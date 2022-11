Nos plans pour écorcher notre chien mort ont vraiment divisé les gens – mais non, il ne sera PAS transformé en tapis

Une FAMILLE qui a conservé la peau de son golden retriever bien-aimé a riposté à ses détracteurs et a nié avoir transformé son chien en tapis.

Le souvenir peu orthodoxe est devenu viral le mois dernier après que la vidéo de la peau de chien a été partagée en ligne.

Une taxidermiste a affirmé qu’elle avait transformé un golden retriever en tapis 1 crédit

Elle a partagé un clip de la peau, qui a été conservé pour être conservé comme souvenir 1 crédit

Maddy dit que stocker la peau d’un animal n’est pas différent de garder les cendres dans une urne 1 crédit

Chimera Taxidermy, une société basée à Melbourne, en Australie, a partagé le clip original du golden retriever et a déclaré que sa famille avait demandé que la fourrure de l’animal soit préservée.

Maddy, 29 ans, propriétaire de l’entreprise, a expliqué que la peau était “tannée et transformée en cuir pour que la fourrure ne tombe pas” et qu’elle devrait rester en bon état pendant de nombreuses années.

Mais les images de la peau étalées sur le sol ont amené de nombreux téléspectateurs à supposer qu’elle allait être utilisée comme tapis par ses anciens propriétaires, suscitant des réponses extrêmement variées en ligne.

Vendredi, Maddy a répondu à la fureur avec un post de suivi sur son TikTok.

Elle a expliqué que les peaux sont conservées ou exposées, mais qu’elles ne sont certainement pas utilisées comme tapis pour marcher.

“Je n’ai pas fait de tapis de salon avec ce golden retriever. Je crée des monuments commémoratifs alternatifs pour ceux qui veulent garder un souvenir physique de leur animal de compagnie”, a-t-elle déclaré.

“Certaines personnes ne choisissent qu’une partie de la peau, d’autres choisissent la peau entière.

“Les animaux que je conserve ne sont pas des tapis de sol. Ils sont stockés à côté des cendres, des photos, des œuvres d’art, des colliers et de tout autre souvenir que le propriétaire a conservé… C’est le même concept que de stocker une urne sur l’étagère.”

Dans le clip, elle a montré l’une de ses anciennes peaux préservées à l’honneur sur une étagère, à côté de crânes d’animaux.

Un certain nombre de followers ont répondu positivement une fois qu’elle a expliqué pourquoi elle l’avait fait.

L’un d’eux a écrit: “Bien que je ne sache pas si j’aurais pu choisir cette option, je me demande aussi ce que ce serait de sentir la fourrure de mon chiot dans les moments difficiles les manquer!”

“Au début, je pensais que c’était un peu étrange, mais petit à petit, j’ai réalisé que c’était un bel hommage à un animal qui semblait si gentil et précieux pour sa famille”, a déclaré un deuxième.

“Une belle façon de se souvenir des bons moments que cette famille gardera à ce jour. Un travail exceptionnellement incroyable !”

Alors qu’un troisième a plaisanté: “Idk, je pense que mon chat tigré ferait un beau petit tapis.”

Maddy n’a pas laissé le tollé suscité par la peau de golden retriever la distraire de son travail.

Lundi, elle a partagé une vidéo de sa dernière création, la peau préservée d’un chat tigré orange, avec collier.

Maddie a commencé la taxidermie alors qu’elle n’avait que 18 ans, avant de travailler exclusivement avec des animaux de compagnie il y a trois ans.

Elle a admis plus tôt que ce qu’elle fait dans la vie n’est “certainement pas pour tout le monde”, déclarant à Yahoo News : “Il est parfois difficile de travailler avec des animaux de compagnie par rapport à d’autres animaux.”

Cependant, elle a ajouté: “C’est plus gratifiant de pouvoir aider les gens dans leur deuil et de leur permettre de garder une partie de leur animal de compagnie pour toujours.

“La taxidermie pour animaux de compagnie n’est vraiment devenue plus populaire qu’au cours des cinq dernières années environ, c’est donc une chose très nouvelle à voir pour la plupart des gens.

“Certains sont plus un souvenir sentimental, d’autres sont exposés en train de se reposer dans leur lit ou cependant leurs propriétaires voulaient qu’ils soient préservés.”

Elle dit que les montures complètes pour animaux de compagnie sont ses demandes les plus populaires et qu’on lui a demandé de préserver “à peu près tous les animaux de compagnie auxquels vous pouvez penser”, y compris les chats, les chiens, les cochons d’Inde, les lapins, les rats et les chèvres.