham a déclaré faillite Crédit : SWNS

Les habitants affirment que les poubelles puantes s’entassent près de chez eux dans la ville des West Midlands Crédit : SWNS

Toutes les dépenses, à l’exception des services essentiels, ont été bloquées comme une « étape nécessaire » pour surmonter une facture paralysante de 760 millions de livres sterling liée aux accords d’égalité salariale. Crédit : Getty

Et alors qu’une montagne de dettes écrasantes pèse sur les 1,1 millions d’habitants, ils ont le sentiment qu’il n’y a aucune issue.

Tom, 34 ans, qui se rend quotidiennement à Birmingham, fulmine : « Comment un conseil peut-il dépenser une énorme subvention et se retrouver avec un dépassement de budget de 700 millions de livres sterling ?

Les politiciens ont publié mardi un avis en vertu de l’article 114 alors que le conseil s’est déclaré « effectivement en faillite » – la septième autorité à le faire depuis 2000.

Toutes les dépenses, à l’exception des services essentiels, ont été bloquées comme une « étape nécessaire » pour surmonter une facture paralysante de 760 millions de livres sterling liée aux accords d’égalité salariale.

En juin, le conseil a révélé qu’il avait payé près de 1,1 milliard de livres sterling de réclamations au cours des 10 dernières années après avoir perdu un procès devant la Cour suprême dans lequel des employées affirmaient que leurs primes n’étaient pas les mêmes que celles des hommes.

Il y a également une frustration concernant les 46,5 millions de livres sterling nécessaires pour réparer le système informatique du conseil et les 184 millions de livres sterling dépensés pour les Jeux du Commonwealth de l’année dernière.

Les habitants sont également irrités par une autoroute cyclable de 2,5 miles, d’une valeur de 10 millions de livres sterling, plus large qu’une voie de bus qui, selon les résidents, a à peine été utilisée depuis son ouverture en 2019.

Le conseil dirigé par les travaillistes a affirmé que « Birmingham s’est vu retirer 1 milliard de livres sterling de financement par les gouvernements conservateurs successifs ».

Les « services non essentiels » dans lesquels les dépenses pourraient être réduites pourraient inclure la tonte de l’herbe, le nettoyage des rues et les lignes de bus, mais cela n’a pas été confirmé.

Une habitante de la Crescent Tower, au centre-ville, se dit extrêmement inquiète pour l’avenir, mais admet que tout était sur le mur.

Elle ajoute : « Nous avons fermé nos poubelles depuis le week-end férié, nous avons peur de voir les déchets s’accumuler. C’est déjà mauvais là où j’habite.

« Les ouvriers de mes appartements ont dit que la municipalité avait du mal à gagner de l’argent. Il y a quelque temps, ils ont commencé à offrir seulement le minimum pour les réparations et les services afin que nous puissions voir la lutte.

« Nous avons des fuites et personne ne peut venir les réparer. Ensuite, cela affecte tout l’appartement. Il y aura certainement plus de ce genre de choses pour elle. »

‘LONGUE PÉRIODE À VENIR’

Les services essentiels, notamment les services d’éducation, la collecte des déchets et l’entretien des routes, doivent être assurés par la loi.

Mais on craint que des événements comme les Championnats d’Europe 2026 qui se dérouleront dans la ville ne soient affectés par la faillite.

L’habitant local Simon Fitzgerald a reproché au conseil de gaspiller de l’argent pour des « choses amusantes » comme les Jeux du Commonwealth et non pour « les rouages » de la vie quotidienne.

Le quinquagénaire a ajouté : « Ils ignorent tout simplement les petites choses et n’y allouent pas les fonds correctement.

« Je blâme à la fois le gouvernement et le conseil d’être entrés dans ce gâchis. »

Le conseil a dépensé 16 millions de livres sterling pour déplacer un dépôt de bus de 300 mètres pour accueillir les Jeux.

Tandis que Brummie Catherine Donovan, 75 ans, a déclaré : « Toutes les contraventions de stationnement, où va l’argent qu’elles collectent.

« Il y a tellement de nids-de-poule ici qu’il faut les contourner tous. Cela ne fera qu’empirer à mesure qu’ils réduiront les financements. »

Tandis qu’un homme du Pays Noir, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré : « Ça fait longtemps que ça arrive ».

Comment un conseil peut-il dépenser une énorme subvention et se retrouver avec un dépassement de budget de 700 millions de livres sterling ? Tom, 34 ans

Mais Catherine Loat s’est montrée plus optimiste à ce sujet, admettant que les conséquences potentielles de la faillite de Brum n’auraient pas d’impact majeur sur elle.

Elle a expliqué : « Je suppose que cela aurait pu être mieux géré, mais de nombreuses communes ont été mises en liquidation.

« Beaucoup de choses ne me dérangent pas. Je suis à l’âge où cela pourrait affecter la jeune génération, mais cela ne me dérange pas. »

Le conseil dispose de 21 jours à compter de l’émission de l’avis pour proposer un plan visant à équilibrer les comptes.

Shaun Davies, président de la Local Government Association (LGA), a déclaré : « Les conseils en Angleterre seront confrontés à un déficit de financement de près de 3 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années, simplement pour maintenir les services au point mort.

« La capacité des conseils à atténuer ces fortes pressions est continuellement entravée par des accords de financement sur un an, des fonds de financement ponctuels et l’incertitude due aux retards répétés dans les réformes de financement.

« Le gouvernement doit élaborer un plan à long terme pour financer suffisamment les services locaux.

« Cela doit inclure une plus grande certitude de financement pour les conseils grâce à des accords pluriannuels et plus de clarté sur la réforme financière afin qu’ils puissent planifier efficacement. »

Tom se rend quotidiennement à Birmingham et se demande comment le conseil a dépensé « une énorme subvention et s’est retrouvé avec un dépassement de budget de 700 millions de livres sterling ». Crédit : SWNS

Le local Simon Fitzgerald a accusé le conseil de gaspiller de l’argent pour des « trucs amusants » comme les Jeux du Commonwealth Crédit : SWNS

Catherine Loat a admis que les conséquences potentielles de la faillite de Brum n’auraient pas d’impact majeur sur elle Crédit : SWNS